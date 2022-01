Confira essas dicas para te ajudar a ir bem nas provas e conseguir a posição que você está buscando

Procurar emprego é um desafio, principalmente nesse momento de pandemia. Segundo o Fundo Monetário Internacional (FMI), a taxa média de desemprego no Brasil em 2020 foi de 13,5% e a instituição projeta uma média de 13,8% em 2021.

Por conta disso, uma solução para garantir estabilidade e seguir carreira são os concursos públicos, processos seletivos para disputar vagas em cargos efetivos de entidades públicas. Conquistar uma vaga em um cargo público garante diversas vantagens, como a dificuldade de ser demitido, a facilidade de tirar licença e férias, o ritmo de trabalho e os benefícios da aposentadoria.

No entanto, para que você possa garantir todas essas vantagens, é necessário que se prepare e estude, porque os concursos públicos, especialmente os da área da educação, são bem concorridos.

Por isso, separamos algumas dicas para te ajudar a estudar para concursos públicos da área da educação.

1 – Pesquise a área

Antes de realizar o concurso, é preciso que você estude a área específica que escolheu. Desse modo, você entende o funcionamento do setor e se realmente é o que você busca. Assim, você tem mais chances de ser aprovado, já que você entende os cargos possíveis, as principais bancas, os assuntos específicos que caem na prova e as atribuições quando aprovado.

Assim, você consegue planejar o que deve estudar e os concursos que deseja realizar.

2 – Estude com antecedência

Você deve se preparar com alguns meses antes da realização da prova. Dessa forma, você consegue organizar o que deve estudar. Uma forma de fazer isso é olhando versões anteriores e os editais dos concursos.

Sem o devido preparo, você não conseguirá tirar uma nota suficiente para te colocar nas primeiras posições na lista de chamada. Há diversos materiais disponíveis na internet, como aulas no Youtube, aplicativos, blogs etc. Você não precisa necessariamente gastar com materiais e cursos.

3 – Planeje tudo

Organização é tudo.

Agora que você já sabe que tem que pesquisar o setor em que pretende trabalhar e que é preciso estudar as matérias que caem na prova, falta planejar todo o processo.

Primeiro, você deve pensar em quanto tempo com antecedência consegue estudar e quantas vezes e horas por semana conseguirá dedicar aos estudos.

Faça um cronograma e separe para cada dia assuntos diferentes para estudar. Não esqueça de deixar um tempo de descanso, uma boa noite de sono é essencial para o aprendizado.

4 – Faça um material de revisão

Como são muitos conteúdos para estudar, conforme passa o tempo e você foca em novos assuntos, a revisão é fundamental.

Por meio de um material de revisão, é possível manter tudo fresco na cabeça. É importante sempre realizar simulados para que você lembre de anotar os assuntos mais recorrentes no material.

5 – Não desista na primeira tentativa

Está tudo bem se você não for bem nos primeiros concursos. Como são processos seletivos altamente concorridos, a dificuldade para conseguir passar também é alta. Você precisa entender quais métodos de estudo mais combinam com você e para entender isso leva um tempo.

Tenha foco e continue tentando, mas tudo com moderação e cuidado. O seu estado emocional também afeta – e muito – a preparação para as provas. Cuide da sua saúde física e mental para que você possa encarar todo esse processo com o melhor de si.

6 – Melhore o seu currículo

Em um concurso público, é possível elevar os seus pontos de acordo com suas titulações. Então, caso você tenha pós-graduações em seu currículo, você adquire mais pontos e quanto mais influente o título, maior a quantidade de pontos. Você confere no edital os pontos para cada título.

A Unina te prepara para os concursos públicos

Na Faculdade Unina, você encontra o apoio necessário para ter a melhor posição nos concursos. A instituição oferece uma variedade de pós-graduação na área educacional para que você conquiste titulações que te proporcionarão uma boa posição.

Ainda, a Unina compartilha diversas dicas em seu blog e lives no Youtube para que você se torne um profissional da educação de excelência.

São 100 polos ativos e 800 polos de suporte em 19 estados do Brasil. Fora que, mesmo que não haja uma unidade em sua cidade, você conta com um atendimento 100% online em uma instituição que é nota 5 no Enade.

Confira os cursos de pós-graduação!

hiperlinkar conteúdo 6 [LF1]