Torne esse momento em sua carreira em uma experiência rica

Iniciar uma carreira nunca é fácil, não é mesmo? O nervosismo de entrar em um ambiente novo, com pessoas desconhecidas e, principalmente, repleto de crianças e adolescentes é comum. Fora que, mesmo após anos de preparo com a faculdade, ainda surgem desafios inesperados.

Se você, professor iniciante, ainda não sabe lidar com essa nova fase e está com medo de começar a docência do jeito errado, não se preocupe, nós trouxemos 5 dicas para ajuda você, professor e professora iniciantes, a comece com o pé direito. Olha só:

1 – Conheça os seus alunos

Lecionar não é somente entrar na sala de aula e passar o conteúdo de um livro. Pelo contrário, é um momento de conexão entre você e os seus alunos. Conhecê-los e saber das dificuldades de cada um te mostrará a melhor forma de trabalhar com eles e de adaptar o plano de ensino.

2 – Não pare de estudar

Ser professor requer que você continue estudando até o dia de sua aposentadoria. É importante que você acompanhe as novidades da sua área e atualize o seu conhecimento, porque a ciência está sempre se desenvolvendo e pesquisas científicas com novas descobertas são constantes.

Não importa qual seja a sua área, Matemática, Letras, Pedagogia, Física ou Química, atualizar-se é essencial para se tornar um bom profissional. Além de que, dessa forma, você incentiva os seus alunos a sempre irem atrás de conhecimento.

3 – Você não é o detentor do conhecimento

A noção que o professor é o detentor do saber na sala de aula é ultrapassada. Entenda que na sala de aula há uma troca de experiências e você também aprenderá nesse processo, como professor mediador.

Cada aluno tem uma vivência diferente. Ao entender que você não está numa posição superior e que eles também têm lugar de fala na escola, a relação fica mais proxima, fazendo-os te respeitarem e se abrirem mais com você. Entenda que está tudo bem não saber tudo e às vezes um “não sei” é a melhor resposta.

4 – Explore novas metodologias

Não fique na mesmice. Busque diferentes metodologias de ensino e entenda que algumas não vão funcionar com todas as salas, cada turma tem um perfil diferente e a melhor forma de chegar a um método que dê bons resultados é continuar inovando e buscando novas maneiras de trabalhar os conteúdos da matéria.

5 – Descanse

Nesse novo momento, é normal querer sempre dar o melhor de si. Porém, é importante que você estabeleça limites.

Separe o tempo para preparar o material da aula, para estudar, responder e-mails e, também, para descansar. Sem o descanso você não conseguirá mostrar todo o seu potencial e sofrerá de estresse, o que prejudica a qualidade da sua aula.

