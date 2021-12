Além da vacinação e do álcool em gel, usar técnica para esterilizar o ar também ajuda a manter ambiente seguro

Foram quase dois anos de muito receio em datas comemorativas. Depois de muitos aniversários a distância, saudade dos almoços de domingo e meses preciosos de vida das crianças da família que só foram testemunhados pelas redes sociais, o fim do isolamento social finalmente está chegando.

Seguindo a tendência de outros países do mundo, a expectativa é que, com o avanço da vacinação, os brasileiros voltem a se reunir.

No entanto, mesmo com o momento de otimismo, é importante manter alguns cuidados para evitar a contaminação pelo novo coronavírus – que pode atingir até mesmo quem está vacinado com duas doses ou já teve a doença.

Além dos cuidados de higiene que todo mundo já conhece de cor a esta altura, como usar máscaras e aplicar álcool em gel nas mãos, outra estratégia que faz toda a diferença é usar uma tecnologia de esterilização do ar.

Você já ouviu falar nisso?

A empresa curitibana Mondo Bello desenvolveu o esterilizador de ar Esterilix, um equipamento projetado para eliminar vírus e outros microrganismos que circulam pelo ar, como fungos e bactérias.

Com eficácia atestada pelo Laboratório de Virologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e pelo SENAI, o aparelho emprega a mesma tecnologia utilizada para esterilizar o ar de salas de cirurgia.

Quando falamos, espirramos, respiramos ou tossimos, emitimos micropartículas de saliva que ficam suspensas no ar e podem carregar e espalhar vírus. Através dos filtros HEPA H-14 (usados em hospitais), o Esterilix captura essas partículas.

Assim, uma vez dentro do equipamento, o ar passará por dupla filtragem e receberá o bombardeio de raios ultravioleta (UV-C) e a geração de ozônio interno, ou seja, um processo fatal para todos os microrganismos conhecidos.

Apesar de ser uma STARTUP a MONDO BELLO está, através do trabalho e das invenções de seus fundadores: João Pedro Kovalchuk, Adriano Schaitza e Itaci Cardoso Junior, há mais de 30 anos pesquisando e desenvolvendo equipamentos de altíssima qualidade para solucionar problemas de saúde, qualidade do ar e tratamento de resíduos líquidos e sólidos de alta complexidade.

