O seu ar pode ser 99,99% puro e livre de riscos à saúde.

Todos os dias precisamos beber pelo menos 2 litros de água para ter uma vida mais saudável. Claro que ela precisa ser própria para o consumo, ou seja, filtrada e livre de microrganismos prejudiciais à saúde.

Por isso mesmo, é comum nos depararmos com filtros ou purificadores de água nas clínicas, em nosso trabalho e em outros locais.

Dessa forma nos sentimos mais seguros. Afinal, tomar uma água contaminada pode provocar diversas doenças. Mas será que isso é suficiente para garantir um ambiente livre de bactérias, vírus e outros agentes patogênicos?

Na verdade, não, pois o ar que respiramos também pode estar contaminado por microrganismos patogênicos.

Você confia no ar que respira?

Quando você vai ao médico e encontra uma sala de espera confortável, higienizada e com um moderno filtro para purificar a sua água, é normal sentir-se seguro e cuidado.

Mas apesar de tanta atenção, será que aquele ambiente é de fato seguro para a sua saúde. Você pode garantir que, além da água, o ar está livre de bactérias e vírus?

Por que é preciso garantir um ar mais puro?

O cuidado com a saúde das pessoas foi incorporado de vez à rotina de clínicas e outros espaços públicos. Dessa forma, faz muito sentido cuidar da qualidade do ar para tornar a experiência naquele local ainda mais segura e positiva.

Sobretudo quando sabemos que o ar é capaz de propagar microrganismos nocivos para nossa saúde, com potencial para transmitir doenças como Covid-19, gripe H1N1, catapora e sarampo.

Mas afinal, como fazer com o ar o mesmo que é feito com a água? Como purificá-lo?

Ambiente esterilizado e saudável

E se, além do filtro de água que existe na sua casa e no consultório do seu médico ou dentista, existisse um equipamento capaz de deixar o ar livre de riscos biológicos?

Na verdade, esse aparelho já existe e foi desenvolvido pela empresa curitibana Mondo Bello. O Esterilix consegue deixar o ar 99,99% livre de fungos, bactérias e vírus, inclusive moléculas contaminadas pelo novo coronavírus. A qualidade é atestada pelo Laboratório de Virologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

O Esterilix consegue deixar o ar 99,99% puro e livre de vírus, bactérias e fungos. Crédito da imagem: Divulgação

O Esterilix utiliza a mesma tecnologia aplicada em salas de cirurgia. Com uso de filtros HEPA H-14, o equipamento captura as partículas suspensas no ar.

Uma vez dentro do aparelho, essas partículas passam por uma dupla filtragem e, caso alguma passe pelos filtros, receberá o bombardeio de raios ultravioleta (UV-C) e geração de ozônio interno, ou seja, um processo fatal para todos os microrganismos conhecidos.

As versões do equipamento desenvolvido pela Mondo Bello adaptam-se facilmente a diferentes espaços.

O Esterilix Lounge é silencioso, leve, bonito e resistente. Com 3 velocidades, esse modelo possui sensor de presença e modo de operação contínua, possui 2 filtros duplos HEPA H-14 e só precisa ser conectado na tomada para começar a purificar o ar. Ele é capaz de esterilizar o ar de uma área de 50 m² em até 12 minutos.

Já o Esterilix Cube é uma versão mais compacta, capaz de esterilizar o ar de uma van ou ambulância de 8m³ em apenas 2 minutos ou de uma sala de 25 m² em até 15 minutos.

O Esterilix Cube é capaz de esterilizar uma sala de 25 m² em até 15 minutos. Crédito da imagem: Divulgação

O mais novo lançamento da Mondo Bello é o Esterilix Tube, que esteriliza ambientes de até 12 m², como elevadores, veículos, banheiros, provadores de roupa. Esses são alguns dos lugares de maior possibilidade de contaminação!

O Esterilix Tube é o lançamento mais recente da Mondo Bello, perfeito para de até 12 m², como elevadores, veículos, banheiros, provadores de roupa. Crédito da imagem: Divulgação

Todos os modelos ainda eliminam odores, são os únicos que têm filtro duplo HEPA H-14 de padrão cirúrgico hospitalar, tanto na escola, nos veículos, em casa ou na empresa, mantém o ar-condicionado sempre limpo, deixando de ser um acumulador e propagador de microrganismos patogênicos

Por seu ineditismo, eficiência e eficácia o equipamento começa a ganhar o Mundo, no exterior é conhecido como XTERILIX.

Criando um mundo ainda melhor

Apesar de ser uma STARTUP a MONDO BELLO está — através do trabalho e das invenções de seus fundadores: João Pedro Kovalchuk, Adriano Schaitza e Itaci Cardoso Junior — há mais de 30 anos pesquisando e desenvolvendo equipamentos de altíssima qualidade para solucionar problemas de saúde, qualidade do ar e tratamento de resíduos líquidos e sólidos de alta complexidade.

