Descubra quais cuidados a escola e você devem adotar para uma volta às aulas presenciais sem riscos para seu filho.

Crianças e adolescentes estão voltando para a escola. Após tanto tempo de aulas online, chegou a hora de retomar os encontros presenciais. Nesse momento, é natural que você sinta receio de expor a saúde do seu filho a algum risco.

Afinal, a pandemia não acabou e, mesmo com os protocolos de segurança sanitária e avanço da vacinação, a contaminação pela Covid-19 ainda acontece e a última coisa que você deseja é ver seu filho doente.

Mas não se preocupe, pois o ambiente escolar pode ser um local seguro para alunos, pais e professores. No entanto, alguns cuidados são importantes.

Retorno seguro

Uso de máscaras adequadas, ventilação das salas de aula e outros ambientes, distanciamento seguro entre as crianças e sanitização de objetos e superfícies são algumas das ações necessárias.

Nesse processo, não só quem trabalha na escola necessita saber quais cuidados precisa ter, mas você também deve entender qual é o seu papel para um retorno seguro.

Até porque a volta ao presencial é uma realidade, mas é importante a gente entender que isso não representa o fim das medidas de segurança sanitária.

Não podemos esquecer que, além dos vírus, outros riscos biológicos, como bactérias e fungos, estão presentes no nosso dia a dia que também podem gerar riscos à saúde das pessoas.

Orientação da família

Um ambiente escolar seguro é importante para a saúde de toda família, já que as crianças podem levar para casa os riscos biológicos aos quais elas são expostas.

Nesse sentido, é decisiva a participação de todos, inclusive a sua, responsável por orientar seu filho sobre as medidas de segurança, como uso correto das máscaras, higienização das mãos e distanciamento.

Mas não é só isso. A organização do material escolar é outra coisa a ser checada. Não é seguro compartilhar esses objetos e, por isso, seu filho não pode esquecer nada.

Em relação ao uso das máscaras, é importante também orientar as crianças sobre a forma correta de tirá-las e guardá-las na hora de beber água ou comer, para não existir risco de contaminação.

Você já sabe, mas nunca é demais lembrar a importância de sempre lavar as mãos esfregando com sabão por pelo menos 20 segundos, além do uso de álcool em gel. Seu filho não terá você na escola e, por isso, precisa entender a importância desse processo.

O Esterilix Lounge é capaz de esterilizar uma sala de 50 m² em até 15 minutos. Crédito da imagem: Divulgação

Preparação da escola

Se você ainda não sabe qual é o protocolo de segurança da escola do seu filho para o retorno das aulas presenciais, é importante conhecer.

A limpeza e sanitização das superfícies e objetos precisam ser feitas com regularidade. Professores, coordenadores e demais colaboradores devem fazer uso de máscaras adequadas.

Além disso, os intervalos e a hora do recreio precisam ser organizados para que não aconteça aglomeração. Da mesma forma, é necessário manter uma distância segura entre um aluno e outro na sala de aula.

Outra adaptação importante é a ventilação dos ambientes. Por isso, é necessário saber se as salas de aula são ventiladas e se existe a possibilidade de manter as janelas abertas.

Se não for possível, o ar-condicionado deve ser higienizado de maneira adequada, já que seu filtro pode acumular bactérias, ácaros e fungos.

Caso contrário, o ar será contaminado pelo aparelho sujo, que irá espalhar impurezas e microrganismos patogênicos e, com isso, o risco de contrair infecções aumenta.

Conheça o aparelho que deixa o ar 99,99% puro e livre de riscos biológicos!

Por que o ar precisa ser esterilizado

Você sabia que o coronavírus e outros males, assim como fungos e bactérias, encontram no ar o meio perfeito para propagação?

A prova disso é que basta uma criança gripada tossir ou espirrar que as gotículas de saliva, invisíveis aos nossos olhos e contaminadas, ficam suspensas no ar por 20 minutos ou mais.

Tempo suficiente para transmitir uma gripe, a Covid-19, sarampo ou catapora para outros alunos presentes no mesmo ambiente.

Mas embora isso pareça assustador, saiba que é possível deixar o espaço escolar ainda mais seguro, livre de riscos como esse.

