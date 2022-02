A rede de farmácias curitibana possui 320 lojas físicas, loja virtual e canal de televendas

A rede de farmácias Nissei sabe que precisa estar disponível sempre que você precisa. Afinal, ninguém pode prever quando vai ter uma urgência de saúde e precisar de algum medicamento ou quando precisa daquele produto de higiene de última hora.

Por isso, o foco é sempre estar sempre próximo de você, com atendimento rápido e cuidadoso. Nos sete dias da semana, 24 horas por dia, a rede está pronta para atender você.

E a melhor forma de fazer isso é disponibilizando diferentes canais de venda para você realizar suas compras com todo conforto, da forma que achar melhor.

Canais de venda Nissei

Estamos cada vez mais exigentes e informatizados, buscando mais rapidez, segurança e, principalmente, maior proximidade com as marcas que gostamos.

É por isso que a Nissei investe tanto na expansão das suas lojas físicas, como de outros canais de venda, para tornar a sua experiência cada vez melhor.

Loja virtual e app

No e-commerce e no aplicativo das farmácias Nissei você encontra a mesma variedade de produtos das lojas físicas: medicamentos convencionais e especiais, artigos infantis, acessórios de saúde, produtos de conveniência, artigos de beleza, de higiene e dermocosméticos.

Então, se você não tiver como se deslocar até uma loja física, ou não tiver tempo, pode comprar tudo que precisa sem sair de casa, com total segurança e rapidez.

Você pode receber os produtos em casa ou pedir para retirar na loja da rede que for mais conveniente.

Pelo celular, você pode acompanhar seu pedido: aprovação, pagamento, separação e disponibilidade para retirada.

Vendas por telefone

Outro canal da Nissei a sua disposição é o televenda. Pelo telefone, você pode fazer o seu pedido e receber em casa. Confira os horários:

Segunda a sexta-feira, das 8h às 23h;

Sábados, domingos e feriados, das 8h às 22h.

Acesse o e-commerce da Nissei e encontre o produto certo para sua necessidade!

Lojas física

Não é à toa que a Nissei é considerada a oitava maior rede de farmácias do Brasil. Afinal, são mais de 300 lojas físicas, espalhadas em mais de 80 municípios, nos estados do Paraná, Santa Catarina e São Paulo.

A Nissei também é a maior rede do Paraná. No total, são 29 lojas espalhadas pelo estado para melhor atender as pessoas no momento em que elas precisarem.

Para quem prefere manipular seus medicamentos, a Nissei também possui uma farmácia de manipulação.

Além disso, a rede inaugurou a Nissei MED, uma farmácia de especialidades que trabalha exclusivamente com medicamentos especiais, destinados aos pacientes de doenças crônicas e de alta complexidade.

Tanto a farmácia de manipulação como a Nissei MED, embora estejam localizadas em Curitiba, conseguem atender aos mais de 80 municípios nos quais a rede está presente. Dessa forma, é possível realizar a compra online ou pela televendas e optar por retirar em qualquer unidade da rede.

Políticas de entregas Nissei

Para maior conforto e praticidade das pessoas, as farmácias disponibilizam várias opções de entrega. São elas:

Correios;

Entrega express;

Entrega agendada;

Entrega em até 24h;

IFood Entrega;

IFood Retirada;

Retirada na loja;

Retirada no carro.

Qualidade no atendimento em todos os canais

São 35 anos em que o foco das farmácias Nissei é a atenção e o cuidado com as pessoas.

O investimento nos diferentes canais de venda e no atendimento de qualidade é a forma que a rede busca estar cada vez mais próxima de você.

Clique aqui e encontre a Nissei mais perto de você!