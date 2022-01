Essa progressão funcional traz reconhecimento para o seu trabalho em sala de aula

Estabelecer-se em uma carreira é o ideal para ter estabilidade financeira. Porém, conforme passa o tempo, fica complicado continuar com os mesmos benefícios, não é mesmo?

É importante ter ambição e ir atrás de oportunidades em sua carreira, principalmente se você for professor. Como essa profissão nem sempre é valorizada, para que você receba o reconhecimento que merece, deve buscar formas para melhorar o seu currículo.

Uma maneira de progredir na carreira é por meio da progressão horizontal. Por isso, nesta matéria explicamos o que é a progressão horizontal e como ela pode te beneficiar em seu cargo de professor.

A progressão horizontal

Basicamente, a progressão horizontal é a evolução do servidor no mesmo nível de cargo, sem subir para um superior, que seria o caso da progressão vertical . Por meio da progressão horizontal, você garante um aumento salarial se cumprir com os requisitos definidos pelas leis de cada Estado e município.

Então, seguindo o Plano de Carreiras e Cargos do órgão público, você confere os requisitos para poder mudar a sua posição horizontalmente. O tempo para realizar essa mudança pode levar alguns anos, dependendo da instituição e do município, mas normalmente o tempo necessário para realizar a avaliação é após 5 anos trabalhando em uma determinada classe.

Por isso, confira as regras e planeje a mudança de acordo com o que está estabelecido para o seu cargo.

Para que você receba esse aumento, é necessário que se destaque entre seus colegas. Ao apresentar um alto desempenho em seu serviço, ir atrás de formas de melhorar o trabalho em seu setor, como a busca por uma qualificação melhor na área, conhecendo as novas maneiras de se capacitar, você demonstra que merece o reajuste por mérito.

Garanta o reconhecimento que você merece

Assim, para você provar que merece reconhecimento pelo seu trabalho, invista em sua formação! Além de mostrar que está atualizado em sua área de atuação, você também está valorizando ainda mais o seu serviço.

A Faculdade Unina, instituição nota 5 no Enade, oferece diversos cursos de especialização na área da educação. Ainda. os seus preços são acessíveis, você encontra cursos a partir de R$ 99,90 na modalidade EaD e o TCC é opcional.

A instituição está presente em mais de 19 estados com 100 polos ativos e 800 polos de suporte. Mas, caso você não encontre uma unidade em sua casa, não há problema, a Unina oferece atendimento 100% online de qualidade.

Confira os mais diversos cursos para alavancar a sua carreira e tire as suas dúvidas!