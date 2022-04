Descubra porque vale a pena investir em uma faculdade particular para o futuro profissional do seu filho

Se você acha que o ensino superior público é melhor para seu filho porque é mais barato, já que não precisa pagar matrícula ou mensalidade, está na hora de desconstruir essa ideia.

Quando estão no último ano do ensino médio, os jovens vivem o tradicional dilema da escolha do curso de graduação, bem como da instituição de ensino. Em meio a esse processo, é normal surgir a dúvida entre uma universidade pública ou privada.

Se você está vivendo um momento assim, este conteúdo é para te ajudar a entender porque optar por uma faculdade particular pode ser melhor para o desenvolvimento da carreira do seu filho.

O que é importante considerar na hora de escolher uma faculdade?

Seja qual for o tipo de instituição de ensino superior, teoricamente, a pública e a privada têm o objetivo de oferecer uma formação de qualidade e preparar os alunos para desenvolver uma carreira no mercado de trabalho.

Por isso, antes do seu filho iniciar uma graduação, é importante considerar alguns critérios para escolha da melhor faculdade, que vão além do pagamento ou não de mensalidades: corpo docente, infraestrutura, direcionamento para o mercado de trabalho, parcerias para desenvolvimento de carreira, entre outros.

Esses aspectos são essenciais para o crescimento profissional.

Custos para estudar em instituições públicas e privadas

Aos olhos de muitas pessoas, estudar em uma universidade pública é melhor pelo fato de não precisar pagar, mas, embora seja uma vantagem atrativa, esse não é o único critério que deve ser levado em conta.

Hoje é possível ingressar em uma instituição particular sem ter custos elevados.

Isso porque, além dos programas governamentais, que concedem incentivos financeiros e fornecem bolsas de estudo, as faculdades privadas trabalham com políticas próprias de financiamento, através de parcerias com bancos.

Outra forma acessível de ingressar em uma instituição particular é através da modalidade EaD, pois cursos nesse formato possuem o valor das mensalidades menor que os presenciais.

Na verdade, mesmo quem frequenta uma universidade pública, embora estude gratuitamente, não está livre de custos ao longo da jornada. A distribuição da grade curricular, por exemplo, muitas vezes impede de trabalhar e conseguir estágios.

Em geral, as instituições públicas investem muito em linhas de pesquisa e projetos acadêmicos, através do recebimento de verbas governamentais. Por isso, tradicionalmente elas têm como foco a produção de conhecimentos e investigações na preparação dos alunos.

Por outro lado, as faculdades privadas costumam ofertar cursos com o viés mais prático e voltados para o desenvolvimento das habilidades buscadas pelos recrutadores das empresas.

Clique aqui e descubra as vantagens de um curso de graduação internacional para a carreira do seu filho.

Por que vale a pena estudar em uma faculdade privada?

Investir na formação superior pode trazer muitos retornos a longo prazo, principalmente em uma boa instituição de ensino, com notas máximas na avaliação do Ministério da Educação (MEC).

Ter um curso de graduação é essencial para que seu filho conquiste os conhecimentos técnicos, as habilidades e experiências necessárias para ocupar bons cargos nas empresas.

Ao contrário das instituições públicas, que são dedicadas ao desenvolvimento de pesquisas acadêmicas, os cursos ofertados pelas faculdades particulares são focados no mercado de trabalho.

Assim, seu filho terá acesso a um aprendizado direcionado para o desenvolvimento das competências mais buscadas pelos recrutadores, com experiência prática da carreira escolhida.

A ESIC Internacional é uma dessas instituições de ensino superior com foco na preparação completa dos alunos, sendo considerada uma das instituições que mais desenvolve e entrega talentos de alta performance para o mercado de trabalho.

A instituição, que é ranqueada entre as 20 melhores escolas de negócios do mundo e possui nota 5 no MEC, oferece cursos de Graduação e MBA internacional, sem a necessidade de sair do Brasil.

Para isso, a faculdade oferece preços extremamente acessíveis, quando comparamos com outros cursos de Graduação e MBAs promovidos em outros países, mas com a mesma qualidade de ensino e reconhecimento.

Oportunidade de ter uma formação internacional no currículo

A ESIC Internacional tem matriz europeia, atuação na China e Estados Unidos, além de acordos com mais de 120 países — e tem um Campus em Curitiba/PR. Com isso, mesmo estudando no Brasil, os alunos ganham um certificado internacional idêntico ao conquistado por quem estuda em outro país.

A instituição mantém importantes parcerias com agências de RH e Headhunters e, assim, consegue potencializar as chances dos alunos conquistarem cargos diretivos nas melhores empresas do Brasil e do mundo.

Outro benefício da ESIC Internacional é que os alunos também podem participar de um simulador empresarial internacional, onde são desenvolvidas as habilidades de inovação, gestão, empreendedorismo, tecnologia, liderança, entre outras.

Clique aqui e conheça todos os cursos da ESIC Internacional.