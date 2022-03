É importante se preparar em uma instituição de ensino que esteja alinhada com a evolução do mercado profissional

Muita gente deseja aproveitar o ano novo para investir em uma graduação ou pós-graduação para dar um rumo à vida profissional e se destacar no mercado de trabalho. Para isso acontecer, é fundamental identificar quais áreas são mais promissoras.

Se você é uma dessas pessoas que planeja começar um novo curso em 2022 e se capacitar para uma carreira de sucesso, deve estar se perguntando quais são as profissões do futuro.

Este conteúdo vai te ajudar a descobrir quais são as áreas que mais prometem e porque é tão importante investir em conhecimento para conseguir se posicionar bem no mercado de trabalho.

O que são as profissões do futuro?

Quando falamos em desenvolvimento de carreira, precisamos entender quais são as tendências do mercado de trabalho para os próximos anos e quais as perspectivas de transformação das profissões com o avanço tecnológico.

Afinal, quem está iniciando uma faculdade ou especialização agora só vai entrar para o mercado em alguns anos e, por isso, é necessário olhar para frente e não apenas para a demanda do momento.

As profissões do futuro referem-se, justamente, a carreiras em diferentes áreas com grande expectativa de valorização nos próximos anos e até mesmo décadas.

Como identificar o futuro das profissões?

Quem está prestes a iniciar uma nova formação, como você, deve ouvir falar constantemente sobre as mudanças no mercado de trabalho e, consequentemente, o futuro das profissões.

Isso não é à toa, pois entender bem sobre esse assunto vai te ajudar a escolher um curso promissor. Afinal, quantas carreiras conhecemos hoje que até bem pouco tempo nem existiam?

Se pudéssemos resumir em uma única palavra as transformações que estão acontecendo no mercado de trabalho, ela seria “tecnologia”.

A inovação vem causando um grande impacto no cenário profissional e muitas carreiras hoje são bem diferentes do que eram no passado.

Quando falamos de profissões do futuro estamos nos referindo à influência da tecnologia e, consequentemente, aos novos mercados, demandas e desafios.

Quais são as profissões mais promissoras em 2022?

A tecnologia continuará a comandar o sentido do mercado de trabalho em 2022, de acordo com o levantamento anual realizado pelo PageGroup.

E, na verdade, observamos no dia a dia o quanto o mercado de trabalho vem se atualizando em ritmo acelerado. Por isso mesmo, não dá para determinar com 100% de certeza quais serão as profissões do futuro.

Mas é possível ter uma projeção com base nas tendências, demandas, mudanças e estudos realizados por empresas como o PageGroup. Veja a lista com carreiras que prometem movimentar o mercado de trabalho nos próximos anos.

Consultor comercial;

Analista de marketing digital;

Gerente de contas;

CMO (Chief Marketing Officer);

Product Marketing Manager;

Gerente de desenvolvimento de negócios

Coordenador de mídias e performance;

Especialista em SEO;

Analista de Business Intelligence;

Gerente de logística;

Product owner (Dono do Produto);

Head (líder) de crédito & cobrança;

Analista de planejamento financeiro;

Diretor comercial – medical devices;

Analista de farmacovigilância;

PMO/Gerente de projetos;

Analista de testes de software;

Desenvolvedor/programador;

Gerente de Data & Analytics;

Analista de remuneração e benefícios;

Gerente de RH Business Partner;

Gerente de aquisição de talentos;

Analista de serviço ao cliente;

Executivo de vendas – tecnologias de mídias digitais.

Uma escola de negócios alinhada à sua perspectiva de futuro

Seja qual for a sua necessidade de capacitação, graduação ou pós-graduação (Masters e MBAs), é fundamental fazer isso em uma instituição que esteja alinhada com as principais tendências mercadológicas de trabalho.

Afinal, se preparar para a profissão que você escolheu envolve muito mais do que estudar em uma faculdade com boa estrutura física.

Se você deseja acompanhar a evolução das profissões e, assim, desenvolver uma carreira de sucesso alinhada com as novas demandas que surgem no meio do caminho, precisa ter o acompanhamento de um corpo docente atualizado e atento às mudanças das práticas do mercado.

A ESIC Internacional é um bom exemplo de espaço onde você pode aprender tudo que é necessário sobre novas tecnologias, negócios digitais e as principais tendências de carreira para conquistar um lugar no mercado.

Com origem na Europa e sede em Curitiba desde 2001, a ESIC é uma Business School Internacional, especializada em Gestão de Negócios e Marketing.

A instituição possui mais de 50 anos de experiência, com matriz na Espanha (Madrid e Barcelona), 10 campus espalhados pela Europa, campus brasileiro em Curitiba, acordos e convênios nos 5 continentes (especialmente EUA, Índia e China).

Áreas de atuação que preparam para o mercado de trabalho

A ESIC Internacional prepara seus alunos para o desenvolvimento de carreira, através de diferentes áreas, de acordo com o objetivo de cada pessoa. São elas:

Graduação;

Pós-Graduação (Master e MBA);

Executive Education (cursos avançados e sob medida para empresas e formação in company);

Módulos e Missões Empresariais Internacionais;

ESIC Idiomas (Escola de idiomas Internacional);

Colégio Internacional;

Simuladores/Competições Empresariais Globais;

ESIC Editora (com tradição em publicações renomadas, atualizadas e especializadas em Gestão de Negócios e Marketing).

Além disso, os alunos formados pela ESIC têm certificado com respaldo internacional, sem precisar sair do Brasil.

Isso porque a Business School está entre um seleto grupo que segue os padrões do Executive MBA Council (Conselho Internacional de MBAs), além de ser membro da EFMD (European Foundation for Management Development), da AACSB (Association to Advance Collegiate Schools of Business of USA), da AMBA (International Association of MBAs) e da CLADEA (Consejo Latinoamericano de Escuelas de Administración).

