O ar que circula no veículo deve ser esterilizado para uma viagem totalmente segura para a saúde de passageiros e motoristas.

Quem trabalha com transporte de passageiros recebe dezenas de pessoas em seu carro diariamente. E nesta rotina intensa, o motorista não tem como saber se quem está no banco de trás tem alguma doença infecciosa, como gripe ou Covid-19.

Da mesma forma, quem utiliza o serviço de um carro de aplicativo, taxi, ou van não tem como prever se a pessoa no volante está contaminada por algum vírus ou bactéria.

Inclusive, esse foi um dos motivos que levou algumas pessoas a deixarem de utilizar esse serviço quando a pandemia do novo coronavírus surgiu.

Hoje, já sabemos que uma série de cuidados podem ser adotados para tornar a viagem segura para todo mundo. Mas será que eles são suficientes para afastar de vez vírus, bactérias e outros microrganismos nocivos à saúde?

Como deixar o veículo mais seguro para a saúde

Esterilizar portas, maçanetas, cinto de segurança e outras superfícies de contato, além de disponibilizar álcool em gel para os passageiros. Essas são algumas das ações importantes para manter o carro higienizado e seguro.

Mas também é preciso fazer o mesmo com o ar que circula no veículo. Isso porque os riscos biológicos conseguem ficar suspensos no ambiente por 20 minutos ou mais tempo e, assim, propagar doenças infecciosas.

E se fosse possível esterilizar o ar?

O ar que circula dentro do veículo pode estar contaminado. Por isso, o ar-condicionado deve ser higienizado corretamente e com a frequência certa. Essa é uma boa forma de garantir a qualidade do ar que circula, embora não seja totalmente eficaz.

Por saber disso, a startup curitibana Mondo Bello desenvolveu um aparelho capaz de esterilizar o ar e deixá-lo 99,99% livre de fungos, bactérias e vírus, inclusive moléculas contaminadas pelo novo coronavírus.

Isso mesmo, já é possível entrar em um taxi, van ou carro por aplicativo sem qualquer risco para sua saúde. O Esterilix é capaz de esterilizar o ar de um veículo em poucos minutos e mantê-lo esterilizado durante todo o trajeto… e melhor, o ar já vai estar limpo, sem cheiro e esterilizado quando o próximo usuário entrar.

Para sua segurança, o equipamento tem a qualidade atestada pelo Laboratório de Virologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp).

Conheça o Esterilix Cube e descubra como esterilizar o ar do seu carro.

Como o equipamento funciona?

O Esterilix consegue deixar o ar 99,99% puro e livre de vírus, bactérias e fungos. Crédito da imagem: Divulgação

O Esterilix utiliza a mesma tecnologia aplicada em salas de cirurgia. Com uso de filtros HEPA H-14, o equipamento captura as partículas suspensas no ar.

Uma vez dentro do aparelho, essas partículas passam por uma dupla filtragem e, caso alguma passe pelos filtros, receberá o bombardeio de raios ultravioleta (UV-C) e geração de ozônio interno, ou seja, um processo fatal para todos os microrganismos conhecidos.

Ideal para todos os ambientes

As versões do equipamento desenvolvido pela Mondo Bello adaptam-se facilmente a diferentes espaços.

O Esterilix Lounge é silencioso, leve, bonito e resistente. Com 3 velocidades, esse modelo possui sensor de presença e modo de operação contínua, possui 2 filtros duplos HEPA H-14 e só precisa ser conectado na tomada para começar a purificar o ar. Ele é capaz de esterilizar o ar de uma área de 50 m² em até 12 minutos.

Já o Esterilix Cube é uma versão mais compacta, capaz de esterilizar o ar de uma van ou ambulância de 8m³ em apenas 2 minutos ou de uma sala de 25 m² em até 15 minutos.

O Esterilix Tube é o lançamento mais recente da Mondo Bello, perfeito para de até 12 m², como elevadores, veículos, banheiros, provadores de roupa. Crédito da imagem: Divulgação

O mais novo lançamento da Mondo Bello é o Esterilix Tube, que esteriliza ambientes de até 12 m², como elevadores, veículos, banheiros, provadores de roupa. Esses são alguns dos lugares de maior possibilidade de contaminação!

Todos os modelos ainda eliminam odores, são os únicos que têm filtro duplo HEPA H-14 de padrão cirúrgico hospitalar, tanto na escola, nos veículos, em casa ou na empresa, mantém o ar-condicionado sempre limpo, deixando de ser um acumulador e propagador de microrganismos patogênicos

Por seu ineditismo, eficiência e eficácia o equipamento começa a ganhar o Mundo, no exterior é conhecido como XTERILIX.

Criando um mundo ainda melhor

Apesar de ser uma STARTUP, a MONDO BELLO está — através do trabalho e das invenções de seus fundadores: João Pedro Kovalchuk, Adriano Schaitza e Itaci Cardoso Junior — há mais de 30 anos pesquisando e desenvolvendo equipamentos de altíssima qualidade para solucionar problemas de saúde, qualidade do ar e tratamento de resíduos líquidos e sólidos de alta complexidade.

