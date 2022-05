Remédios com desconto

Aprenda como organizar a sua rotina de cuidados e ter cabelos sempre lindos!

Está sendo um desafio manter uma rotina de cuidados com o cabelo? Com um cronograma capilar essa missão com certeza fica mais fácil. Se você não sabe o que é e nem como fazer o seu, aprenda agora!

O que é um cronograma capilar?

Um cronograma capilar é uma forma de organizar e manter uma rotina de cuidados com os cabelos. Esse cronograma envolve três processos: hidratação, nutrição e reconstrução. Entenda para que serve cada um:

Hidratação

O objetivo é devolver água à fibra capilar, deixando os cabelos mais macios, fortes e com balanço natural. Nutrição

Aqui, a intenção é proteger os fios contra danos e mantê-los hidratados. Para isso, é feita a reposição de lipídios, estendendo a camada de óleo natural do cabelo da raiz até a ponta, proporcionando brilho e selagem dos fios. Restauração

O fim é recuperar os fios que foram danificados por processos químicos, ação do calor e poluição. As proteínas são repostas, recuperando o volume natural dos cabelos.

Para quem é indicado?

O cronograma capilar é indicado para todos os tipos de cabelos, independente da situação em que eles se encontram. A ordem dos processos dependerá da necessidade específica do seu cabelo, podendo um dos processos se repetir mais que os outros.

Quando deve ser feito?

O ideal é que os processos sejam feitos um de cada vez, em um intervalo de 48 horas. Sendo assim, 3 dias por semana é o suficiente. A rotina de cuidados deve ser repetida toda semana e, normalmente, dura um mês.

Como dito anteriormente, o cronograma dependerá muito das condições em que os fios se encontram. Logo, se seu cabelo estiver muito danificado, você pode manter os cuidados por até seis meses.

Você perceberá os resultados pouco tempo depois da conclusão dos processos.

Como os cabelos ficam super macios, comportados e brilhantes, você pode se acostumar com essa rotina e querer repeti-la por prazo indeterminado. Tenha apenas o cuidado de usar os produtos certos e seguir o cronograma corretamente.

Confira essas dicas e não tenha mais dificuldade em manter seu cabelo sempre lindo. Imagem: Shutterstock

Como fazer o meu cronograma capilar?

Para criar o seu próprio cronograma capilar e fazê-lo aí na sua casa, você deve seguir este passo a passo:

1°Passo: faça o teste de porosidade

Antes de partir para a ação de fato, você precisa identificar do que seu cabelo necessita.

Descubra fazendo este teste: pegue um fio de cabelo e coloque em um recipiente com água morna. Se o fio flutuar é sinal de que ele precisa de hidratação; se ele afundar, a necessidade é de restauração; agora; se houver um meio termo, ele precisará de nutrição.

Feito o teste, você já sabe o que fazer. Vale lembrar que a ordem dos processos é personalizada e feita de acordo com o que o cabelo precisa. Independente disso, todos os processos devem ser cumpridos, sejam eles repetidos várias ou poucas vezes durante o cronograma.

2°Passo: escolha os produtos certos

Vejamos agora os produtos que você irá precisar de acordo com a necessidade dos seus fios:

Hidratação

Você vai precisar de uma máscara capilar de ação hidratante que contenha um ou alguns desses ingredientes: D-pantenol, aloe vera, vitamina E, algas, glicerina, extrato de babosa e de frutas. Nutrição

Você vai precisar de uma máscara capilar nutritiva de óleos naturais, sendo os mais comuns: óleo de coco, amêndoas, rícino, argan, macadâmia. A manteiga de Karité também pode ser usada. Restauração

Você vai precisar de uma máscara de restauração ou cauterização capilar que contenha um ou mais desses ingredientes: queratina, arginina, colágeno, silicone, aminoácidos, pantenol.

Passo: aplique os produtos

Após o enxague do shampoo, aplique a máscara nos cabelos de modo a enluvar os fios. Siga a instrução da embalagem para saber o tempo de permanência do produto. Após esse tempo, enxague e passe o condicionador. Depois, é só enxaguar e o processo está completo.

Veja a representação de cada um dos cronogramas e siga aquele que estiver de acordo com a sua necessidade:

Pronto! Agora você já tem tudo o que precisa para fazer o seu cronograma capilar. É só seguir o passo a passo e você terá cabelos lindos e saudáveis para desfilar por aí.

Pronto! Agora você já tem tudo o que precisa para fazer o seu cronograma capilar. É só seguir o passo a passo e você terá cabelos lindos e saudáveis para desfilar por aí.