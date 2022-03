Cursos de pós-graduação e MBAs são fundamentais para se desenvolver profissionalmente e chamar a atenção das empresas

A qualificação profissional é indispensável para quem deseja conquistar um lugar de destaque no mercado de trabalho ou crescer na carreira. Mesmo tendo consciência disso, muitas pessoas não sabem qual é a melhor maneira de fazer isso.

Se este é o seu caso, a primeira coisa a considerar é que, quem está no mercado hoje, é porque buscou capacitação em algum momento da vida. Então por isso, um bom começo é investir em uma pós-graduação, especialização ou MBA.

Independente da área profissional em que você pensa em atuar, ter uma boa formação e se especializar em alguma área faz toda a diferença para que você cresça na carreira.

Este conteúdo é para te ajudar a entender porque fazer uma pós-graduação ou MBA e se preparar para o concorrido mercado de trabalho.

Quais são os desafios do mercado de trabalho?

Se você deseja desenvolver uma carreira profissional, precisa conhecer bem quais desafios precisará enfrentar para conquistar uma vaga no mercado.

Falta de experiência

Este é um dos principais medos dos jovens quando eles pensam em concorrer a alguma vaga de emprego. Então, se você já está investindo em uma boa formação, mas falta prática para enriquecer seu currículo, uma alternativa é desenvolver trabalhos voluntários.

Entenda que vagas iniciantes e de nível júnior, em geral, são pensadas para pessoas sem experiência. Não tenha receio de se candidatar.

Mercado de trabalho concorrido

Conforme a taxa de desemprego aumenta, a quantidade de candidatos na disputa por uma vaga também cresce e, por isso, este é um grande desafio para quem deseja ingressar no mercado de trabalho.

Então, para conseguir chamar a atenção dos recrutadores em meio a “multidão”, é fundamental enriquecer o currículo com cursos, formações, especializações e capacitações capazes de ampliar seu nível de formação para aquela vaga.

Criar um bom currículo ou portfólio

Esta é uma ferramenta indispensável para quem deseja conquistar um lugar no mercado de trabalho. Por isso mesmo, é necessário saber montar um para chamar a atenção das empresas.

Não esqueça, este será o seu primeiro contato com a empresa. Sendo assim, seu currículo ou portfólio precisa estar atualizado, com informações sinceras, apresentando suas competências comportamentais (mesmo sem experiência profissional).

Crescimento profissional: como se destacar no mercado de trabalho?

Estudo, capacitação, desenvolvimento técnico e especialização. É só pensar que, para crescer na carreira, você precisa saber mais, saber melhor ou os dois. E só com especializações, pós-graduações e MBAs você aprender mais e melhor sobre qualquer área.

A ESIC Internacional está entre as 20 melhores escolas de negócios do mundo, conforme citação no The New York Times, Bloomberg, CNN Expansión, América Economía, QS World University Rankings, entre outros veículos de destaque.

Também é uma instituição filantrópica, ou seja, os valores para investir nos cursos são extremamente acessíveis.

Com cursos como MBA e Pós-graduação que conferem aos alunos habilidades atualizadas de gestão e empreendedorismo, a ESIC Internacional é uma das instituições que mais desenvolve e entrega talentos de alta performance para o mercado de trabalho.

Isso porque, além de formar profissionais de alto nível, a ESIC possui parcerias com agências de RH e headhunters para potencializar as chances dos alunos que desejam conquistar cargos diretivos nas melhores empresas do Brasil e do mundo.

Outra vantagem da instituição é que seus professores são Mestres, Doutores ou Especialistas, sendo também empreendedores ou ocupantes de cargos diretivos nas empresas onde trabalham.

Além disso, a ESIC Internacional proporciona aos alunos a oportunidade de obter em Curitiba um diploma e certificação reconhecidos internacionalmente, com chances de cursar a Graduação ou a Pós-graduação na Europa.

Os alunos ainda têm a oportunidade de participar do Módulo Internacional Europa, com duração de uma semana (extensível), onde eles assistem aulas, workshops, palestras, na ESIC Madrid, e também participam da maior conferência sobre Negócios, Gestão, Marketing, Tecnologia, Economia e Inovação da Espanha, o Hoy és Marketing.

