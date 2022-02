Com o calor e sol intensos, alguns cuidados precisam ser redobrados. Entenda algumas ações importantes para cuidar da saúde no verão

E o verão vem aí! Entre praia, piscina, temperaturas altas e dias de sol, a atenção com a saúde precisa ser redobrada. O calor e sol intensos podem trazer riscos para o nosso corpo, mas alguns cuidados simples ajudam nosso organismo a evitar ameaças.

Beba água

Se manter hidratado é sempre importante, mas com o calor intenso nosso corpo tenta diminuir a temperatura, o que causa o aumento da transpiração. Com isso, acabamos desidratando mais rápido.

O ideal é consumir mais de 2 litros de água por dia, que podem ser complementados com água de coco, sucos e chás naturais.

Atenção à alimentação

Tecnicamente, o nosso corpo precisa ingerir menos calorias no verão, já que gastamos menos energia para manter a temperatura do corpo. Por isso que geralmente sentimos menos fome no verão.

Mas com isso, podemos deixar de comer no momento certo e também refeições mais pesadas ou gordurosas podem sobrecarregar o sistema digestivo e causar dores de estômago, ânsia de vômito e outros sintomas.

As altas temperaturas também podem ser um problema na absorção dos alimentos, pois facilita a proliferação de microrganismos que podem causar intoxicação alimentar.

Por isso, procure manter uma alimentação leve e saudável, com muitas verduras, legumes e frutas, que são ricos em vitaminas e minerais e ainda ajudam a repor o conteúdo de água do corpo. Evite também expor a comida ao calor, mantendo sempre refrigerada.

Reforce o cuidado com protetor solar

Nessa época, ficamos mais expostos ao sol, afinal é época de férias, de praia e piscina. No entanto, a exposição solar pode causar diversos riscos à saúde, inclusive de câncer de pele. Por isso, mais do que nunca, é preciso reforçar o uso de protetor solar.

