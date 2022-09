Com o curso de massoterapia, você pode atender em um espaço próprio, em clínicas, SPAs ou em domicílio, feiras e eventos esportivos.

A vida moderna exige velocidade de quem precisa desempenhar diferentes atividades ao longo do dia. O resultado? Uma rotina marcada pelo cansaço físico e mental, que encontra na massoterapia uma forma de relaxar e conquistar outros benefícios para a saúde.

A massoterapia é um conjunto de manobras manuais, realizadas por um profissional habilitado, que promovem o bem-estar, aliviam tensões e dores musculares, ajudam no tratamento de doenças crônicas e na prevenção do agravamento de quadros patológicos, melhoram a estética corporal e auto estima do participante.

Neste conteúdo, você vai descobrir tudo sobre a massoterapia, seus benefícios, diferentes técnicas e o que é necessário para se profissionalizar e começar a atender clientes.

Massoterapia, o que é?

Massoterapia é a arte de transformar a massagem em terapia e, desta forma, utiliza diferentes estratégias de terapia manual para manipular os tecidos moles corporais e através de efeitos fisiológicos obtidos nestes tecidos.

Indicação

A massoterapia é indicada para o tratamento de dores no sistema músculo-esquelético, para relaxamento corporal e alívio de tensões músculo esqueléticas, bem como com finalidade estética.

Mas, em geral, a massoterapia é indicada para ajudar as pessoas nas seguintes situações:

Dores, tensões e lesões musculares;

Estresse;

Insônia;

Tensão muscular;

Dor muscular;

Lesão muscular;

Gordura localizada;

Pré e pós treino;

Dor de cabeça;

Transtorno de ansiedade e depressão;

Distúrbios circulatórios, intestinais e digestivos;

Fadiga muscular;

Reumatismo;

Cicatrização;

Edema corporal;

Calcificações articulares;

Pré e pós cirúrgicos de procedimentos estéticos.

Cervicalgias;

Lombalgias;

Torcicolos entre outros.

Benefícios da massoterapia para o corpo e a mente

Desde o relaxamento e alívio do estresse, a melhora do humor, até mesmo a ajuda no tratamento de diferentes problemas de saúde, a massoterapia promove vários benefícios. São eles:

Liberação de toxinas pela corrente sanguínea;

Alívio de dores e tensões;

Relaxamento muscular;

Melhora da circulação sanguínea;

Potencialização do sistema imunológico;

Combate à celulite e gordura localizada;

Aumento da flexibilidade;

Tratamento de alguns níveis de depressão;

Redução de dores;

Entre vários outros.

Técnicas de massagem

Na massoterapia, de acordo com os objetivos terapêuticos e características de cada pessoa, existem diferentes tipos de massagem. Os principais são:

Massagem relaxante

É aplicada com o objetivo de promover o relaxamento físico e mental e, por isso, é indicada nos casos de estresse, ansiedade, depressão, tensões, insônia, entre outros problemas.

Massagem terapêutica

A intenção é eliminar anomalias e atrofias, com atuação principal na prevenção, mas também no tratamento de dores e contusões musculares. Estimula o relaxamento e ajuda a desintoxicar o organismo, ou seja, equilibra o corpo, a mente e a energia da pessoa.

Massagem modeladora (estética)

Dividida entre facial e corporal, esse tipo de massagem é a opção ideal para quem deseja perder medidas ou manter o peso. Ela complementa as dietas e atividades físicas.

Drenagem linfática

Indicada para quem precisa eliminar os excessos de líquido do organismo. Além disso, também melhora a circulação sanguínea, diminui o inchaço do corpo e combate a celulite.

Shiatsu

A terapeuta pressiona pontos específicos e, assim, promove relaxamento e alívio de tensões musculares. É bastante eficaz no combate ao estresse, ajuda a melhorar a postura corporal, proporciona o relaxamento do corpo, entre outros benefícios.

Tuiná

Estimula a autocura do organismo e, para tanto, a terapeuta utiliza, além das mãos e dedos, os punhos, cotovelos e antebraços nos meridianos (canais de energia do corpo). É indicada na promoção do bem-estar físico e mental, no relaxamento dos músculos, para regular os sistemas nervoso e endócrino, entre outros benefícios.

Reflexologia Podal

A terapeuta pressiona com o polegar diversos pontos específicos dos pés, procurando desequilíbrios energéticos. Ajuda a diminuir dores no corpo, controlar problemas gastrointestinais, a eliminar inflamações, combater o estresse, assim como também a ansiedade e a depressão.

Shantala (massagem infantil)

Massagem de origem indiana, ela amplia o contato entre a mãe e o bebê, proporcionando maior relaxamento e bem-estar. Ajuda a controlar o choro e o estresse dos recém-nascidos.

Contraindicações da massoterapia

A massagem proporciona diversos benefícios à saúde, mesmo assim, ela é contraindicada em algumas situações. Por isso, é tão importante que a profissional tenha conhecimento sobre anatomia e patologia para saber determinar qual é o melhor tratamento.

Casos em que a massoterapia é contraindicada:

Hemorragias;

Osteoporose severa;

Febres infecciosas;

Trombose;

Queimaduras recentes;

Doenças mentais graves;

Câncer;

Feridas abertas;

Gravidez (mulheres devem evitar receber massagens durante o primeiro trimestre de gestação).

Por que você deve fazer o curso de massoterapia?

O curso de Massoterapia garante todo conhecimento necessário para você se qualificar e trabalhar nessa área. Afinal, o cuidado com a saúde física e mental tem sido uma preocupação cada vez maior das pessoas.

