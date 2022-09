As técnicas de massagem terapêutica são reconhecidas pela Organização Mundial de Saúde (OMS).

Após um dia cansativo de trabalho, estudo ou atividades domésticas, o que você deseja é descansar e relaxar. Nesses momentos, a massagem terapêutica faz toda a diferença na hora de manter o bem-estar físico e mental.

Isso acontece porque as diferentes técnicas de massoterapia agem no tratamento e alívio de vários problemas, como estresse, dores musculares, insônia, doenças crônicas, entre muitos outros.

Em sua essência, a massoterapia favorece o equilíbrio do corpo, da mente e da energia, de acordo com a necessidade física e emocional de cada pessoa. Isso funciona tanto para as técnicas de massagem ocidental, como também para a oriental.

Neste conteúdo, além de descobrir quais são os benefícios da massoterapia, você conhecerá as principais técnicas de massagem terapêutica.

O que é a massoterapia?

A massoterapia une diferentes técnicas terapêuticas de massagem, reconhecidas pela Organização Mundial da Saúde (OMS), que ajudam na prevenção, tratamento e alívio dos sintomas de vários problemas e desequilíbrios corporais.

Para isso, através da massagem e do toque em regiões específicas do corpo, a terapeuta realiza pressão e movimentos manuais, fortes ou suaves, com o objetivo de trabalhar aspectos físicos e mentais da pessoa.

Para quem a massoterapia é indicada?

A massagem terapêutica, em geral, é indicada para todos os tipos de pessoas, mas, para alguns tipos de procedimentos, podem existir algumas contraindicações.

Quais são os principais benefícios da massoterapia?

As manobras aplicadas nas técnicas de massagem atuam no relaxamento, na promoção da saúde e também fins estéticos. Sendo assim, os principais benefícios da massoterapia são:

Melhora do humor;

Sintomas da depressão;

Alívio da ansiedade e estresse;

Redução de dores e tensões;

Relaxamento muscular;

Relaxamento mental;

Melhora da circulação sanguínea;

Aumento da flexibilidade;

Liberação de toxinas pela corrente sanguínea;

Combate a gordura localizada e celulite;

Sensação de bem-estar;

Combate a insônia.

Reequilíbrio bioenergético

Qual a diferença entre massagem terapêutica ocidental e oriental?

A diferença mais significativa entre as técnicas de massagem oriental e ocidental está no foco de cada uma.

Os orientais usam a massoterapia com o objetivo de promover o equilíbrio energético do organismo.

Ou seja, se alguém está com alguma lesão física ou muscular, significa que os canais de energia (meridianos) estão desarmonizados. Assim, através dos mesmos pontos da acupuntura, a terapeuta consegue restabelecer equilíbrio.

Já as técnicas do ocidente não consideram a presença dos meridianos energéticos e, com isso, as massagens terapêuticas proporcionam benefícios aos aparelhos muscular, locomotor e esquelético, atuando da seguinte forma:

Estimula o sistema nervoso periférico;

Promove o aumento do fluxo sanguíneo da região afetada;

Trabalha a mobilidade nas articulações.

Realinha as fibras musculares.

Libera aderências.

Principais técnicas de massagem ocidental

A massoterapeuta precisa avaliar as necessidades de cada pessoa antes de indicar a aplicação de algum tipo de massagem. Entre as principais técnicas ocidentais, estão:

Massagem Relaxante

O objetivo é proporcionar o relaxamento e, por isso, é uma boa alternativa para quem sente dores musculares, geralmente causadas pelo estresse ou movimentos repetitivos. Esse tipo de massagem usa movimentos leves para promover o bem-estar e aliviar o desconforto.

Massagem com pedras quentes

Envolve todos os sentidos da paciente e serve para relaxar os músculos, promover o bem-estar e também aliviar dores. Para tanto, a terapeuta aplica pelo corpo pedras vulcânicas aquecidas, com tamanhos e formatos adequados, pressão e manipulação corretas.

Massagem Terapêutica

Consiste em aplicar técnicas manuais e/ou manobras especificas, com o objetivo de levar conforto, relaxamento e tratar alguns tipos de dores.

O bambu é usado para reduzir medidas e modelar o corpo. Foto: Shutterstock

Massagem Modeladora

Essa técnica utiliza manobras em regiões a serem tratadas com objetivos estéticos: reduzir medidas, combater a flacidez, diminuir a gordura localizada e reduzir a celulite.

