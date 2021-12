A partir dos 60 anos, a imunidade e o metabolismo enfraquecidos favorecem o aparecimento de doenças

A idade chega para todos os afortunados e, com ela, algumas dificuldades surgem. A primeira delas é a diminuição gradual da capacidade de funcionamento geral do corpo. Apesar disso, é possível envelhecer com qualidade de vida.

No entanto, o processo de envelhecimento favorece o desenvolvimento de algumas doenças respiratórias, geralmente associadas a alterações anatômicas, funcionais e imunológicas, além do tabagismo e hábitos de vida da juventude.

Exatamente por isso, é importante ter cuidado preventivo e, com isso, proporcionar um ambiente mais saudável para o idoso, já que ele tem maior dificuldade para se recuperar quando adoece.

Mas antes de entender como é possível tornar o dia a dia mais seguro para a saúde de quem chegou à terceira idade, é importante conhecer quais as principais doenças respiratórias nessa fase da vida.

Doenças respiratórias associadas ao envelhecimento

Com a chegada da velhice, o sistema de defesa das pessoas tende a enfraquecer, propiciando o aparecimento de doenças que afetam o sistema respiratório e podendo, inclusive, levar a óbito.

Sendo assim, entre os principais problemas de saúde respiratórios que atingem idosos estão: asma, pneumonia, bronquite crônica, enfisema pulmonar e doença pulmonar obstrutiva crônica – DPOC.

Com a pandemia da Covid-19, a velhice encontrou um obstáculo a mais. Isso porque, para essas pessoas, a doença pode se desenvolver de forma mais grave, especialmente quando já existem outras alterações de saúde, como doenças respiratórias, diabetes e problemas no coração.

Como garantir um ambiente mais seguro para a saúde do idoso

A adoção de hábitos saudáveis, que contribuem para a longevidade e qualidade de vida para a população idosa, é fundamental em um bom processo de envelhecimento.

Sendo assim, a prática de atividades físicas adequadas para a idade e uma alimentação saudável são importantes para preservar a função dos pulmões.

Mas isso não é tudo, principalmente com o novo coronavírus. Nesse sentido, a qualidade do ar é decisiva, sobretudo porque, através dele, microrganismos patogênicos como fungos, bactérias e vírus se propagam facilmente.

A consequência disso é a disseminação de doenças infecciosas, entre elas a Covid-19. Mas então, como é possível garantir ao idoso um ambiente totalmente saudável?

Conheça o aparelho capaz de esterilizar o ar da sua sala em apenas 15 minutos!

Ar esterilizado e seguro

Além do risco potencial à saúde, a Covid-19 trouxe a solidão para a vida do idoso. Por ser uma doença extremamente transmissível, o isolamento social se mostrou necessário, mesmo hoje com o avanço da vacinação.

Com isso, os tradicionais almoços de domingo na casa da vovó não aconteceram mais, assim como também as férias da criançada na casa dos avós.

E se existisse uma forma de esterilizar o ar em poucos minutos, para receber a família com segurança, livre do novo coronavírus e de outros vírus?

Na verdade, isso já é possível e funciona da seguinte forma: em apenas 12 minutos, o ar de uma área de 50 m² é totalmente esterilizado e fica livre de fungos, bactérias e vírus.

Conheça o Esterilix

Desenvolvido pela empresa paranaense Mondo Bello, Esterilix elimina riscos biológicos transmitidos pelo ar. | Foto: Divulgação

Quem chega à terceira idade, embora mantenha um estilo de vida mais saudável, requer cuidados extras. Por isso, é comum contar com o suporte de cuidadores e outros profissionais que ajudam nos trabalhos domésticos.

Mas será que essas pessoas estão contaminadas com algum tipo de vírus? Como garantir a segurança para a saúde do idoso diante da exposição a quem vem de fora?

A resposta foi dada pela startup curitibana Mondo Bello através do Esterilix. Atestado pelo Laboratório de Virologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp) e também pelo SENAI, esse equipamento consegue eliminar do ar ambiente 99,99% dos fungos, bactérias e vírus.

Isso significa que o idoso pode receber seus netinhos, pessoas de fora da sua família, como cuidadores e faxineiros, ou visitas de última hora, mesmo que você não saiba por onde essas pessoas andaram, com o Esterilix ligado.

Isso porque o aparelho possui o mesmo tipo de filtro utilizado em salas de cirurgia. Inclusive, de acordo com o laudo emitido pelo SENAI, o ar de uma sala com uso do Esterilix é mais puro que o ar do ambiente cirúrgico

Como o equipamento funciona?

Com uso de filtros HEPA H-14, o equipamento captura as partículas suspensas no ar. Assim, uma vez dentro do aparelho, elas são submetidas à dupla filtragem e receberá o bombardeio de raios ultravioleta (UV-C) e geração de ozônio interno.

As versões do equipamento desenvolvido pela Mondo Bello adaptam-se facilmente a diferentes espaços.

O Esterilix Lounge é silencioso, leve, bonito e resistente. Com 3 velocidades, esse modelo possui sensor de presença e modo de operação contínua, possui 2 filtros duplos HEPA H-14 e só precisa ser conectado na tomada para começar a purificar o ar. Ele é capaz de esterilizar o ar de uma área de 50 m² em até 12 minutos.

sterilix Lounge é capaz de esterilizar uma sala de 50 m² em até 15 minutos. | Foto: Divulgação

Já o Esterilix Cube é uma versão mais compacta, capaz de esterilizar o ar de uma van ou ambulância de 8m³ em apenas 2 minutos ou de uma sala de 25 m² em até 15 minutos.

O mais novo lançamento da Mondo Bello é o Esterilix Tube, que esteriliza ambientes de até 12 m², como elevadores, veículos, banheiros, provadores de roupa. Esses são alguns dos lugares de maior possibilidade de contaminação!

Todos os modelos ainda eliminam odores, são os únicos que têm filtro duplo HEPA H-14 de padrão cirúrgico hospitalar, tanto na escola, nos veículos, em casa ou na empresa, mantém o ar-condicionado sempre limpo, deixando de ser um acumulador e propagador de microrganismos patogênicos

Por seu ineditismo, eficiência e eficácia o equipamento começa a ganhar o Mundo, no exterior é conhecido como XTERILIX.

Fazendo um mundo melhor

Apesar de ser uma STARTUP a MONDO BELLO está, através do trabalho e das invenções de seus fundadores: João Pedro Kovalchuk, Adriano Schaitza e Itaci Cardoso Junior, há mais de 30 anos pesquisando e desenvolvendo soluções de altíssima qualidade para resolver problemas de saúde, qualidade do ar e tratamento de resíduos líquidos e sólidos de alta complexidade.

O Esterilix tem a versão ideal para melhorar a qualidade do ar da sua residência e garantir um ambiente saudável para sua família.