Vírus e bactérias encontram no ar o meio perfeito para propagação.

O ar em sua volta pode estar contaminado por vírus e bactérias. Isso significa que você e sua família correm o risco de adquirir alguma doença infecciosa como Covid-19, gripe ou sarampo.

Por isso, a qualidade do ar é tão importante para a saúde das pessoas e dos animais, pois as partículas contaminadas por poluentes e microrganismos patogênicos ficam em suspensão e, assim, são inaladas constantemente.

Mas como saber se o ambiente é seguro, já que nosso olho não consegue enxergar os riscos biológicos? A solução seria ter um ar esterilizado e livre de fungos, bactérias e vírus.

Ainda bem que isso já é possível. Mas antes de saber como, você precisa conhecer as principais doenças infecciosas às quais estamos suscetíveis.

8 doenças transmissíveis pelo ar

Em nosso dia a dia, transitamos por diferentes lugares e entramos em contato com outras pessoas. Dessa forma, não temos certeza da qualidade do ar e, com isso, algumas vezes colocamos nossa saúde em perigo.

Afinal, vírus, bactérias e fungos encontram no ar o meio ideal para se propagarem e, assim, algumas doenças são disseminadas.

Covid-19:

Provocada pelo novo coronavírus (SARS-CoV-2), a Covid-19 é uma infecção respiratória aguda, potencialmente grave e de elevado nível de contágio.

A transmissão costuma acontecer pelo ar ou através do contato com secreções, através do espirro, tosse, gotículas de saliva e catarro, ou ainda pelo aperto de mão ou toque em objetos e superfícies contaminadas.

Gripe H1N1:

O vírus H1N1 provoca os mesmos sintomas das outras versões do influenza, tais como mal-estar, febre alta, tosse, dor de cabeça e espirros, mas com potencial para complicações.

Ele se multiplica mais rapidamente no organismo e oferece maior perigo para gestantes, jovens e pessoas com asma. A transmissão ocorre de pessoa para pessoa, como na gripe comum.

Gripe (Influenza):

Essa é uma doença viral aguda do aparelho respiratório, que pode ocasionar febre, dor de garganta, dores no corpo, dor de cabeça e mal-estar.

O vírus influenza tem grande potencial de transmissão, podendo ocorrer de pessoa para pessoa ou através do contato com objetos e superfícies contaminadas.

Sarampo:

Doença infecciosa grave, causada por um vírus pertencente à família Paramyxoviridae e ao gênero Morbillivirus.

Altamente contagioso, o sarampo pode ser transmitido de pessoa para pessoa ou pelo ar, através das gotículas contaminantes expelidas pela tosse, espirro, fala ou respiração.

Rubéola:

Também viral, essa doença é relativamente grave, podendo ser transmitida pelo ar ou por meio do contato direto com a saliva ou o muco de uma pessoa infectada.

Varicela (Catapora):

Infecção viral altamente contagiosa para quem ainda não teve a doença ou foi vacinado, a catapora provoca irritação cutânea com bolhas na pele.

Essa é mais uma doença transmitida de pessoa para pessoa, através de contato direto ou com secreções respiratórias e, raramente, através de contato com lesões de pele.

Caxumba:

Essa infecção viral atinge as glândulas parótidas, as glândulas salivares localizadas abaixo e na frente das orelhas. Sua transmissão acontece através da saliva infectada.

Meningite:

Essa doença geralmente é causada por uma infecção viral, mas também pode ser originada por bactérias ou fungos. A meningite é uma infecção das membranas que revestem o cérebro e a medula espinhal.

Conheça o aparelho capaz de deixar o seu ar livre de bactérias, fungos e vírus.

Como deixar o ar livre de riscos para a saúde?

O Esterilix Cube é capaz de esterilizar uma sala de 25 m² em até 15 minutos. Crédito da imagem: Divulgação

A água que bebemos é filtrada para eliminar bactérias, vírus e parasitas capazes de prejudicar a nossa saúde. Então, por que não fazemos o mesmo com o ar?

Quando alguém está com alguma doença infecciosa e espirra perto de você, gotículas contaminadas são expelidas e podem ficar suspensas no ar por 20 minutos ou mais.

Nesse caso, para você não se contaminar, seria necessário algo capaz de filtrar o ar, ou seja, um processo semelhante ao que acontece com os filtros e purificadores de água.

Por saber disso, a empresa curitibana Mondo Bello desenvolveu um equipamento capaz de tornar o ar 99,99% puro e livre de fungos, bactérias e vírus, inclusive de moléculas contaminadas pelo novo coronavírus.

O Esterilix pode ser usado em sua residência, no escritório, lojas, elevadores, veículos, clínicas e outros espaços. Para sua segurança, o equipamento tem a qualidade atestada pelo Laboratório de Virologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp)

Como o Esterilix funciona?

O esterilizador de ar aplica a mesma tecnologia utilizada nas salas de cirurgia, com filtros HEPA H-14, capazes de eliminar 99,99% das impurezas do ambiente.

Para isso, o equipamento captura as partículas suspensas no ar e, uma vez dentro, elas passam pela dupla filtragem.

Assim, caso alguma partícula passe pelos filtros, será bombardeada com raios ultravioleta (UV-C) e geração de ozônio interno, ou seja, um processo fatal para todos os microrganismos conhecidos.

As versões do equipamento desenvolvido pela Mondo Bello adaptam-se facilmente a diferentes espaços.

O Esterilix Lounge é silencioso, leve, bonito e resistente. Com 3 velocidades, esse modelo possui sensor de presença e modo de operação contínua, possui 2 filtros duplos HEPA H-14 e só precisa ser conectado na tomada para começar a purificar o ar. Ele é capaz de esterilizar o ar de uma área de 50 m² em até 12 minutos.

Já o Esterilix Cube é uma versão mais compacta, capaz de esterilizar o ar de uma van ou ambulância de 8 m³ em apenas 2 minutos ou de uma sala de 25 m² em até 15 minutos.

O Esterilix Tube é o lançamento mais recente da Mondo Bello, perfeito para de até 12 m², como elevadores, veículos, banheiros, provadores de roupa. Crédito da imagem: Divulgação

O mais novo lançamento da Mondo Bello é o Esterilix Tube, que esteriliza ambientes de até 12 m², como elevadores, veículos, banheiros, provadores de roupa. Esses são alguns dos lugares de maior possibilidade de contaminação!

Todos os modelos ainda eliminam odores, são os únicos que têm filtro duplo HEPA H-14 de padrão cirúrgico hospitalar, tanto na escola, nos veículos, em casa ou na empresa, mantém o ar-condicionado sempre limpo, deixando de ser um acumulador e propagador de microrganismos patogênicos

Por seu ineditismo, eficiência e eficácia o equipamento começa a ganhar o Mundo, no exterior é conhecido como XTERILIX.

Criando um mundo melhor

Apesar de ser uma STARTUP, a MONDO BELLO está — através do trabalho e das invenções de seus fundadores: João Pedro Kovalchuk, Adriano Schaitza e Itaci Cardoso Junior — há mais de 30 anos pesquisando e desenvolvendo equipamentos de altíssima qualidade para solucionar problemas de saúde, qualidade do ar e tratamento de resíduos líquidos e sólidos de alta complexidade.

Você sabia que é muito fácil transformar o ar da sua casa? Fale com a Mondo Bello e descubra como adquirir seu aparelho Esterilix!