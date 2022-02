Com a correria do dia a dia, é comum acabar deixando alguns cuidados com a saúde para depois. Confira algumas atitudes importantes que você pode começar hoje mesmo

Em meio aos compromissos de trabalho, família e as mais diversas responsabilidades que temos, podemos acabar deixando de lado alguns cuidados com a saúde. Começar a praticar um exercício físico, tomar uma vacina ou até agendar uma consulta médica fica sempre pra depois, aumentando as chances de que problemas mais graves surjam no futuro.

Confira algumas das ações mais importantes para cuidar da sua saúde ainda hoje.

Pare de fumar

Não dá para deixar pra depois. Caso você seja fumante, parar de fumar deve ser sua principal meta. Segundo o INCA (Instituto Nacional de Câncer), cerca de 24.443 pessoas morrem ao ano no Brasil por câncer de pulmão causado pelo tabagismo. Isso sem mencionar todas as outras doenças causadas pelo cigarro.

Esse processo pode ser um tanto difícil, por isso evite ter cigarros por perto e avise as pessoas de seu convívio sobre essa escolha, para que elas também ajudem.

Mantenha as vacinas em dia

Depois de adulto, é comum que o calendário vacinal seja deixado de lado, porém existem diversas vacinas que devem ser tomadas. Manter a carteira de vacinação em dia é extremamente importante para a sua saúde e de todos à sua volta, evitando que doenças virais e bacterianas se espalhem, também protegendo contra o desenvolvimento de quadros graves ou até a morte.

Além das vacinas disponíveis pelo SUS, existe também a opção de tomar algumas vacinas particulares ou até por prescrição médica. Por isso, não deixe de manter sua carteirinha de vacinação atualizada e de acompanhar as campanhas de vacinação, como a da influenza e, atualmente, a da Covid-19.

Deixar de fumar, manter a vacinação em dia e realizar exames de rotina são alguns dos cuidados simples que ajudam a cuidar da sua saúde e até mesmo de pessoas à sua volta. | Foto: Shutterstock

Faça exames de rotina

O famoso check-up não pode ser esquecido. Doenças como diabetes, hipertensão, obesidade e colesterol alto são muito comuns e, muitas vezes, estão interligadas. Elas oferecem diversos riscos à saúde, podendo causar até mesmo paradas cardíacas e risco de morte.

Por isso, além de buscar manter hábitos saudáveis como a prática de atividades físicas e alimentação balanceada, também é muito importante fazer exames de rotina e monitorar a saúde como um todo.

