Com a liberação de diversas atividades, ainda é importante manter alguns cuidados para evitar a transmissão do vírus

Com a melhora nos números de casos e avanço da vacinação, finalmente estamos vendo um melhor cenário da pandemia pelo coronavírus. Com isso, algumas medidas estão mudando e diversas atividades retornando, com restrições. Mas mesmo com um cenário muito mais positivo, ainda é necessário manter os cuidados para se prevenir contra o Covid-19.

Distanciamento social ainda é a melhor prevenção

O distanciamento social continua sendo uma das formas mais eficientes de conter a transmissão do coronavírus. O vírus pode ser transmitido pelo ar ou no contato com gotículas através de espirro, tosse ou até toques de mão e objetos contaminados.

Por isso, é importante evitar lugares fechados, com aglomerações de pessoas e sem o devido distanciamento. Afinal, mesmo pessoas contaminadas que não apresentem sintomas podem espalhar o vírus.

Cuidados necessários

Para quando é necessário sair de casa, como a trabalho ou para compras no supermercado, é essencial manter os cuidados de sempre: usar máscara, álcool em gel, distanciamento e evitar tocar o rosto.

É importante também usar máscaras com boa proteção. Caso você pegue ônibus ou precise frequentar ambientes com muitas pessoas ou pouco ventilado, o ideal é usar as máscaras N95/PFF2 ou então as máscaras cirúrgicas descartáveis, que oferecem maior proteção que as de pano.

Encontre todos os itens necessários para se proteger da Covid-19 nas Farmácias Nissei

É importante ficar atento aos sintomas e, se necessário, realizar um teste de Covid. | Foto: Shutterstock

Fique atento aos sintomas

Para quem precisa trabalhar e acaba se expondo ao risco de contaminação, além da prevenção e cuidados mencionados, é importante também ficar atento a possíveis sintomas. Além dos sintomas mais perceptíveis, similares a resfriados, como tosse e coriza, também é necessário monitorar a temperatura com um termômetro.

A Covid-19 também pode baixar a quantidade de oxigênio no sangue, causando dificuldades respiratórias e outras complicações. Por isso, se possível, busque também verificar a saturação de oxigênio no sangue com um oxímetro.

Testes de Covid

Caso você apresente algum sintoma ou tenha contato com alguém contaminado, é essencial fazer um teste de Covid. Dessa forma, você saberá se também está contaminado, devendo fazer a quarentena e seguir as recomendações médicas necessárias.

Nas Farmácias Nissei, você pode realizar testes de Covid ou fazer o autoteste para saber se está contaminado com o coronavírus.

Clique e agende seu teste de Covid na Farmácia Nissei mais próxima.