A entrevista de emprego é uma das etapas mais importantes para conquistar uma vaga no mercado de trabalho

A entrevista de emprego é um dos momentos mais importantes do processo seletivo. Isso porque, por mais que muitas empresas usem plataformas de recrutamento para facilitar a seleção dos candidatos, a conexão é mais profunda no conversa olho no olho — ainda que digital.

Então, se você recebeu o chamado para uma entrevista de emprego é porque o recrutador viu potencial no seu perfil para aquela vaga específica e, por isso, deseja te conhecer melhor para confirmar ou não a primeira impressão.

Neste conteúdo vamos te orientar a se preparar bem para este momento.

Afinal, para que serve a entrevista de emprego?

Os recrutadores e profissionais de outras áreas da empresa que irão te entrevistar já sabem minimamente qual é o seu histórico profissional, sua formação e capacitações, afinal, eles viram seu currículo, pesquisaram sobre você e analisaram os resultados dos seus testes.

Mas, mesmo cientes dessas informações, eles precisam te conhecer mais profundamente, ou seja, analisar a forma como você conta a sua história, seu tom de voz, comportamentos, personalidade, entre outras características relevantes para ocupar a vaga em questão e fazer parte daquela companhia.

É aqui onde você precisa “encantar” a pessoa recrutadora e convencê-la que ela está diante da pessoa mais qualificada para fazer parte da empresa.

A entrevista de emprego é o único momento onde você vai conseguir demonstrar sua empolgação pelo propósito daquela vaga. Por isso, treine para este momento, pesquise muito e estude sobre a companhia. Aqui, o autoconhecimento também é essencial.

Como manter a calma em uma entrevista de emprego?

Nunca esqueça que estamos falando de pessoas, com sentimentos e emoções. Por isso, o nervosismo também faz parte, não se preocupe com ele. Mas, claro, existem algumas dicas que podem te ajudar a ter calma durante a entrevista.

Se a entrevista é presencial, saia de casa mais cedo. Ou ainda, se a conversa vai acontecer online, entre no link antes do horário agendado para garantir que tudo estará funcionando bem;

Tenha uma boa noite de sono no dia anterior e alimente-se bem, com comidas mais leves, que não vão te fazer passar mal;

Não deixe para última hora, prepare-se com antecedência. Um pouco de planejamento para este momento pode ajudar a diminuir a sua ansiedade e, consequentemente, te tranquilizar mais.

Qual roupa devo vestir durante uma entrevista de emprego?

Você já ouviu falar em dress code? Então, essa nomenclatura é usada para definir as regras de vestimenta de um lugar. Por isso, antes de decidir qual roupa vestir durante a entrevista de emprego, pesquise sobre a empresa.

Para fazer isso, olhe se no site da companhia tem algo relacionado ao dress code dela. Mas, se não encontrar nada específico, não tem problema, você pode olhar fotos nas redes sociais das pessoas no ambiente de trabalho, em festas ou eventos institucionais.

Também ajuda prestar atenção ao segmento da organização. Se for uma startup, por exemplo, o ambiente de trabalho costuma ser mais informal, diferente de um banco ou escritório de advocacia. Com isso, fica mais fácil identificar quais são as regras de vestimenta e selecionar sua roupa para o grande dia.

Como escapar de uma “saia justa”?

Atrasos, desconforto para responder uma pergunta ou mal-humor do entrevistador. Algumas situações podem te deixar sem jeito durante uma entrevista de emprego e você precisa saber contorná-las.

Se a entrevista for presencial e você morar distante do local, sai de casa mais cedo. Se mesmo assim perceber que não conseguir chegar na hora, ligue para avisar ao recrutador.

Algumas perguntas também geram desconforto, como a idade, principalmente para candidatos mais velhos ou mais novos que a média de profissionais da empresa. Uma boa forma de sair dessa situação é mostrar que isso não é um problema para seu desempenho e capacidade de assumir o cargo.

Em algumas entrevistas, os candidatos precisam lidar com recrutadores mal-humorados. Não esqueça que dias ruins existem para todo mundo. Por isso, não interprete como uma questão pessoal.

Como fazer um vídeo de entrevista de emprego?

Em alguns processos seletivos, uma das etapas consiste na gravação de um vídeo. Nesse caso, o indicado é seguir as orientações previstas pela empresa, como tempo de gravação, formato e o que você precisa falar.

Esse formato de seleção tem sido cada vez mais comum e serve para o recrutador te conhecer melhor. Por isso, utilize a oportunidade para despertar ainda mais o interesse dele.

Escolha um ambiente adequado, com boa iluminação, silencioso e organizado. Vista-se como se fosse para uma entrevista presencial. Use o conteúdo, com objetividade e profissionalismo, para instigar o recrutador.

Como se comportar em uma entrevista de emprego?

Se a sinceridade é fundamental para construção do seu currículo, na entrevista de emprego não é diferente. Portanto, não tente ser uma pessoa diferente da que você é. Não se engane, a pessoa recrutadora vai perceber.

Você precisa ser coerente do início ao fim do processo seletivo. Também é importante demonstrar interesse e empolgação pela vaga e pela empresa. Mas, de novo, não force a barra tentando passar uma imagem distorcida de quem você é.

Demonstre paixão pelo propósito do negócio, conhecer a história da companhia também é excelente.

Mas pense antes de responder qualquer pergunta, afinal, qual mensagem você deseja transmitir? Isso é essencial para conseguir ter coerência e objetividade na hora de responder.

Formação atrelada à preparação para o mercado de trabalho

Em qualquer entrevista de emprego você precisa falar sobre sua formação e experiências acadêmicas, além de mostrar que continua em desenvolvimento. Por isso, é essencial seguir estudando, seja com uma especialização, pós-graduação ou MBA.

E, claro, a escolha do curso e da instituição conta muito a seu favor.

