O ar da cabine fica exposto a contaminantes presentes no poço do elevador, como poeira de lixo, fezes de animais e insetos.

O elevador é um dos meios de transporte mais utilizados em nossa rotina, seja para subir ou descer do apartamento no condomínio que você mora, ou para chegar ao seu local de trabalho. Milhões de pessoas tomam elevadores diariamente!

Este equipamento é essencial para locomoção e deslocamento vertical de pessoas dentro de edifícios, clínicas, shoppings, residências e outros espaços.

E embora proporcione tantos benefícios e torne seu dia a dia mais prático, o elevador pode oferecer muitos riscos a sua saúde.

Exposição a diferentes riscos

Dentro de ambientes pequenos e fechados, a proximidade é quase inevitável. O contágio de doenças causadas por vírus ou bactérias pode acontecer pelo espirro, tosse ou mesmo pela simples respiração de alguém doente que esteja junto com você ou tenha usado o elevador um pouco antes.

Além disso, outros riscos para nossa saúde se escondem no poço do elevador, podendo também contaminar o ar dentro dessa “caixa” que sobe e desce.

Este é um local de difícil acesso e, por isso, sua limpeza costuma ser negligenciada, seja nos condomínios mais modestos ou até mesmo nos mais luxuosos. No poço encontramos muita sujeira e potenciais contaminantes como fezes de ratos, baratas, restos de lixos e outros materiais que se acumulam tanto no fundo do poço quanto em cima do próprio elevador e são reviradas no ar cada vez que o elevador sobe ou desce.

Mas não é por isso que você vai deixar de usar elevadores. Porque, com os cuidados de higiene e procedimentos de limpeza adequados, os riscos a sua saúde podem ser reduzidos.

Quais os perigos de um ambiente fechado contaminado?

Algumas doenças infecciosas, causadas por fungos, bactérias e vírus, encontram no ar de ambientes fechados, como um elevador, o meio ideal para propagação, pois as partículas contaminadas ficam suspensas no ar por um longo tempo.

A troca de ar que acontece nesse ambiente entre as pessoas é significativa quando comparamos com outros espaços fechados. Além disso, muitos desses equipamentos possuem ventiladores para aumentar a circulação de ar, porém acabam puxando o ar sujo de fora para dentro do elevador.

O Esterilix Lounge é capaz de esterilizar uma sala de 50 m² em até 12 minutos. Crédito da imagem: Divulgação

Por isso mesmo, o elevador precisa ser higienizado de forma correta e periodicamente, mantendo superfícies de contato, como botões, paredes e chão sempre higienizadas, e o ar esterilizado. Assim, o ambiente estará seguro.

Como garantir a qualidade do ar?

A primeira coisa a fazer é realizar a limpeza das superfícies de contato do elevador. Além disso, o poço precisa ser limpo regularmente, já que acumula muita sujeira.

Para tanto, é importante que o síndico ou empresa que administra o prédio garanta a realização da higienização.

Mesmo assim esses procedimentos, embora sejam importantes, não são suficientes para garantir a qualidade do ar do ambiente, sobretudo porque raramente a higienização é feita no tempo certo e da forma correta.

Por saber disso, a empresa paranaense Mondo Bello desenvolveu, fabrica e comercializa aparelhos capazes de esterilizar o ar de qualquer ambiente, inclusive do elevador, e deixá-lo livre de agentes que podem prejudicar nossa saúde.

Conheça o aparelho capaz de deixar seu ar livre de bactérias, fungos e vírus.

Ar saudável e livre de elementos nocivos

Assim, surgiu o Esterilix. Um equipamento capaz de deixar o ar 99,99% puro, livre de fungos, bactérias e vírus, inclusive de partículas contaminadas pelo coronavírus.

Com a qualidade atestada pelo Laboratório de Virologia da Universidade Estadual de Campinas (Unicamp), o Esterilix pode ser usado em sua residência e nas áreas comuns do seu condomínio (elevadores, academia, hall de entrada, salões de festa e outros espaços).

Como o ar é esterilizado?

Esterilix Tube esteriliza o ar de ambientes de até 12 m², como elevadores, em minutos e mantém o ar limpo durante a sua operação. Crédito da imagem: Divulgação

Os esterilizadores de ar da Mondo Bello utilizam a mesma tecnologia empregada nas salas de cirurgia, com uso de filtros HEPA H-14, capazes de reter 99,99% das impurezas, como ácaros, bactérias e vírus.

Dessa forma, o equipamento captura as partículas suspensas no ar retendo-as quando elas passam pela dupla filtragem.

Caso alguma partícula passe pelos filtros, será bombardeada com raios ultravioleta (UV-C) e geração residual de ozônio interno — ou seja, um processo fatal para germes e microrganismos nocivos.

Modelos adaptáveis aos diferentes ambientes

As versões do equipamento desenvolvido pela Mondo Bello adaptam-se facilmente a diferentes espaços.

O Esterilix Lounge é silencioso, leve, bonito e resistente. Com 3 velocidades, esse modelo possui sensor de presença e modo de operação contínua, 2 filtros duplos HEPA H-14 e só precisa ser conectado na tomada para começar a purificar o ar.

Ele é capaz de esterilizar o ar de uma sala com área de 50 m² em até 12 minutos.

O Esterilix Cube é capaz de esterilizar uma sala de 25 m² em até 15 minutos. Crédito da imagem: Divulgação

Já o Esterilix Cube é uma versão mais compacta, capaz de esterilizar o ar de uma van ou ambulância de 8 m³ em apenas 2 minutos ou de uma sala de 25 m² em até 15 minutos.

O mais novo lançamento da Mondo Bello é o Esterilix Tube, que esteriliza ambientes de até 12 m², como elevadores, veículos, banheiros e provadores de roupa. Esses são alguns dos lugares com maior possibilidade de contaminação.

Todos os modelos ainda conseguem eliminar odores e são os únicos que têm filtro duplo HEPA H-14 de padrão cirúrgico hospitalar.

Assim, em casa ou na empresa, na escola, ou nos veículos, o seu ar vai estar sempre limpo, deixando de ser um meio propagador de microrganismos causadores de doenças.

Por seu ineditismo, eficiência e eficácia, o equipamento começa a ganhar o mundo, ficando conhecido no exterior como XTERILIX.

Criando um mundo melhor

Talvez o síndico ou administradora do seu condomínio não saiba como é simples tornar o ambiente ainda mais seguro e livre de riscos biológicos para a saúde dos moradores.

Mas agora que você sabe como é possível esterilizar o ar do elevador e de outras áreas comuns do edifício, esta é uma ótima oportunidade para compartilhar isso com as pessoas responsáveis pela administração.

Apesar de ser uma STARTUP a MONDO BELLO está, através do trabalho e das invenções de seus fundadores: João Pedro Kovalchuk, Adriano Schaitza e Itaci Cardoso Junior, há mais de 30 anos pesquisando e desenvolvendo equipamentos de altíssima qualidade para solucionar problemas de saúde, qualidade do ar e tratamento de resíduos líquidos e sólidos de alta complexidade.

