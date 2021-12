Vírus e bactérias circulando no ar podem causar doenças respiratórias graves que dão direito a afastamento

Não é novidade que a qualidade do ar nas grandes cidades, tomadas por carros e estruturas industriais que poluem o meio ambiente, pode fazer mal para a saúde. Mas você sabia que respirar o ar de ambientes internos em condições inadequadas também pode causar doenças, e que isso inclui a empresa em que você trabalha?

Microrganismos como vírus, bactérias, ou mesmo ácaros e fungos, podem se proliferar no seu local de trabalho e provocar problemas respiratórios tão graves que podem até te manter afastado do emprego.

Essa situação causa um grande desconforto para os funcionários. Além do mal-estar causado pela doença em si, ainda é preciso conviver com a ansiedade de acumular atestados médicos e com sintomas incômodos, que podem atrapalhar a sua produtividade no dia a dia.

Doenças respiratórias que podem te afastar do trabalho

Se você trabalha em ambientes fechados com grande circulação de pessoas, está correndo o risco diário de contrair algumas doenças que podem impedir suas atividades do dia a dia.

Além de trazerem sofrimento para o funcionário, esses problemas também causam prejuízos para a empresa. Afinal, sempre que um integrante da equipe falta, é preciso reorganizar a realização de cada função, o que afeta a produção de todo o time.

Por isso, cuidar da sua saúde e proporcionar um ambiente seguro também é do interesse do patrão.

Clique aqui e conheça uma solução para purificar o ar do seu espaço de trabalho

Entre as doenças que podem ser evitadas com um ar purificado, estão problemas como:

Rinite: menosprezada por muita gente que encara essa inflamação na parte interna do nariz como algo mais simples, a verdade é que a rinite pode causar muitos incômodos.



Além da coriza habitual, cada crise também pode ocasionar febre, dores nos ouvidos, coriza e indisposição.



Embora seja incomum que a rinite renda atestados médicos, há situações em que a doença pode ser ocupacional – ou seja, causada pelo seu ambiente de trabalho.





menosprezada por muita gente que encara essa inflamação na parte interna do nariz como algo mais simples, a verdade é que a rinite pode causar muitos incômodos. Além da coriza habitual, cada crise também pode ocasionar febre, dores nos ouvidos, coriza e indisposição. Embora seja incomum que a rinite renda atestados médicos, há situações em que a doença pode ser ocupacional – ou seja, causada pelo seu ambiente de trabalho. Pneumonia: nada mais é do que uma infecção nos pulmões. Se não for tratada rapidamente, pode evoluir para um quadro mais sério e até levar à morte.



A doença tem muitas origens possíveis, mas uma delas é a exposição constante a poeiras minerais e ambientes contaminados com bactérias. Por isso, pode acometer os trabalhadores da indústria em uma frequência maior.



A pneumonia é uma urgência que exige cuidado médico imediato. A partir do início do tratamento, o trabalhador doente precisa ficar, em média, 5 dias afastado.





nada mais é do que uma infecção nos pulmões. Se não for tratada rapidamente, pode evoluir para um quadro mais sério e até levar à morte. A doença tem muitas origens possíveis, mas uma delas é a exposição constante a poeiras minerais e ambientes contaminados com bactérias. Por isso, pode acometer os trabalhadores da indústria em uma frequência maior. A pneumonia é uma urgência que exige cuidado médico imediato. A partir do início do tratamento, o trabalhador doente precisa ficar, em média, 5 dias afastado. Asma: é uma doença crônica caracterizada pela inflamação dos brônquios, aquelas “ramificações” que ficam no interior dos pulmões.





Durante uma crise, a asma pode causar dor no peito, tosse e falta de ar. Caso o paciente não seja atendido rapidamente, o quadro pode matar.

Assim como no caso da rinite, se for comprovado que as condições do local de trabalho estão agravando a asma, o trabalhador pode ter que mudar para outro departamento.

Em situações mais graves, é possível até mesmo que um asmático se aposente por invalidez.

Como melhorar as condições do ar na empresa em que você trabalha?

A qualidade do ambiente é decisiva para o bem-estar das pessoas que convivem nele. Por isso, é importante chamar supervisores e gerentes para conversar sobre maneiras de deixar o ar mais saudável para todos. Afinal, a questão também é interessante para o bolso do seu chefe.

Uma saída eficiente para solucionar a questão é investir na esterilização do ar. A empresa curitibana Mondo Bello, “start up” de inovação e tecnologia, desenvolveu o Esterilix, um equipamento capaz de eliminar 99,99% dos fungos, bactérias e vírus.

Com 3 modelos disponíveis, o aparelho consegue esterilizar o ar de um cômodo em períodos que variam de 2 a 20 minutos, dependendo do tamanho da sala higienizada.

O equipamento é de confiança e teve sua eficácia comprovada pelo Laboratório de Virologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp). Na prática, a tecnologia é a mesma utilizada para manter os centros cirúrgicos devidamente esterilizados.

Fazendo um mundo melhor

Apesar de ser uma STARTUP a MONDO BELLO está, através do trabalho e das invenções de seus fundadores: João Pedro Kovalchuk, Adriano Schaitza e Itaci Cardoso Junior, há mais de 30 anos pesquisando e desenvolvendo soluções de altíssima qualidade para resolver problemas de saúde, qualidade do ar e tratamento de resíduos líquidos e sólidos de alta complexidade.

Não deixe sua saúde para depois. Clique aqui e saiba como levar o Esterilix para o seu ambiente de trabalho.