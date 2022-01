A pedagogia é essencial para as instituições de ensino e, por isso, é importante que os colaboradores invistam nessa formação

O profissional de pedagogia tem um papel essencial nas instituições de ensino, já que ele oferece apoio aos processos de ensino e aprendizagem dos alunos. Seu foco é adaptar o ensino às realidades dos estudantes, tendo sempre em vista as questões sociais da comunidade.

Sendo assim, é importante que os funcionários das escolas tenham a formação pedagógica para proporcionarem uma experiência completa e estruturada para os alunos e para a comunidade escolar. Continue lendo para entender melhor a importância dessa formação:

O profissional de pedagogia

O pedagogo tem uma formação multidisciplinar, visto que atua na aprendizagem de crianças, jovens e adultos e nos processos de ensino dos funcionários da instituição. Aqueles que possuem a graduação podem lecionar para a Educação Infantil e para o Ensino Fundamental I.

Na gestão, esse profissional trabalha com a organização do calendário escolar, no planejamento de atividades culturais, na coordenação de conselhos de classe, no desenvolvimento de projetos pedagógicos, na organização de reuniões com os pais dos alunos, na integração da família do estudante com a escola, nas reformas curriculares e assim por diante.

Basicamente, esse profissional é essencial para o bom funcionamento e o desenvolvimento do ambiente escolar. Ele é criativo e empenhado em trazer um ensino de qualidade para os alunos, mesmo diante de diversas adversidades.

A faculdade ideal

A fim de trazer praticidade para os funcionários de escolas que buscam se aprofundar nos conhecimentos pedagógicos, a Faculdade Unina oferece um curso de Pedagogia EaD com a excelência de uma instituição nota 5 no Enade.

A Unina está presente em mais de 19 estados, com 100 polos ativos e 800 unidades de apoio presencial. Caso não haja uma unidade em sua cidade, não há problema, já que a faculdade providencia um atendimento completo 100% online.

Saiba mais sobre o curso acessando o site!