Drenagem Linfática Manual

Age na eliminação do excesso de líquidos e toxinas do corpo e, com isso, ajuda no tratamento do inchaço ou linfedema, celulites e pós-operatório, sobretudo de cirurgias plásticas. Esse procedimento não emagrece, já que não elimina gordura, mas ajuda a reduzir medidas.

Massagem Desportiva

Como o próprio nome sugere, essa técnica é indicada para quem pratica esportes, pois é uma importante aliada na recuperação da musculatura, já que ajuda a aliviar dores, melhorar a circulação sanguínea e eliminar toxinas alojadas nos músculos após os treinos.

Shantala (Massagem Infantil)

Massagem de origem indiana, promove o relaxamento e bem-estar dos bebês e, por isso, ajuda a controlar o choro e o estresse dos recém-nascidos. Também estimula o sistema imunológico e, com isso, deixa o organismo da criança mais resistente às doenças. Essa técnica acontece por meio do toque na pele, transmitindo amor, conforto e confiança de mãe para filho.

Principais técnicas de massagem oriental

As técnicas de massagem oriental são uma boa alternativa para quem busca relaxar e ter um tratamento alternativo para alguns problemas de saúde. Entre os principais tipos, temos:

Thai Yoga (massagem tailandesa)

Combina a massagem com os movimentos do yoga e possibilita o alongamento do corpo e o alívio de tensões. Para tanto, as compressões lentas e rítmicas da massagem agem na circulação sanguínea e, assim, ajudam a equilibrar os canais de energia.

Massagem Shiatsu

Técnica de origem japonesa que trabalha com a pressão dos dedos em pontos específicos, pois os problemas de saúde são causados por desequilíbrios em nossos canais energéticos. Assim, ao pressionar e estimular esses pontos, a terapeuta consegue reequilibrar a energia.

Massagem Ayurvédica

Técnica indiana que enxerga a pessoa como um ser integral, agindo na causa das doenças. A terapeuta aplica toques profundos e vigorosos com as mãos, cotovelos e pés para estimular a musculatura e a circulação sanguínea, além de promover relaxamento e a liberação de toxinas presas aos tecidos e músculos.

Quick Massage (rápida)

Massagem de curta duração (cerca de 15 minutos) que é feita em uma cadeira específica para a técnica. Os movimentos aplicados tem o objetivo de gerar o relaxamento muscular dos membros superiores, das regiões dorsal e cervical, além de ajudar a melhorar a postura, desbloquear tensões e equilibrar o fluxo de energia da pessoa.

A massagem terapêutica também pode utilizar os pontos de tensão dos pés para aliviar dores e ajudar no relaxamento. Foto: Shutterstock

Reflexologia Podal

Terapia complementar, que atua junto aos pontos reflexos do corpo e terminações nervosas localizados nos pés, mãos, nariz, cabeça e orelhas. A terapeuta usa o polegar para buscar desequilíbrios de energia nas regiões nos pés da paciente e realizar uma pequena massagem que estimula a cura natural.

Tui-na (chinesa)

Técnica de massagem chinesa que estimula a autocura do organismo, através da aplicação dos movimentos nos meridianos do corpo, com benefícios que vão além do relaxamento: alívio de dores agudas e crônicas, equilíbrio energético, prevenir problemas de saúde, entre outros.

Curso de massoterapia

Após descobrir os benefícios da massoterapia e os tipos de massagem terapêutica ocidental e oriental, você precisa saber como se capacitar e atuar profissionalmente nessa área.

Na Faculdade IBRATE, você que já atua na área de saúde ou pretende iniciar em áreas correlatas tem à disposição uma série de cursos de aperfeiçoamento e capacitação de curta duração (de 20 a 60 horas/aula).

Duas dessas formações são: curso de Massoterapia e Avançado em Massoterapia, ambos com o objetivo de demonstrar de forma teórica e prática o uso dessas técnicas com fins terapêuticos.

Com 24 anos de atuação, a Faculdade IBRATE conta hoje com uma sede matriz localizada na região central de Curitiba e outras sedes em: Londrina, Maringá, Campo Grande, Cascavel, e parceria em Itajaí, Florianópolis, Joinville e Chapecó.

Clique aqui e conheça todos os cursos de formação profissional da Faculdade IBRATE.