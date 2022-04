Faculdades como a ESIC Internacional oferecem graduação e pós-graduação internacional nos campi localizados no Brasil

Fazer um intercâmbio é incrível, mas realmente é um grande investimento. Mas sabe que essa não é a única maneira do seu filho ter uma experiência internacional? Este conteúdo vai te mostrar como proporcionar isso, sem precisar sair do Brasil.

Seja qual for a área que ele escolher para desenvolver uma carreira, contar com uma vivência em outro país é um grande diferencial competitivo na hora de disputar uma vaga de trabalho.

Afinal, os recrutadores buscam cada vez mais profissionais multiculturais e com capacidade para se adaptar a diferentes meios e situações. Essas são habilidades conquistadas por quem tem a chance de conviver com culturas estrangeiras.

Por que ter uma experiência internacional no currículo?

Estudar em outro país é uma oportunidade única, porque ter uma experiência assim no currículo consegue abrir portas no mercado de trabalho.

Isso porque, além de conquistar familiaridade com outro idioma e diversidade cultural, seu filho pode ampliar a mente para novidades e outros pontos de vista, desenvolvendo perspectiva global e coragem para assumir desafios.

Essas são características cada vez mais valorizadas pelas empresas, tanto quanto as habilidades técnicas necessárias para assumir posições de trabalho.

Clique aqui e descubra como seu filho pode conquistar um diploma reconhecido em todo mundo sem sair do Brasil.

Como ter uma experiência internacional no currículo?

Para muitas pessoas, o intercâmbio é a única forma de ter uma experiência internacional na graduação.

Mas isso também pode acontecer sem que você precise sair do país.

Faculdades, como a ESIC Internacional, mantém parceria com instituições de ensino superior no exterior e, assim, ofertam cursos de graduação e pós-graduação nos campi localizados no Brasil

Com isso, você tem a oportunidade de conseguir um diploma reconhecido internacionalmente, com uma formação mais ampla, vivenciando a fluência de outro idioma, podendo, inclusive, assumir posições de trabalho em outros países.

Formação internacional sem sair do Brasil

Considerada uma das instituições que mais desenvolve e entrega talentos de alta performance para o mercado de trabalho, a ESIC Internacional tem Campus em Curitiba/PR, Europa, China e Estados Unidos, além de parceria em mais de 120 países.

Dessa forma, mesmo estudando no Brasil, você terá um diploma com internacional, idêntico ao conquistado por quem estuda em outro país.

Para isso, a faculdade oferta preços extremamente acessíveis, quando comparamos com outros cursos de Graduação e MBAs promovidos em outros países, mas com a mesma qualidade de ensino e reconhecimento.

Além disso, a instituição também conta com módulos internacionais para enriquecer ainda mais o seu currículo. Não é à toa que a ESIC Internacional é ranqueada entre as 20 melhores escolas de negócios do mundo e possui nota 5 no MEC.

Outra vantagem da faculdade é que ela mantém parcerias com agências de RH e Headhunters para potencializar as chances dos alunos conquistarem cargos diretivos nas melhores empresas do Brasil e também do mundo.

Clique aqui e garanta uma experiência internacional para o currículo do seu filho, com preços acessíveis.