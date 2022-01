Entenda como esta progressão pode te ajudar a subir de cargo e ter aumento salarial

Construir uma carreira não é algo do dia para a noite. Além de exigir muitos anos de estudo e trabalho, há também a competitividade do mercado de trabalho. Agora, ser promovido e subir de cargo é ainda mais desafiador, principalmente para quem não se mantém atualizado no ramo.

Essa é uma situação que desmotiva principalmente os professores, já que o seu salário inicial pode não ser tão recompensador e a sua progressão na carreira nem sempre é motivada. Por isso, se você, professor ou professora, busca a progressão vertical, há uma maneira prática e segura. Continue lendo para saber mais.

Progressão vertical

Na progressão vertical, o profissional recebe um aumento de salário por meio da mudança de posição. Pode ser a mudança para um cargo já existente ou um novo pode ser criado somente para o profissional.

Basicamente, a progressão vertical é a elevação na carreira para um cargo superior, de acordo com a classe ou categoria de seu cargo. Existe também a progressão horizontal, porém, nela há somente o aumento de salário, sem a mudança hierárquica.

No caso de servidores públicos, essa progressão de carreira ocorre de três formas: por tempo de serviço, averbação de tempo de serviço (em casos de transferência para outros estados ou municípios) e progressão por mérito.

Para que o servidor saiba os requisitos e esteja apto para a mudança de cargo, ele precisa conferir o Plano de Carreiras e Cargos do órgão público em que trabalha.

Uma forma eficiente de progredir

Assim, para que os professores possam avançar rapidamente e continuem trabalhando com motivação, trazendo para a sala de aula novas metodologias e conteúdos, o indicado é que eles invistam na progressão por mérito.

Por meio da realização de cursos de capacitação, é possível avançar verticalmente e, para que você garanta novos méritos com praticidade, a Faculdade Unina oferece cursos de pós-graduação EaD nota 5 no Enade, sendo a nota máxima. Há programas para todos os níveis do ensino, desde a Educação Infantil ao Ensino Superior.

Fora que são 100% online e com TCC opcional. Os preços também são acessíveis: a partir de R$ 99,90 você adquire um curso com professores qualificados. Além disso, os cursos são reconhecidos pelo Ministério da Educação (MEC).

Saiba como escolher a pós certa para sua carreira na educação

A Faculdade Unina tem mais de 800 unidades de apoio presencial em 19 estados brasileiros e mais de 100 polos ativos, mas mesmo que não tenha uma unidade em sua cidade, a Unina proporciona um suporte completo pela internet. Sua metodologia é inovadora e a faculdade se preocupa em participar do desenvolvimento do país, formando profissionais capacitados e conscientes.

Quer saber mais? Clique e acesse o site da Unina para tirar as suas dúvidas. São diversas opções de diferentes áreas. Aproveite!