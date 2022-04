Você pode fazer uma Graduação ou Pós-Graduação internacional sem sair do Brasil, com certificado reconhecido globalmente

Inteligência emocional, autoconhecimento, metodologias ágeis, capacidade de inovar e certificação internacional. Com o mercado de trabalho tão competitivo e cada dia mais globalizado, esses são alguns pontos que farão você se destacar profissionalmente. E tudo começa no ensino superior, na escolha do curso e da instituição de ensino que você escolher.

Isso porque, hoje, as empresas procuram por pessoas com habilidades que vão além dos conhecimentos técnicos ensinados na graduação: soft skills, vivências fora do ambiente corporativo e experiência internacional também.

E uma boa forma de conquistar tudo isso, além de outras habilidades importantes, é escolhendo uma boa instituição de ensino, que ofereça uma certificação internacional à você.

Já pensou que seu filho pode ter um diploma internacional, mesmo estudando no Brasil?

O que é um ensino superior internacional?

Ter um diploma de graduação é incrível. De pós-graduação, mais ainda. Agora, imagine ter um diploma internacional! Isso pode significar uma grande vantagem na hora de disputar uma vaga no mercado de trabalho.

Mas antes de saber como acrescentar esse diferencial ao seu currículo, é importante saber o que é um curso de ensino superior internacional.

Algumas instituições de ensino têm parceria com universidades estrangeiras e, por isso, disponibilizam cursos de graduação e pós-graduação nos campi localizados no Brasil, com diplomas reconhecidos em outras partes do mundo.

É o caso da ESIC Internacional, que tem Campus em Curitiba/PR, matriz européia, atuação na China e Estados Unidos, além de acordos com mais de 120 países.

Ou seja, mesmo estudando na capital paranaense, você adquire o mesmo certificado internacional conquistado por quem estuda fora do Brasil, pois a ESIC tem um Campus aqui e não apenas uma franquia.

Quais as vantagens de ter um diploma internacional no currículo?

Os alunos dos cursos de Graduação e Pós-Graduação Internacional, além de conseguirem ter uma formação mais ampla, com a oportunidade de vivenciar a cultura e ter fluência em outro idioma, podem assumir posições de trabalho em outros países.

Na verdade, os recrutadores enxergam com ótimos olhos os candidatos com esse tipo de experiência. Isso porque, ao ter contato com pontos de vista distintos dos encontrados por aqui, é possível expandir os horizontes e estimular a capacidade criativa.

Além disso, quando experimentam outras culturas, os alunos demonstram ter maior capacidade de conviver em grupo e de trabalhar em equipe.

Outro benefício diz respeito aos ganhos financeiros. O aumento salarial para quem tem um curso superior ou MBA internacional pode chegar a 100%.

Como ter um certificado de ensino superior internacional no Brasil?

Considerada uma das instituições que mais desenvolve e entrega talentos de alta performance para o mercado de trabalho, a ESIC Internacional proporciona uma experiência de ensino superior estrangeira, sem você precisar sair do Brasil.

Além disso, a instituição também conta com módulos internacionais para enriquecer ainda mais o seu currículo. Não é à toa que a ESIC Internacional é ranqueada entre as 20 melhores escolas de negócios do mundo e possui nota 5 no MEC.

Com isso, na ESIC Internacional você conquista um diploma com nível de referência global e o melhor: com um preço extremamente acessível, quando comparamos com outros cursos de Graduação e MBAs de outros países, com a mesma qualidade de ensino e reconhecimento.

