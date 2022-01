Entenda todo o processo de planejamento para encontrar a pós-graduação certa para você

A área da educação é muito ampla, mesmo para quem já está formado em uma determinada área, como em Letras, Matemática e Física. Por isso, escolher uma pós-graduação pode ser um desafio, ainda mais que, sem a devida pesquisa e planejamento, você pode acabar iniciando um curso com que não se identifica.

Para evitar prejuízos e acertar na hora de escolher a sua especialização, te explicamos como escolher a pós-graduação certa para a sua carreira na educação. Continue lendo.

Como escolher a pós certa?

1 – Defina os seus objetivos

Primeiro, é importante que você defina os seus objetivos. Pense daqui a alguns anos, qual caminho você quer seguir em sua carreira na educação? Por exemplo, você quer continuar como docente, mas ter um salário maior, ou quer subir de cargo?

É preciso refletir sobre os prós e contras de cada caminho, além do investimento de tempo e dinheiro necessário para você alcançar o que procura.

2 – Entenda os tipos de pós-graduação

A pós-graduação remete aos cursos de especialização e MBA, que são lato sensu, e também há os cursos stricto sensu, mestrado e doutorado.

O lato sensu tem uma duração mínima de 360 horas e em sua grade curricular há disciplinas teóricas e práticas, baseadas em um segmento profissional específico. O stricto sensu tem duração entre 2 a 4 anos, o que depende exclusivamente do curso e da área escolhidos, e forma pesquisadores e professores universitários.

Desse modo, se você quer entrar no campo científico e lecionar no Ensino Superior, o mestrado e o doutorado são as escolhas certas. No entanto, se você quer uma formação para complementar o seu currículo para o mercado de trabalho, então os cursos lato sensu são os ideais.

3 – Pesquise

Agora que você já sabe os primeiros passos, está na hora de pesquisar as oportunidades na área da educação que estão mais em sintonia com o seu planejamento de carreira. Entenda a rotina de trabalho, os desafios, a valorização do cargo, os benefícios e assim por diante, converse com quem já trabalha na área para compreender ainda mais o funcionamento e as vantagens.

Também é importante pesquisar por universidades confiáveis e que sejam reconhecidas pelo MEC para realizar a matrícula. O atendimento ao longo do curso também é primordial, assim como a metodologia seguida pela instituição.

Escolha uma faculdade nota 5 no Enade

A Faculdade Unina é nota 5 no Enade, a instituição possui 100 polos ativos e 800 polos de apoio presenciais em 19 estados.

Há diversos cursos de especialização da área educacional na Unina, como administração escolar, educação ambiental, educação física e atletismo, gênero e diversidade escolar, gestão escolar e muito mais.

Você encontra cursos a partir de R$99,90. Todos são na modalidade EaD e, mesmo que não tenha uma unidade da Unina em sua cidade, você conta com um atendimento 100% online ao longo de todo o período da sua pós.

Confira a diversidade de cursos de especialização da Unina.