A ventosaterapia está entre as técnicas recomendadas pela Organização Mundial de Saúde.

Liberar as toxinas do sangue e dos músculos, melhorar a circulação sanguínea e diminuir tensões da coluna são alguns dos benefícios da ventosaterapia para a saúde.

Você já deve ter visto atletas com marcas redondas e roxas pelo corpo, geralmente nos ombros, pescoço e costas. São marcas desse tratamento milenar, que é usado em diversas ocasiões.

Siga a leitura e entenda:

O que é ventosaterapia;

Como funciona a ventosaterapia;

Quanto o tratamento com ventosas é indicado;

Principais benefícios da ventosaterapia;

Tipos de ventosa e suas aplicações;

Indicações gerais e contraindicações da ventosaterapia;

Informações sobre curso de ventosaterapia e formação profissional.

O que é ventosaterapia?

É uma técnica que faz parte da medicina tradicional chinesa e tem o objetivo de manter o equilíbrio, a energia e a harmonia do corpo.

Para isso, através da criação de vácuo, são aplicadas ventosas (espécies de copos ou cups) que produzem um efeito de sucção da pele.

Quando recebe esse estímulo, ocorre uma espécie de limpeza da corrente sanguínea, que ajuda diretamente na redução das tensões e alívio de dores em regiões, como a lombar ou pescoço, por exemplo.

Quando a ventosaterapia é indicada?

Esse recurso terapêutico faz parte de um conjunto de técnicas recomendadas pela Organização Mundial da Saúde (OMS) e constitui uma das práticas integrativas e complementares na rede pública de saúde.

Por isso mesmo, a aplicação de ventosas é recomendada no tratamento de várias doenças, assim como também nos casos de recuperação de distúrbios vasculares, reumatológicos, dermatológicos e neurológicos.

Além disso, a ventosaterapia é utilizada em tratamentos estéticos, na recuperação de pós-operatórios e no alívio de dores, em casos de distensão muscular, entorses, fadiga muscular e contraturas.

Como é feito o tratamento com ventosaterapia?

Antes de iniciar o procedimento, a terapeuta precisa passar óleo de massagem ou creme hidratante na região que será tratada, para facilitar o deslizamento dos copos pela pele.

Além disso, o tratamento deve ser feito em áreas com boa camada de tecido.

Ao colocar as ventosas, a intensidade da sucção depende do estágio da doença, assim como também das condições do paciente e incômodos que o procedimento pode causar.

É fundamental entender que a ventosaterapia não pode ser um tratamento dolorido e intolerável.

A sucção da pele deve ser feita de acordo com os seguintes graus de intensidade:

Leve: com um bombeamento de sucção;

com um bombeamento de sucção; Moderada: com dois bombeamentos;

com dois bombeamentos; Intensa: são três ou quatro bombeamentos.

Principais benefícios da ventosaterapia

De acordo com a medicina tradicional chinesa, a ventosa proporciona os seguintes benefícios:

Fortalece o sistema imunológico da pessoa;

Melhora a circulação sanguínea;

Regulariza a função nervosa;

Contribui para diminuir processos inflamatórios da pele;

Desintoxica os tecidos e, promove a purificação e oxigenação da pele;

Ajuda na remoção de radicais livres;

Ajuda a melhorar a performance na prática de atividades físicas, principalmente para atletas;

Alivia as dores músculo-esqueléticas;

Estimula os pontos de acupuntura.

Tipos de ventosa e suas aplicações

Como essa é uma técnica milenar, os copinhos usados para sucção da pele evoluíram até chegar às versões que temos hoje.

Acrílico com bomba de sucção:

Feitos com plástico resistente e transparente, os cups possuem uma válvula na parte de cima, por onde a bomba de sucção é acionada. Esse é o tipo de ventosa mais utilizado e também a mais recomendada, pois através da bomba a terapeuta consegue controlar a intensidade da sucção.

Vidro:

Ideal para que a terapeuta consiga enxergar as cores e marcas deixadas pelas ventosas. A profissional acende uma vela e coloca a chama no interior do copo e imediatamente coloca na pele. O vácuo se forma quando o oxigênio de dentro é consumido pela vela.

Silicone:

Sua indicação é para a região da face, estômago e outras partes do corpo onde a pele é mais delicada. Para usar, basta pressionar a ventosa e depois colocar.

É comum surgirem marcas visíveis após a aplicação das ventosas. Elas somem após uma semana de aplicação. Foto: Shutterstock

Chifre de boi:

Essa é a versão mais antiga, com utilização de chifres de boi ou búfalo (lixados e trabalhados para não machucar) para realização da técnica.

Bambu:

Esse tipo de ventosa é bastante comum na China. Assim como o chifre, precisa ser lixado e trabalhado para não machucar.

Descubra tudo que você vai aprender no curso de Ventosaterapia da Faculdade IBRATE.

Indicações gerais e contraindicações da ventosaterapia

As ventosas são indicadas tanto no tratamento de problemas de saúde diversos, como também em alguns procedimentos estéticos, como os seguintes:

Liberar fáscias;

Tensão e contratura muscular;

Dores musculares e articulares (acúmulo toxinas);

Celulites e estrias.

No entanto, é importante você saber que a ventosaterapia possui contraindicações e não deve ser aplicada nas seguintes situações:

Feridas abertas;

Inflamações;

Fratura no local a ser tratado;

Trombose, tromboflebite ou distúrbios hemorrágicos;

Febre;

Varizes;

Gravidez.

Em outros casos, o procedimento não é contraindicado absolutamente, mas merece maior atenção quando realizado. São eles: áreas com pouca camada muscular (extremidades ósseas proeminentes) e pessoas com hipertensão descontrolada.

Curso de ventosaterapia e formação profissional

Após descobrir os benefícios da ventosaterapia e o que está por trás dessa técnica terapêutica milenar, você deve estar se perguntando quem pode atuar nessa área e como se capacitar para isso.

Na Faculdade IBRATE, você que já atua na área de saúde ou pretende iniciar em áreas correlatas, têm à disposição uma série de cursos de aperfeiçoamento e capacitação de curta duração (de 20 a 60 horas/aula).

Uma dessas formações é o curso de Ventosaterapia e Moxabustão, que tem o objetivo de demonstrar de forma teórica e prática o uso dessas técnicas com fins terapêuticos.

Com 25 anos de atuação, a Faculdade IBRATE conta hoje com uma sede matriz localizada na região central de Curitiba e outras sedes e parcerias em: Londrina, Maringá, Francisco Beltrão, Cascavel, Itajaí, Florianópolis, Joinville e Chapecó.

Clique aqui e efetue sua pré-matrícula no curso de Ventosaterapia da IBRATE.