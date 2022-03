O currículo é o documento que apresenta você para a empresa e, por isso, precisa ser feito com muita atenção

O currículo é uma ferramenta indispensável para quem deseja entrar no mercado de trabalho ou tentar uma nova oportunidade. Por isso, se você deseja chamar a atenção dos recrutadores, precisa saber como montar o seu.

Independente da vaga que você pretende conquistar, não esqueça: seu primeiro contato com a empresa será feito através do currículo. Ou seja, é através desse documento que você se mostrará que está pronto para participar de um processo seletivo.

Mas afinal, como montar um bom currículo, capaz de causar impacto e te colocar na disputa por aquela vaga de trabalho tão importante?

Neste conteúdo vamos te ajudar a fazer isso, mesmo que você não tenha experiência profissional.

A importância de ter currículo atualizado

Você não sabe quando a próxima vaga interessante vai aparecer e, por isso, é necessário manter o currículo sempre atualizado, sobretudo no formato online, pronto para enviar.

Não esqueça, vivemos a era dos processos virtuais, inclusive dentro do mercado de trabalho. Com isso, tudo é mais ágil e prático. Muitas vezes, inclusive, as empresas pesquisam candidatos em redes sociais, como o Linkedin, sem nem anunciar a vaga.

Como fazer um bom currículo?

Diferente do currículo impresso (não deve ultrapassar duas páginas), a versão online precisa conter o máximo de informações sobre o candidato.

Atualmente, muitas empresas utilizam softwares, sem capacidade de interpretação, para seleção inicial dos candidatos. Com isso, para ter o currículo considerado pelos programas é necessário preenchê-lo corretamente, usando os termos certos para mencionar suas habilidades, cursos e experiências, da mesma forma como são buscados pelos recrutadores.

Uma boa dica é estudar detalhadamente o anúncio da vaga e, assim, saber o que o recrutador procura e quais palavras ele utiliza para mencionar as atribuições. Utilize as mesmas.

O formato do currículo também é um ponto importante. O mais recomendado é que você descreva as informações mais recentes primeiro, em sentido cronológico inverso.

O que meu currículo precisa ter?

Além de ter um documento bem estruturado e organizado, você não deve mentir. Inclusive, não tenha vergonha de expor sua falta de experiência (se for o caso) e deixar claro sua vontade de aprender na empresa e objetivos para o futuro profissional.

Além disso, coloque todos os cursos possíveis e outras capacitações que você realizou, importantes para o desenvolvimento da carreira.

Dados pessoais no cabeçalho

O recrutador não pode ter dificuldade na hora de te identificar e entrar em contato com você. Sendo assim, inclua as seguintes informações:

Nome completo (caso você tenha mais de um sobrenome, coloque apenas o último);

Idade, estado civil e nacionalidade;

Endereço, cidade, estado e CEP;

Telefones, sem esquecer o DDD. Um dica aqui é colocar os números na ordem de “facilidade em te encontrar”;

E-mail pessoal (mas se o seu for semelhante a “htinha1999@exemplo.com.br”, a sugestão é criar uma nova conta, próximo de “seunomecompleto@exemplo.com.br”);

Link para portfólio, site pessoal ou perfil nas redes sociais.

Objetivo profissional

É importante indicar o cargo que você deseja ocupar, assim como também a área de trabalho. A dica aqui é: coloque essa informação igual à descrição feita pela empresa quando ela anunciou a vaga.

Fazendo isso, você aumenta as chances do seu currículo ser selecionado na primeira triagem.

No objetivo profissional , escreva de forma direta, concisa e mencione simplesmente o nível de experiência, a área de atuação e o que você busca como profissional. Além disso, garanta que todo currículo esteja alinhado com essa informação. Por isso, se você tem interesse em mais de uma área/nível, prepare um currículo para cada vaga.

Resumo

Imagine o prefácio de um livro. Assim deve ser o resumo profissional. Aqui é hora de destacar, em um ou dois parágrafos, as experiências, empresas ou departamentos em que trabalhou (se tiver experiência), a formação acadêmica e também as habilidades extras.

Para um bom resumo, vale a pena seguir os seguintes passos:

Evite adjetivos e tenha objetividade;

Tente responder às seguintes perguntas: “por que a empresa deve contratar você e não o outro candidato? Quais são suas qualificações e experiências que irão agregar para a equipe?”.

Experiência profissional

Lembra do formato cronológico inverso que mencionamos anteriormente? Ele também vale para o momento de descrever suas experiências profissionais. Sendo assim, a ideia é começar pelas mais recentes e chegar às mais antigas.

É importante que, em cada item, você descreva as atividades exercidas e, quando possível, os resultados alcançados.

Formação acadêmica

A ideia nesta parte é mencionar a sua formação, especialmente graduação e pós-graduação (se você tiver), além de cursos técnicos ligados à sua área de interesse.

Disponha as informações da seguinte forma: nível (técnico, tecnólogo, bacharelado, entre outras possibilidades) + nome do curso e da instituição de ensino + data de início/fim.

Cursos complementares

Esta é a hora de destacar os cursos que você fez ligados à sua área de interesse. Não mencione os desatualizados ou que já não tenham utilidade.

Aqui, foque no seu objetivo profissional e disponha as informações da seguinte forma: nome do curso e da instituição + carga horária total + data de início/fim.

Competências e habilidades

Aqui é uma ótima oportunidade para você expor ao recrutador capacidades como fluência em outros idiomas, conhecimento de softwares específicos e ferramentas importantes para a rotina da carreira desejada.

A importância de uma boa formação para destacar o currículo

Já sabemos, um currículo bem organizado, com o objetivo profissional claro e de acordo com a necessidade das empresas é essencial para atrair a atenção dos recrutadores.

