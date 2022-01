Aprenda a conquistar uma aposentadoria digna como profissional da educação

Apenas quem trabalha na educação entende o quão cansativo é trabalhar nessa área, principalmente na docência. Por isso, aposentar com tranquilidade pode ser um desafio. Os anos em sala de aula exigem muita paciência, mesmo com a falta de reconhecimento do profissional da educação.

No entanto, há maneiras de você, profissional da educação, aposentar-se com dignidade e ter um merecido período de descanso.

1 – Crie metas

É importante que você planeje a sua aposentadoria para que não saia no prejuízo. Por isso, as metas são uma ótima maneira de controlar os anos de contribuição. Nelas, você deve pensar o que pretende fazer no futuro, qual renda será suficiente para realizar seus objetivos e como aumentar o valor da aposentadoria.

Assim, você entende melhor como cumprir anos suficientes, mas sem necessariamente seguir os anos calculados pela previdência, além de ter a chance de aumentar a quantidade recebida na aposentadoria.

2 – Administre cada contribuição

É comum que professores da rede pública também trabalhem na rede privada ou que tenham outra fonte de renda por fora, como trabalho freelance, venda de doces e roupas etc. Então, caso a contribuição para cada fonte de renda seja feita da forma certa, o dinheiro recebido na aposentadoria também aumentará.

Além disso, é possível requisitar a averbação do tempo de contribuição se você contribuiu para o INSS e para o Regime Próprio (de servidores públicos), por exemplo. Assim, você junta os anos de contribuição e evita ter que trabalhar por mais anos.

É importante que você observe o tempo de contribuição e a arrecadação feita no site do INSS.

3 – Faça investimentos

Uma forma de se preparar para o futuro é fazer investimentos a longo prazo, com um pouco a cada mês, você pode depositar em diferentes investimentos, indo de risco baixo, médio e alto.

Porém, é importante que você pesquise e entenda o melhor investimento para você, algumas opções são Tesouro Direto, previdência privada, fundos de investimentos, imobiliários, ações e assim por diante.

4 – Continue estudando

Por meio da qualificação de seu currículo, você alcança uma maior valorização em sua carreira, fazendo com que seu salário aumente, principalmente se você for um servidor público, já que quando adquirido um certificado de nível superior ao cargo é possível receber gratificações.

Desse modo, além de se manter atualizado em sua área de atuação e possibilitar a progressão vertical, você tem um dinheiro a mais para contar quando se aposentar.

5 – Não demore para planejar a aposentadoria

O planejamento da aposentadoria deve ser feito o quanto antes. Dessa forma, é possível conquistar a aposentadoria ideal, tendo uma noção de quando poderá se aposentar e quanto ganhará.

Então, isso é um estresse a menos quando a hora de dizer adeus à escola chegar, possibilitando que você tenha o descanso que merece.

