Volta de bares, restaurantes e pequenas reuniões sociais estão causando ansiedade em muita gente

Com o avanço da vacinação contra a Covid-19, cada vez mais cidades no mundo todo retomam uma vida próxima à normalidade que existia antes da pandemia. Seguindo os passos do resto do planeta, a perspectiva é que o Brasil tenha cada vez mais eventos reabertos ao público nos próximos meses.

É claro que todo mundo está com saudades de se divertir e encontrar os amigos e familiares. Afinal, o distanciamento social mostrou a importância da interação presencial, olho no olho, com outros seres humanos.

No entanto, mesmo sentindo muita falta das festas e encontros, ainda tem quem conviva com a ansiedade de aglomerar.

A simples ideia de reunir pessoas queridas em um mesmo ambiente já causa um pavor enorme. Isso é natural, já que passamos quase 2 anos fugindo de qualquer grupo de pessoas, ou encarando reuniões como algo “errado”, que estava contra as orientações dos especialistas em saúde pública.

Se esse é o seu caso, saiba que adotar alguns cuidados contra o coronavírus já pode diminuir um pouco desse pânico.

Afinal, já é seguro aglomerar?

Com os cuidados corretos, é possível retomar algumas atividades. Estudos comprovam que pessoas devidamente vacinadas têm uma taxa de proteção alta o bastante para conseguirem retomar algumas atividades, como trabalho presencial, estudos e encontros com outras pessoas.

No entanto, é importante destacar que ainda não se sabe por quanto tempo as vacinas irão proporcionar essa camada de proteção. Além disso, outras pesquisas sugerem que o risco de reinfecção pelo novo coronavírus é pequeno, mas existe.

Por isso, para ter uma vida social realmente segura, é importante manter os cuidados básicos, como máscaras em lugares públicos e aplicar álcool em gel nas mãos sempre que chegar das ruas.

Para assegurar que todas as suas reuniões aconteçam sem riscos, uma boa saída é a esterilização do ar. Você já ouviu falar nisso?

