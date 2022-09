A auriculoterapia é indicada no tratamento de problemas físicos e emocionais, como a depressão e outros transtornos mentais.

A auriculoterapia é uma parte importante da medicina tradicional chinesa, que se baseia na representação do nosso corpo na orelha. Com isso, a partir do estímulo de pontos específicos, é possível tratar sintomas associados a diferentes desequilibrios, inclusive ansiedade e depressão.

Atualmente, a auriculoterapia é considerada um ramo da acupuntura, reconhecida pela Organização Mundial da Saúde (OMS) como uma terapia de microssistema, ou seja, uma parte do corpo que representa ele como um todo.

Por ser uma técnica indicada para o alívio de sintomas físicos e emocionais, a auriculoterapia vem atuando como coadjuvante no tratamento de diferentes problemas de saúde, que vão desde dores agudas, até transtornos emocionais.

Ao longo deste conteúdo você vai descobrir quais pontos são usados para o tratamento da ansiedade e onde se capacitar para atuar profissionalmente como auriculoterapeuta para também ajudar na recuperação de pessoas da sua família.

Auriculoterapia na prática

O tratamento tem início com uma consulta, onde a terapeuta vai identificar quais são as queixas e sintomas do paciente. A partir disso, ela consegue determinar os órgãos afetados e, consequentemente, quais pontos auriculares precisam ser estimulados.

Só então são colocadas sementes de mostarda (mais comum), agulhas, esferas ou pequenos cristais, presos à pele com pequenos esparadrapos, para realizar a devida pressão nos pontos auriculares.

É importante que o paciente estimule os pontos várias vezes ao dia, evitando molhar ou remover o esparadrapo. As esferas colocadas podem permanecer até sete dias. Além disso, antes de refazer o tratamento, a orelha precisa ficar livre por, pelo menos, 24 horas.

Benefícios da auriculoterapia

Como faz parte do Programa Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), essa terapia é oferecida pelo SUS, mas é importante você saber que ela não promove a cura de doenças e, por isso, não deve substituir as recomendações médicas.

A auriculoterapia atua como uma técnica auxiliar de promoção do bem-estar físico e mental. Sendo assim, ela é indicada para ajudar no tratamento dos seguintes problemas de saúde:

Ansiedade e depressão;

Dores no ciático, por torções, distensões musculares ou contraturas;

Enxaqueca ou dor de cabeça;

Insônia;

Vícios, como o tabagismo;

Distúrbios funcionais digestivos;

Distúrbios hormonais;

Compulsão alimentar;

Retenção de líquidos;

Emagrecimento;

Cólica menstrual e TPM;

Infecção urinária;

Alergias e problemas respiratórios, como asma e bronquite;

Gripe ou tosse;

Problemas cardíacos;

Desordem temporomandibular;

Pressão alta;

Problemas motores.

Tratamento da ansiedade e depressão com auriculoterapia

Um estudo realizado pela Organização Mundial da Saúde (OMS) apontou o Brasil como o país com maior número de ansiosos. Embora nem todos os casos de ansiedade sejam considerados patológicos, esse é um problema psicológico que prejudica a qualidade de vida de quem tem.

Uma das técnicas utilizadas para tratar a ansiedade, assim como também outros distúrbios psicológicos, como a depressão, é a Auriculoterapia, ao estimular pontos especiais, como os seguintes.

ShenMen ou Sistema Nervoso Central (SNC)

Esse ponto atua na maioria das doenças e, por isso, é considerado um dos mais importantes da auriculoterapia. Quando estimulado, ele proporciona alívio do estresse, aumenta o fluxo energético e fortalece a saúde. Além disso, controla excitações, estimula efeitos sedativos, anti-inflamatórios e analgésicos.

Sistema Nervoso Autônomo (SNA)

Estimular este ponto auxilia acalmar as manifestações involuntárias de quando o “nervosismo” prejudica as funções cardio vasculares, metabólicas, digestivas.

Coração

Embora tenha a função de tratar problemas cardíacos, esse ponto é eficaz no tratamento de alguns sintomas da ansiedade, como as palpitações, e também ajuda a pessoa a ficar calma, reduzindo a insônia, inquietude, transpiração e outros problemas psicológicos. Este ponto baixa a pressão arterial.

Ansiedade

Como o nome nos informa, este acuponto é para amenizar estados ansiosos, decorrentes de qualquer situação.

Curso de Auriculoterapia e formação profissional

Agora que você sabe o que é a auriculoterapia e os principais benefícios dessa terapia para a saúde, inclusive para tratar a ansiedade e a depressão, está na hora de descobrir como se capacitar para atuar profissionalmente nessa área.

Na Faculdade IBRATE, você que já atua na área de saúde ou pretende iniciar em áreas correlatas tem à disposição uma série de cursos de aperfeiçoamento e capacitação de curta duração (de 40 a 60 horas/aula).

Uma dessas formações é o curso de Auriculoterapia, que é baseado nos princípios da Escola de Auriculoterapia Neurofisiológica e Funcional.

A metodologia do curso foi idealizada pela Profª Dra Sandra Silvério-Lopes, pioneira no Brasil no uso de recursos didáticos, como as orelhas de silicone em tamanho natural para treino em sala de aula e o ambulatório com pacientes reais.

A professora também é criadora e pesquisadora dos princípios da escola de Auriculoterapia da Faculdade IBRATE, que formou mais de 5.000 alunos com esse método nos últimos 26 anos.

A Faculdade IBRATE conta hoje com uma sede matriz localizada na região central de Curitiba e outras sedes e parcerias em: Londrina, Maringá, Francisco Beltrão,, Cascavel, Itajaí, Florianópolis, Joinville e Chapecó.

