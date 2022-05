Aprenda o passo a passo e garanta que seu bebê ficará sempre protegido.

Quando a gente tem o primeiro filho, muita coisa é novidade e muitas outras coisas dão até medo. A gente tende a achar que os bebês são extremamente frágeis ou fica se batendo em atividades que são simples. Como trocar fralda de bebê, por exemplo, é um desses assuntos, principalmente para pais e mães de primeira viagem.

Mas fica tranquila. Aos poucos você vai entendendo melhor a sua relação com a criança, entendendo como funciona a fralda e perdendo o medo.

Então, queremos te ajudar a saber como trocar a fralda de maneira fácil para você e confortável para seu bebê. Veja esse passo a passo.

O que você vai precisar

Para fazer a troca de fraldas, você vai precisar de:

Uma fralda limpa, descartável ou reutilizável, como preferir; Água morna; Algodão; Uma toalha (pequena) ou fralda de pano; Lenços umedecidos; Uma toalha (tamanho médio) ou manta limpa; Pomada para assadura; Saco de lixo.

Reúna todo o material necessário bem próximo do local da troca para evitar o vai e vem em busca deles. Tente não demorar para perceber que ele está com a fralda suja, nem na hora de realizar a troca. A demora pode irritá-lo ou causar assaduras e alergias.

É indicado que as trocas sejam feitas sobre uma superfície limpa e macia, como uma cama ou trocador.

Como trocar fralda de bebê

Lembre-se, sempre, de lavar as mãos antes e depois de trocar seu bebê.

1° Passo: retirar a fralda suja

Deite o bebê com a barriga para cima, sobre uma toalha ou manta limpa, e o posicione de frente para você. Abra as fitas com cuidado para não arrancá-las e abra a fralda suja devagar. Segurando pelos tornozelos, suspenda um pouco as perninhas e o bumbum do bebê. Com a parte limpa da fralda, realize um movimento único de cima para baixo, retirando o excesso de coco. Nunca faça esse movimento de baixo para cima. Feche a fralda dobrando a parte da frente e deixando a parte externa, que está limpa, embaixo do bumbum do bebê para evitar o contato com a toalha ou manta.

2° Passo: limpar a região íntima

Usando lenços umedecidos, no caso de recém-nascidos use o modelo especial para eles, realize movimentos suaves da genital para o ânus. É importante seguir os cuidados apropriados para cada sexo. No caso de meninas, limpe uma virilha de cada vez e depois a vagina, sem limpar a parte interna, indo em direção ao ânus. Já no caso de meninos, também é recomendado limpar uma virilha de cada vez, e depois os testículos e o pênis indo em direção ao ânus. É importante não puxar o prepúcio para não machucar o neném. Use o algodão embebido em água morna para retirar os resquícios de coco e também o excesso dos produtos deixados pelos lenços umedecidos. Espere alguns segundos e em seguida passe uma toalha ou pedaço de pano limpo para secar totalmente a região íntima. Retire a fralda suja que está dobrada embaixo do bebê. Se a fralda for descartável, termine de enrolar e use as fitas para lacrar o pacote e jogar no lixo orgânico. Se a fralda for reutilizável, siga as instruções do fabricante.

Em caso de muita sujeira, é indicado dar um banhinho no bebê para que a limpeza seja completa. Após retirar o volume com o lenço umedecido, banhe o bebê usando água e sabonete líquido do tipo glicerinado, que é ideal para a pele delicada dos bebês. Em seguida, seque com a toalha e coloque a fralda limpa.

3° passo: colocar a fralda limpa

Abra bem a fralda limpa com a parte de dentro virada para você. Erga um pouco o bumbum do bebê pelos tornozelos e ajeite a parte de trás da fralda. Assim, quando baixar as perninhas, o bebê já estará posicionado certo para a fralda. Passe pomada para assaduras no bumbum, nas virilhas e onde houver vermelhidão. Só tome cuidado para não exagerar ou passar dentro da genitália do bebê. Ajuste a fralda com a parte da frente um dedo abaixo do umbigo ou abaixo do coto umbilical, se o bebê ainda tiver, e a parte de trás mais ou menos dois dedos acima do umbigo. Em seguida feche com as fitas inclinadas para baixo. Verifique se a fralda não está apertada demais. Faça isso tentando colocar um dedo entre a pele do bebê e a borda superior da fralda. Se você conseguir, é sinal de que a fralda está ajustada de maneira confortável para o seu neném.

Pronto! Seu bebê está limpinho e cheiroso novamente. Agora é só curti-lo.

Se for sair, leve na bolsa no mínimo 3 fraldas, lenço umedecido, 1 toalha ou manta e pomada para assadura. Leve também umas 2 ou 3 mudas de roupa, caso precise trocar tudo.