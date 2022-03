O objetivo profissional é o primeiro filtro que você irá enfrentar durante a análise do seu currículo

O objetivo profissional é uma das partes mais relevantes de um currículo. Por isso, se você está de olho em uma vaga ou, simplesmente, deseja mudar de carreira, precisa saber o que o recrutador realmente espera dos candidatos.

E não se engane, o primeiro filtro que você irá enfrentar durante a análise do seu currículo é o que você definiu como objetivo profissional. Muitas empresas, inclusive, começam a leitura do documento por aí.

Por isso, antes de começar a escrever, vale a pena refletir sobre a carreira que pretende seguir, pois esse pequeno texto (com uma ou duas linhas) vai comunicar as suas expectativas .

Afinal, o que é o objetivo profissional?

Não se preocupe se você está em dúvida do que colocar em seu currículo. Afinal, nem sempre é fácil falar de si e conseguir com isso impactar positivamente outras pessoas.

A primeira coisa é entender que é importante fazer uma apresentação e um objetivo diferente para cada vaga almejada.

Sendo assim, entenda, o objetivo profissional consiste em um pequeno texto, onde você precisa informar detalhes como a área de atuação e suas perspectivas de carreira.

Não esqueça, o recrutador vai verificar se o seu objetivo profissional está alinhado às demandas da empresa. E isso serve tanto para quem deseja concorrer ao primeiro emprego, como também para quem tem anos de experiência no mercado de trabalho.

O que é importante colocar no objetivo profissional?

Em uma ou duas frases, você deve contar qual é o tipo de oportunidade que você busca naquela empresa e suas metas a curto prazo. Além disso, escreva de forma precisa, sincera, direta e personalizada.

Não é obrigatório mencionar o nome do cargo, mas é necessário colocar a área que deseja atuar. Essa dica vale tanto para quem tem metas claras, como também para quem não tem.

Não minta e não tenha medo de mencionar sua falta de experiência.

O que chama a atenção dos recrutadores?

O que mais chama atenção dos recrutadores em um currículo é justamente a forma como o conteúdo é apresentado. Ou seja, todas as informações importantes precisam estar bem dispostas e o entendimento deve ser simples.

Atualmente, com a Inteligência Artificial, as empresas utilizam softwares, sem capacidade de interpretação, para encontrar o currículo certo. Com isso, a seleção é feita através de uma pesquisa booleana de palavras chaves.

Por isso, é necessário que o documento seja personalizado de acordo com a vaga específica.

Dicas para criar um bom objetivo profissional

Honestidade sempre.

Mesmo que uma mentira não seja detectada imediatamente, uma hora ela irá e, quando isso acontecer, você ficará em má situação. A sinceridade pode, inclusive, chamar a atenção do recrutador.

Além disso, evite clichês no objetivo do currículo, afinal, muita gente faz isso e você precisa se destacar entre os demais. As empresas procuram pessoas versáteis e criativas.

Tenha atenção ao uso da língua portuguesa. Não tenha pressa na hora de editar seu currículo e revise quantas vezes for possível. Um erro de digitação, gramática ou acentuação poderá te desqualificar, por mais capacitado que você seja.

Tenha atenção aos detalhes. Por isso, o formato do currículo precisa atrair a atenção do recrutador. Sendo assim, não utilize letras muito pequenas. Além disso, deve ser fácil entender as informações presentes nele.

Mas tenha cuidado, pois é preciso priorizar a simplicidade para evitar que recrutadores se percam em detalhes desnecessários.

Facilite a leitura, assim as informações mais importantes serão absorvidas.

Ter uma boa formação ajuda a se destacar no mercado de trabalho

Ter uma graduação ou especialização pode fazer toda a diferença na hora de disputar uma vaga. Isso porque as empresas precisam de mão de obra qualificada em áreas cada vez mais estratégicas.

Instituições como a ESIC Internacional são essenciais, pois ajudam a desenvolver o potencial de seus alunos diante das necessidades do mercado de trabalho e, assim, conseguem dar um peso significativo ao currículo.

Com origem na Europa e sede em Curitiba desde 2001, a ESIC é uma Business School Internacional, especializada em Gestão de Negócios e Marketing e q oferece aconselhamento de carreira e consultoria para construção da página no Linkedin.

A instituição possui mais de 50 anos de experiência, com matriz na Espanha (Madrid e Barcelona), 10 campus espalhados pela Europa, campus brasileiro em Curitiba, acordos e convênios nos 5 continentes (especialmente EUA, Índia e China).

Preparação para o mercado de trabalho

A ESIC Internacional prepara seus alunos para o desenvolvimento de carreira, através de diferentes áreas, de acordo com o objetivo de cada pessoa. São elas:

Graduação;

Pós-Graduação (Master e MBA);

Executive Education (cursos avançados e sob medida para empresas e formação in company);

Módulos e Missões Empresariais Internacionais;

ESIC Idiomas (Escola de idiomas Internacional);

Colégio Internacional;

Simuladores/Competições Empresariais Globais;

ESIC Editora (com tradição em publicações renomadas, atualizadas e especializadas em Gestão de Negócios e Marketing).