Para isso, além da esterilização dos ambientes, superfícies e objetos é necessário fazer o mesmo com o ar, ou seja, um ambiente totalmente livre de bactérias, fungos e vírus.

Afinal, como a escola pode fazer isso?

O Esterilix Cube é capaz de esterilizar uma sala de 25 m² em até 15 minutos. Crédito da imagem: Divulgação

Sabemos que a implantação do protocolo de segurança sanitária pela escola é importante para a saúde e qualidade de vida das crianças, mas isso não é o suficiente para garantir um ambiente totalmente livre de riscos biológicos.

Isso porque os microrganismos patogênicos podem ficar suspensos e se propagar facilmente. Sendo assim, a solução está na esterilização do ar. Mas como a escola pode fazer isso?

A solução veio da empresa curitibana Mondo Bello, que desenvolveu o Esterilix, um aparelho capaz de deixar o ar 99,99% puro, livre de fungos, bactérias e vírus, inclusive de partículas contaminadas pelo novo coronavírus.

Com qualidade atestada peloLaboratório de Virologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o Esterilix utiliza a mesma tecnologia de filtros empregada para esterilizar salas de cirurgia, com uso de filtros HEPA H-14. E vai além!

O equipamento captura as partículas suspensas no ar e uma vez dentro do aparelho, elas passam por dupla filtragem.

E mais! Caso alguma partícula passe pelos filtros, receberá o bombardeio de raios ultravioleta (UV-C) e a geração de ozônio interno, ou seja, um processo fatal para todos os microrganismos conhecidos.

Adaptado para diferentes ambientes

As versões do equipamento desenvolvido pela Mondo Bello adaptam-se facilmente a diferentes espaços.

O Esterilix Lounge é silencioso, leve, bonito e resistente. Com 3 velocidades, esse modelo possui sensor de presença e modo de operação contínua, possui 2 filtros duplos HEPA H-14 e só precisa ser conectado na tomada para começar a purificar o ar. Ele é capaz de esterilizar o ar de uma área de 50 m² em até 12 minutos.

Já o Esterilix Cube é uma versão mais compacta, capaz de esterilizar o ar de uma van ou ambulância de 8m³ em apenas 2 minutos ou de uma sala de 25 m² em até 15 minutos.

O mais novo lançamento da Mondo Bello é o Esterilix Tube, que esteriliza ambientes de até 12 m², como elevadores, veículos, banheiros, provadores de roupa. Esses são alguns dos lugares de maior possibilidade de contaminação!

Todos os modelos ainda eliminam odores, são os únicos que têm filtro duplo HEPA H-14 de padrão cirúrgico hospitalar, tanto na escola, nos veículos, em casa ou na empresa, mantém o ar-condicionado sempre limpo, deixando de ser um acumulador e propagador de microrganismos patogênicos.

O Esterilix Tube é o lançamento mais recente da Mondo Bello, perfeito para até 12 m², como elevadores, veículos, banheiros, provadores de roupa. Crédito da imagem: Divulgação

Por seu ineditismo, eficiência e eficácia o equipamento começa a ganhar o Mundo, no exterior é conhecido como XTERILIX.

Criando uma escola melhor

Talvez os gestores da escola do seu filho não saibam que podem tornar o ambiente ainda mais seguro e livre de qualquer risco biológico para a saúde do seu filho e de outros alunos, bem como para professores e funcionários.

Mas agora que você sabe como é possível esterilizar o ar das salas de aula, laboratórios, vestiários, banheiros, refeitórios, bibliotecas e outros espaços, eliminando vírus, bactérias e fungos, esta é uma ótima oportunidade para compartilhar isso com a escola.

Apesar de ser uma STARTUP a MONDO BELLO está, através do trabalho e das invenções de seus fundadores: João Pedro Kovalchuk, Adriano Schaitza e Itaci Cardoso Junior, há mais de 30 anos pesquisando e desenvolvendo equipamentos de altíssima qualidade para solucionar problemas de saúde, qualidade do ar e tratamento de resíduos líquidos e sólidos de alta complexidade.

