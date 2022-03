Na ESIC Internacional você pode cursar uma graduação em Curitiba, com diploma reconhecido internacionalmente

Ao escolher uma graduação, você define através de qual curso de ensino superior você vai desenvolver sua carreira profissional. Mas, em meio a um mercado de trabalho tão concorrido e exigente, conseguir se destacar é essencial. Uma boa forma de fazer isso é estudar em uma faculdade internacional.

Acrescentar uma graduação com diploma internacional ao seu currículo pode representar uma grande vantagem na hora de disputar uma vaga em uma empresa.

E mesmo que você não consiga fazer o ensino superior fora do país, é possível ter essa experiência sem sair daqui. A ESIC Internacional é um bom exemplo disso.

Isso porque, a instituição proporciona ao aluno a oportunidade de obter em Curitiba/PR um diploma reconhecido internacionalmente e, ainda, a chance de cursar a Graduação ou a Pós-graduação na Europa.

O que é um curso de graduação internacional?

Algumas universidades têm parceria com instituições de ensino superior no exterior e, com isso, ofertam cursos de graduação e pós-graduação nos campi localizados no Brasil, com diplomas reconhecidos em outras partes do mundo, ou nos campi de outros países.

Esse é o caso da ESIC Internacional, que está ranqueada entre as 20 melhores escolas de negócios do mundo, conforme citação no The New York Times, Bloomberg, CNN Expansión, América Economía, QS World University Rankings, entre outros veículos de comunicação.

Assim, além de conseguir ter uma formação superior mais ampla, os estudantes vivenciam a fluência de outro idioma, podendo, inclusive, assumir posições de trabalho em outros países.

Por que investir em um curso de graduação internacional?

Com um mercado de trabalho cada vez mais competitivo, os recrutadores esperam que os candidatos apresentem diferenciais, que vão além dos conhecimentos técnicos, como inteligência emocional, autoconhecimento e experiências fora do ambiente corporativo.

Nesse sentido, uma vivência internacional é relevante para o currículo. Por saber disso, na ESIC Internacional, os alunos têm a oportunidade de participar de um módulo internacional na Europa, com duração de uma semana (extensível), onde eles assistem aulas, workshops e palestras na ESIC Madrid.

Uma vez lá, eles também participam da maior conferência sobre Negócios, Gestão, Marketing, Tecnologia, Economia e Inovação da Espanha, o “Hoy és Marketing”. Além disso, quem estuda na ESIC Internacional pode fazer parte do Módulo Internacional na China.

Outro motivo para investir em uma graduação internacional é que os recrutadores vêem com bons olhos os candidatos com esse tipo de experiência, já que essas pessoas, por conviverem com outras culturas, demonstram ter maior capacidade de conviver em grupos e trabalhar em equipe.

Oportunidade de ter uma formação internacional no currículo

São muitas as possibilidades de agregar alguma experiência internacional a sua formação. Seja através de um intercâmbio ou cursando o ensino superior ou MBA em um local como a ESIC Internacional, que mantém parcerias com instituições de ensino fora do país, o que vale é ter esta vivência.

Considerada uma das instituições que mais desenvolve e entrega talentos de alta performance para o mercado de trabalho, a ESIC Internacional possui parcerias com agências de RH e Headhunters para potencializar as chances dos alunos conquistarem cargos Diretivos nas melhores empresas do Brasil e do mundo.

Na ESIC Internacional, os alunos, ainda, podem participar de um simulador empresarial internacional, onde são desenvolvidas as habilidades de inovação, gestão, empreendedorismo, tecnologia, liderança, entre outras.

