Mesmo sem fazer intercâmbio ou graduação fora do Brasil, seu filho pode experimentar uma formação internacional e enriquecer o currículo

Na busca por proporcionar uma formação mais completa para os filhos, muitos pais optam por cursos fora do Brasil, seja através de um intercâmbio ou até mesmo de uma graduação. Mas afinal, qual país vale mais a pena?

Quando o assunto é experiência de estudo internacional, muitas pessoas apontam Estados Unidos, Canadá e Austrália como os melhores destinos. Mas não esqueça, Europa e China também aparecem como opções promissoras.

E não é à toa.

Muitas marcas famosas e importantes que estão no Brasil são de origem asiática e européia: Faber-Castell (alemã), Bayer (alemã), Nivea (alemã), Fiat (italiana), Samsung (coreana), Volkswagen (alemã), Nestlé (suíça), Sanofi (francesa), Huawei (chinesa), entre outras.

Com a presença dessas companhias por aqui, gerando novas oportunidades de trabalho e, consequentemente, de desenvolvimento de carreira, vale a pena conhecer de perto a dinâmica de negócio delas.

Para isso, nada melhor do que investir em uma formação internacional que contemple a cultura desses países, seja estudando lá ou até mesmo por aqui, conseguindo um diploma de graduação ou MBA validado globalmente.

Conheça os cursos de graduação no Exterior para desenvolver a carreira do filho.

Experiência internacional para desenvolver a carreira

Com um mercado de trabalho cada vez mais disputado, ter uma experiência internacional no currículo é uma importante vantagem competitiva.

A ESIC Business & Marketing School é bom exemplo de instituição de ensino superior onde seu filho pode desenvolver as habilidades necessárias para uma carreira de sucesso.

Reconhecida por mais de 20 rankings internacionais como a melhor escola de negócios do mundo e com nota 5 no MEC, a ESIC Internacional é considerada uma das instituições que mais desenvolve e entrega talentos de alta performance para o mercado de trabalho.

Formação mais ampla e destaque no mercado de trabalho

Quando o jovem tem a oportunidade de vivenciar uma experiência acadêmica mais completa, como uma graduação ou pós-graduação internacional, ele adquire novas habilidades, cada vez mais valorizadas pelas empresas.

O contato com a cultura estrangeira, a fluência de outro idioma, além da oportunidade de conhecer e experimentar pontos de vista distintos, possibilitará que seu jovem amplie os horizontes e a capacidade criativa, o que é muito bem visto pelos recrutadores.

Ensino Superior internacional sem sair do Brasil

Mesmo sem fazer um intercâmbio ou graduação fora do Brasil, seu filho pode ter uma experiência acadêmica internacional no currículo. Isso porque algumas faculdades mantém parceria com instituições de ensino superior no exterior.

A ESIC Internacional é uma delas, com cursos de graduação e pós-graduação localizados no Brasil, em Curitiba/PR, e também em outros países.

Assim, ao concluir os estudos, o aluno recebe um diploma com nível de referência global idêntico ao conquistado por quem estuda em outro país. Isso é possível porque a ESIC tem matriz europeia, com atuação na China e Estados Unidos, além de acordos com mais de 120 países.

A boa notícia é que seu filho pode ter um alto nível de formação com preços extremamente acessíveis, quando comparamos com outros cursos de Graduação e MBAs promovidos em outros países, mas com a mesma qualidade de ensino e reconhecimento da ESIC Internacional.

Como seu filho pode cursar a graduação ou MBA reconhecidos internacionalmente?

Na ESIC Internacional, seu filho conta com um suporte completo para ajudá-lo a avançar no desenvolvimento profissional, através do Aconselhamento de Carreira, um serviço de apoio para planejamento prestado de maneira gratuita.

Os alunos também têm a oportunidade de participar de um módulo internacional na Europa, com duração de uma semana (extensível), onde eles assistem aulas, workshops e palestras na ESIC Madrid.

Uma vez lá, eles ainda participam da maior conferência sobre Negócios, Gestão, Marketing, Tecnologia, Economia e Inovação da Espanha, o “Hoy és Marketing”. Além disso, quem estuda na ESIC Internacional pode fazer parte do Módulo Internacional na China.

Outro ponto positivo da faculdade é que os alunos também podem participar de um simulador empresarial internacional, onde são desenvolvidas habilidades como inovação, gestão, empreendedorismo, tecnologia, liderança, entre outras.

Não perca mais tempo! Clique aqui para garantir a melhor formação internacional para a carreira do seu filho.