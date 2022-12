As PICS são oferecidas gratuitamente pelo Sistema Único de Saúde (SUS) em todas as capitais do Brasil.

Com certeza você já ouviu falar de Reiki e acupuntura. Pois é, elas são duas das terapias integrativas e complementares mais conhecidas.

O nome mais correto para essas atividades é PICS – Práticas Integrativas e Complementares em Saúde. São recursos terapêuticos utilizados para restaurar o equilíbrio físico, emocional, mental e espiritual e, por isso, são indicados como complemento aos tratamentos de saúde convencionais.

A Organização Mundial da Saúde (OMS) reconhece os benefícios das práticas e o Brasil é referência mundial nesta área.

Em 2006, as PICS foram instituídas no âmbito do Sistema Único de Saúde (SUS) pela Política Nacional de Práticas Integrativas e Complementares (PNPIC), e hoje estão presentes em 54% dos municípios brasileiros e em 100% das capitais do país.

Para que servem as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS)?

Os tratamentos realizados por meio das PICS são baseados nos cuidados tradicionais e paliativos, como forma de prevenção, proporcionando bem-estar físico e mental.

Além disso, as práticas também são indicadas no alívio de sintomas, na prevenção de doenças e no tratamento de quem já está com algum problema de saúde.

Quais são as Práticas Integrativas e Complementares em Saúde (PICS)?

Atualmente, o SUS oferece gratuitamente e de forma integral 29 Práticas Integrativas e Complementares. Estas são algumas das principais:

Acupuntura (Medicina Tradicional Chinesa)

Estimula pontos espalhados pelo corpo, ao longo dos meridianos, através da inserção de finas agulhas, com o objetivo de promover, manter e recuperar a saúde, além de prevenir o agravamento de doenças.

Auriculoterapia

Promove a regulação psíquico-orgânica da pessoa a partir do estímulo dos pontos energéticos localizados na orelha, que é feito através de sementes de mostarda, esferas de aço, agulhas, entre outros itens próprios para esse fim.

Aromaterapia

Utiliza as propriedades dos óleos terapêuticos para recuperar o equilíbrio e a harmonia do organismo, com o objetivo de promover a saúde física e mental, bem-estar e higiene.

Arteterapia

Utiliza recursos e linguagem artísticas como elemento terapêutico na análise do consciente e do inconsciente, buscando unir os universos interno e externo do indivíduo, através da sua simbologia e, assim, favorece à saúde física e mental.

Ayurveda

Essa prática terapêutica consiste em uma série de atividades (massagem, aromaterapia, fitoterapia, entre outras) que trabalham corpo e mente, partindo da ideia de que nosso organismo é composto por éter, ar, fogo, água e terra, cinco elementos que representam os estados energéticos e emocionais. Quando eles estão em desequilíbrio, podem induzir o surgimento de doenças.

Constelação familiar

Este é um método terapêutico que utiliza a reconstrução de cenas e episódios da vida do paciente para facilitar o entendimento de traumas e transtornos psicológicos.

Essa encenação pode ser feita com outras pessoas ou cavalos e ajuda a pessoa a reconhecer a origem dos problemas e/ou alterações, geralmente das relações familiares, criando condições para que o paciente reoriente o seu movimento em direção à cura e ao crescimento.

Cromoterapia

Utiliza as cores do espectro solar (vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta) para restaurar o equilíbrio físico e energético do corpo. A cor violeta é a de vibração mais alta, com sua frequência atingindo as camadas mais sutis e elevadas do ser (campo astral).

Dança circular

Essa prática utiliza a dança de roda (tradicional e contemporânea), o canto e o ritmo para favorecer a aprendizagem e a interconexão harmoniosa, além de promover a integração humana, o auxílio mútuo e a igualdade, com o objetivo de gerar o bem-estar físico, mental, emocional e social.

Homeopatia

Essa técnica enxerga a pessoa como um todo. Abrange tratamentos com base em sintomas específicos e utiliza substâncias altamente diluídas, com o objetivo de estimular o sistema de cura natural do corpo.

Imposição de mãos

Por meio do esforço meditativo para a transferência de energia vital, as mãos são utilizadas para restabelecer o equilíbrio do campo energético, auxiliando, assim, no processo saúde-doença.

Meditação

Prática mental que amplia a capacidade de observação, concentração, atenção e regula corpo, mente e emoções. Também ajuda o indivíduo a lidar com os pensamentos, desenvolver autoconhecimento, autocuidado e autotransformação, além de aprimorar as interrelações (pessoal, social e ambiental).

Fitoterapia

Uso de plantas medicinais em suas diferentes formas farmacêuticas, sem utilizar substâncias ativas isoladas, com o objetivo de promover, proteger e recuperar a saúde.

Quiropraxia

Atua no diagnóstico, tratamento e prevenção das disfunções mecânicas do sistema neuromusculoesquelético e seus efeitos na função normal do sistema nervoso, assim como também na saúde geral.

Reiki

Utiliza a imposição das mãos com o objetivo de canalizar a energia vital e, assim, promover o equilíbrio energético. Busca fortalecer os locais onde existem bloqueios (nós energéticos), para eliminar toxinas, equilibrar o pleno funcionamento celular e restabelecer o fluxo da energia vital (Qi).

Shantala

Massagem feita pelos pais em bebês, por meio de de uma série de movimentos que estimulam o vínculo entre eles e promovem muitos benefícios: equilíbrio do sistema imunológico, respiratório, digestivo, circulatório e linfático da criança, estímulo das articulações e musculatura, auxílio significativo do desenvolvimento motor, entre outros.

Yoga

Prática corporal e mental, que ajuda a reduzir o estresse, regular os sistemas nervoso e respiratório, equilibrar o sono e a produção hormonal, aumentar a vitalidade psicofísica, fortalecer o sistema imunológico, ampliar a capacidade de concentração e de criatividade, entre outros benefícios.

As outras PICS são:

Apiterapia;

Biodança;

Bioenergética;

Geoterapia;

Hipnoterapia;

Medicina antroposófica/antroposofia;

Musicoterapia;

Naturopatia;

Osteopatia;

Ozonioterapia;

Reflexoterapia;

Terapia Comunitária Integrativa;

Termalismo social/crenoterapia;

Terapia de florais.

