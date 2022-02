Quem sofre com doenças crônicas ou de alta complexidade precisa de medicamentos de uso contínuo e não pode interromper o tratamento

Quem sofre com alguma doença crônica ou de alta complexidade, como câncer, diabetes, esclerose ou fibrose cística, necessita fazer uso de medicamentos especiais, que não são encontrados com facilidade nas farmácias comuns.

A dificuldade para ter acesso a esse tipo de remédio, além do desgaste emocional, ocasiona a paralisação do tratamento que precisa ser contínuo, uma situação prejudicial ao paciente.

A boa notícia para tranquilizar quem enfrenta esse tipo de problema, ou tem algum familiar nessa situação, foi trazida pela Rede Nissei com a inauguração da NisseiMed em Curitiba/PR, uma farmácia exclusiva para medicamentos especiais.

Tranquilidade durante o tratamento

Pacientes que fazem uso de medicamentos para doenças muito específicas necessitam de mais atenção e acompanhamento, para garantir o sucesso e continuidade do tratamento.

Nesse sentido, além de oferecer produtos de alta qualidade e de fornecedores qualificados, a farmácia de especialidades da rede Nissei coloca à disposição dos clientes um atendimento personalizado.

“Contamos com consultores e farmacêuticos especializados para orientar corretamente os pacientes em relação aos medicamentos e tratamentos, com base na prescrição médica”, explica a farmacêutica Dalila Kotelok, CRF/PR 12642, da NisseiMed.

Segurança e cuidados

Se você faz algum tratamento crônico ou de alta complexidade, sabe que a eficácia também está ligada ao controle de qualidade dos remédios especiais, além do uso contínuo.

Dessa forma, é importante ter segurança nos cuidados de conservação e transporte dos medicamentos, para evitar alterações em suas propriedades.

Nesse sentido, a farmacêutica Dalila Kotelok, CRF/PR 12642, destaca que a NisseiMed adota uma série de procedimentos para garantir a qualidade dos medicamentos, desde a sua aquisição, passando pelo recebimento, conservação e transporte.

Atendimento amplo e personalizado

A NisseiMed oferece atendimento personalizado de acordo com a necessidade do paciente. | Foto: Divulgação

Exatamente por entender a dificuldade que pessoas enfrentam para ter acesso aos medicamentos especiais e receber um suporte humanizado, a Nissei decidiu personalizar seu atendimento.

Com isso, mesmo que você faça contato através do site, telefone ou procure o remédio em outra farmácia da rede, sua demanda será direcionada para a NisseiMed.

Assim, seu atendimento será personalizado de acordo com sua necessidade, seja ela relacionada a orientações farmacêuticas ou negociações (valores e condições de pagamento).

Além disso, você conta com acompanhamento personalizado. Com isso, quando seu remédio está próximo do fim, a farmácia entra em contato para alertar sobre a necessidade de uma nova caixa ou frasco e, assim, não interromper o tratamento.

Encontre uma loja Nissei perto da sua casa!

Confiança e o medicamento que você precisa

Com mais de 320 lojas em 80 cidades, nos estados do Paraná, São Paulo e Santa Catarina, a rede Nissei de farmácias acaba de completar 35 anos, sempre com o compromisso de atender de forma ampla seus clientes.

Assim, a necessidade de cuidar da vida de maneira cada vez mais abrangente motivou o lançamento da NisseiMed, com a venda exclusiva de medicamentos especiais para pacientes portadores de problemas de saúde ligados às seguintes especialidades:

Oncologia;

Hematologia;

Reumatologia;

Endocrinologia;

Reprodução Assistida;

Oftalmologia;

Ginecologia;

Medicamentos especiais em geral.

Dessa forma, a NisseiMed disponibiliza atendimento qualificado e personalizado, assistência farmacêutica e suporte ao paciente, negociação dos produtos (valores e/ou condições de pagamento), além de medicamentos de alta qualidade e fornecedores qualificados.

A loja NisseiMed fica localizada na capital paranaense, na Avenida Sete de Setembro, 6948, Seminário, com funcionamento de segunda a sexta-feira, das 8h às 18h.

Mesmo que você more em outra cidade, ou deseje realizar sua compra pelo site da rede de farmácias, há possibilidade de ter o atendimento da NisseiMed, com envio do seu medicamento especial para fora de Curitiba e retirada em outra loja da Nissei.

