Candidatos com Ensino Superior estão conquistando melhores colocações no mercado de trabalho

Você sabe o quanto o mercado de trabalho está concorrido. Por isso, ter um diploma de ensino superior é fundamental para quem deseja crescer e conquistar melhores posições.

Isso porque, quanto maior for o conhecimento do candidato em relação a área da vaga, maiores serão suas chances. E a melhor forma de adquirir essas habilidades é através de um curso de graduação.

Por isso, é tão importante escolher uma instituição de ensino superior reconhecida, que te proporcione uma formação sólida, com todas as ferramentas necessárias para o desenvolvimento profissional.

Por que o ensino superior ainda é importante?

Quem deseja construir uma carreira não deve abrir mão de uma boa graduação e, por que não, de uma pós-graduação.

Mesmo com uma quantidade cada vez maior de pessoas com um diploma debaixo do braço, esse ainda é um importante diferencial competitivo na busca por uma colocação no mercado de trabalho.

Se a concorrência para conseguir uma vaga de emprego já é grande para quem tem formação superior, imagine as limitações enfrentadas pelos candidatos que possuem apenas ensino médio.

A Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios Contínua (Pnad Continua), divulgada pelo IBGE, mostrou que o desemprego é maior entre trabalhadores com escolaridade mais baixa: ensino médio incompleto (20,4%), nível superior incompleto (14%) e nível superior completo (6,3%).

Outra pesquisa, desta vez feita pelo Instituto SEMESP, constatou que alunos formados no ensino superior nos últimos anos estão conseguindo melhores colocações no mercado de trabalho e maiores salários.

Qual a importância de escolher uma boa universidade?

Além de te preparar com os conhecimentos técnicos necessários para atuar na área profissional que você escolheu, uma boa faculdade precisa oferecer outras qualificações, cada vez mais buscadas pelas empresas.

Autoconhecimento, experiências fora do ambiente corporativo, capacidade de criar e inovar, Inteligência emocional, entre outras habilidades e soft skills, são alguns dos diferenciais que os recrutadores também valorizam.

E a melhor hora de desenvolvê-las é durante os anos de graduação.

A ESIC Internacional é uma dessas instituições de ensino superior com foco na preparação completa dos alunos.

Considerada uma das instituições que mais desenvolve e entrega talentos de alta performance para o mercado de trabalho, a ESIC Internacional proporciona uma experiência de ensino superior estrangeira, sem você precisar sair do Brasil.

Alunos com curso de graduação ou pós-graduação internacional vivenciam uma formação mais ampla, em contato com a cultura e o idioma de outro país. Além disso, também experimentam pontos de vista distintos, conseguindo, assim, ampliar os horizontes e estimular a capacidade criativa — característica que toda empresa está procurando.

Oportunidade de ter uma formação internacional no currículo

A ESIC Internacional tem Campus em Curitiba/PR, matriz européia, atuação na China e Estados Unidos, além de acordos com mais de 120 países. Com isso, mesmo estudando no Brasil, os alunos ganham um certificado internacional idêntico ao conquistado por quem estuda em outro país.

A instituição também mantém importantes parcerias com agências de RH e Headhunters para potencializar as chances dos alunos conquistarem cargos diretivos nas melhores empresas do Brasil e do mundo.

Na ESIC Internacional, os alunos ainda podem participar de um simulador empresarial internacional, onde são desenvolvidas as habilidades de inovação, gestão, empreendedorismo, tecnologia, liderança, entre outras.

