Saiba o que fazer para diminuir a dor de seu pequeno!

Seu bebê tem sofrido muito com as dores abdominais? Antes de passarmos algumas dicas de como aliviar as cólicas de bebê, fique tranquila: essa situação é mais comum até os 6 meses de vida. Logo, vai passar.

Então, para que você e seu filho não percam mais noites de sono com tantas dores, listamos aqui algumas situações que podem causar cólicas e 9 dicas simples para ajudar o seu bebê!

O que causa cólica no bebê?

O aparecimento de cólicas nos bebês ocorre, principalmente, devido a imaturidade do aparelho digestivo, que só se desenvolve melhor a partir dos 6 meses de idade. Entretanto, esses eventos também podem está associados a:

Ingestão de ar

A mamadeira é a principal responsável pela ingestão de ar pelo bebê, mas isso também pode ocorrer se ele chorar durante a mama ou se estiver gripado e precisar abrir a boquinha constantemente para respirar. O acúmulo de ar gera gases, facilitando o surgimento das cólicas.

Agitação

Com bebês, especialmente os recém-nascidos, quanto mais calmo for o ambiente, melhor. O excesso de ruídos e agitação causam desconforto e medo nos pequenos, podendo desencadear crises de cólica.

Intolerância à lactose

Geralmente, esse problema surge quando a criança já está maior ou já é adolescente, mas também pode ocorrer em bebês recém-nascidos. Devido à ausência da enzima lactase, o corpo não consegue digerir alimentos lácteos, provocando o surgimento de sintomas como distensão abdominal, diarreia e, principalmente, cólicas abdominais.

Alergia ao leite de vaca

As proteínas presentes no leite de vaca podem causar alergias em seu bebê e provocar cólicas, coceiras, vômitos e diarreia. Caso seu filho precise consumir leite de vaca ou composto lácteo, é importante consultar um médico para saber o tipo mais apropriado.

Alimentação inadequada da mãe

A sua alimentação é o que ajuda na formação do leite. Por isso, cuide. Alimentos que contém cafeína, leite de vaca, gorduras saturadas e excesso de açúcar devem ser evitados, pois podem contribuir para o surgimento de cólicas nos bebês.

Entre esses alimentos podemos citar: chocolates, bebidas lácteas, salgadinhos, refrigerantes, frituras, entre outros. Ter uma alimentação saudável é fundamental para você e para seu bebê.

Algumas massagens e movimentos podem ajudar o bebê a liberar os gases que causam as cólicas. Imagem: Shutterstock

Agora, conheça algumas dicas simples de como aliviar a cólica do seu bebê.

Dica 1

Na maioria das situações, são os gases liberados pelo leite materno que causam as cólicas. Por isso, coloque seu bebê para arrotar assim que ele acabar de mamar.

Depois que ele arrotar, mantenha-o por alguns instantes com a barriga para cima e a cabecinha levemente levantada.

Dica 2

Coloque o bebê em pé, encostado no seu ombro e faça uma leve compressão na barriguinha dele com movimentos para cima. Isso irá ajudar a soltar os gases e aliviar a cólica rapidamente. Enquanto você realiza a compressão, ninar o bebê ajuda a acalmá-lo.

Dica 3

Deite o bebê de peito para cima e, com a ajuda de um óleo infantil, faça uma massagem ao redor do umbigo, com movimentos suaves e circulares no sentido horário. Isso também ajudará o bebê a liberar os gases com mais facilidade.

Dica 4

Outra coisa que você pode fazer são as compressas de água morna, que ajudam a relaxar o abdômen do bebê.

Dica 5

Além de pensar em como aliviar as cólicas, é essencial que você também tente tranquilizá-lo. Por isso, coloque o bebê em contato com a sua pele: o seu cheiro e calor farão com que ele reconheça esse lugar de acolhimento e o ajudarão a ficar mais calmo.

Dica 6

Assim como as compressas, um banho com a água morna ajuda a aliviar a dor da cólica. Banhos são muito relaxantes e ajudam também a fazer os bebês dormirem com mais facilidade.

Dica 7

Deite o bebê de barriga para cima e, com cuidado, segure os pézinhos e faça movimentos de empurre os joelhos na direção ao abdômen para contrair a barriga. Repita esse movimento algumas vezes: o ideal é que ele solte alguns punzinhos.

Dica 8

Na mesma posição da dica acima, faça movimentos de bicicleta com as perninhas do bebê. Esses movimentos circulares ajudam a movimentar e liberar os gases do intestino que causam as cólicas.

Dica 9

Dê colo, carinho e tente manter seu bebê em um ambiente calmo. O momento é de irritação para o bebê, então jamais se desespere e perca a calma.

Apesar de muito pequeno, ele consegue entender e sentir suas emoções por conta do vínculo materno. Aja com paciência e tente acalmá-lo com todo o carinho: o amor também faz diferença nessas horas.

Estas técnicas podem ser usadas em conjunto ou isoladamente, dependendo do caso. Veja quais deles ajudam mais o seu bebê.

Se você quiser, também pode consultar o pediatra do seu bebê e verificar se existe algum chá que pode auxiliar. Do mesmo modo, se os sintomas persistirem, procure o médico imediatamente, pois só ele pode receitar a medicação adequada para tratar o problema.

Gostou das dicas?

A Farmácias Descontão quer ajudar você a ter as melhores experiências com seu bebê. Clique aqui e conheça também as ofertas no Feirão do Bebê: você encontra uma grande variedade de produtos pediátricos a preços incríveis. Venha conferir.