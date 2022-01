Seguir estudando e aprimorar-se cada vez mais é primordial para avançar na carreira

Depois de entrar na área que você se preparou por tanto tempo, surge a pergunta: e agora? Apesar da graduação ser essencial para adentrar o mercado de trabalho, se você quiser aprimorar seu currículo e subir cada vez mais de cargo, é importante continuar estudando e investindo em cursos de especialização.

Com pouco investimento e em pouco tempo, você conquista mais certificações e influência em sua área de atuação, tornando-se um especialista. Para te ajudar a alcançar mais sucesso em seu trabalho, separamos algumas dicas. Confira.

1 – Curso intensivo

Se você não quer passar anos estudando e prefere algo mais rápido, os cursos intensivos são a pedida certa. Em até 6 meses, com uma carga horária de 400 horas, você conclui a certificação.

Na Faculdade Unina há cursos de pós-graduação intensivos para diversas áreas, como administração e finanças, alfabetização e letramento, análise criminal, educação especial e inclusiva, direito do trabalho, coordenação pedagógica, controladoria pública e responsabilidade fiscal, braille e sorobã, coaching e mediação de conflitos, arte, educação e terapia, entre outros.

2 – Curso superintensivo

Agora, se você quer uma especialização ainda mais rápida e curta, existem os cursos superintensivos. A duração desses cursos é de 4 meses e a carga horária é de 400 horas. Como é um curso com pouca duração, as aulas ocorrem com mais frequência durante a semana.

Na Unina,você encontra a mesma variedade dos cursos intensivos nesta modalidade.

3 – Curso extensivo

O curso extensivo é ótimo para quem não quer investir muito tempo e quer estudar com calma. Ainda, o valor fica mais acessível por ter mais parcelas. Na Unina, sua duração é de 12 a 18 meses com carga horária de 400 horas. São diversos cursos e todos realizados em um ambiente 100% online.

Há uma maior variedade de cursos nessa modalidade e você encontra o ideal para complementar o seu currículo, confira as especializações da área educacional, administrativa e pública.

