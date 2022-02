Além dos medicamentos, as Farmácias Nissei disponibilizam uma série de serviços para seus clientes, como exames e vacinas

Talvez você não saiba, mas a rede de farmácias Nissei abriu sua primeira loja no ano de 1986, em Curitiba. Hoje, 35 anos depois, já são 320 unidades espalhadas por mais de 80 municípios no Paraná, em Santa Catarina e em São Paulo.

Da primeira farmácia no bairro Mercês até hoje, muita coisa mudou e não foi só em quantidade de lojas, mas em inovação e disponibilidade de serviços para atender de forma cada vez mais completa a sua necessidade e a da sua família.

Assim, com seu portfólio de produtos e serviços, a Nissei segue oferecendo aos seus clientes qualidade, economia e inovação.

“Sempre almejamos ir além da disponibilização de medicamentos. Nosso principal objetivo é ser referência de atenção total ao cliente, oferecendo um atendimento de qualidade e, principalmente, disponibilidade”, destaca Alexandre Maeoka, CEO da Rede de Farmácias Nissei.

Muito mais do que uma farmácia

A Nissei levou para o Paraná o conceito de drugstore e, por isso, você encontra nas farmácias, além de remédios, produtos não medicamentosos, como alimentos, bebidas, produtos de beleza e higiene.

Tudo em um único lugar para sua experiência ser mais confortável e ágil, 24 horas por dia, sete dias por semana, com um atendimento cada vez mais humanizado.

“Sempre investimos para gerar praticidade, seja no formato e na localização de nossas lojas ou com serviços farmacêuticos”, destaca Alexandre Maeoka.

Nesse sentido, a rede disponibiliza uma série de serviços específicos para atender às diferentes necessidades dos seus clientes.

Exames, vacinas e atendimento farmacêutico

Nas farmácias Nissei você pode realizar testes laboratoriais que ficam prontos em minutos. | Foto: Shutterstock

Você sabia que, além de comprar seus medicamentos, é possível realizar nas farmácias testes laboratoriais que ficam prontos em minutos?

E não são apenas esses, você também pode verificar como está a sua vitamina D, seu perfil lipídico, fazer exame para saber se está com dengue, zika vírus ou teste rápido para Covid-19, além de teste de gravidez.

Na rede Nissei, você também pode participar dos programas de controle de peso, de ajuda para deixar de fumar e de controle de diabetes, pressão alta, entre outros problemas de saúde.

Uma visita a uma farmácia Nissei é uma ótima oportunidade para atualizar o seu cartão de vacinas e do seu filho. Isso porque os clientes da rede contam com os Serviços Avançados Nissei (SAN).

Assim, além de poder conversar com os farmacêuticos para tirar dúvidas sobre os medicamentos, você e sua família podem tomar vacinas como a da pneumonia, herpes, febre amarela, dengue, gripe, entre outras.

Clubes Nissei: saúde, bem-estar e vantagens

Um grande mix de medicamentos, artigos de higiene e beleza, comida e bebida, realização de exames diversos, vacinas e atendimento farmacêutico especializado. Mas isso ainda não é tudo que faz da rede Nissei muito mais do que uma farmácia.

Você pode, ainda, aproveitar o Club Nissei, que leva informações de bem-estar e saúde através de seu portal de conteúdos, além do Club Nissei de Vantagens, com ofertas e vantagens exclusivas para você, além do Club da Mulher e do Club Nissei da Melhor Idade.

35 anos atendendo no momento que você mais precisa

A rede de farmácias Nissei acabou de completar 35 anos mantendo o foco na qualidade do atendimento ao cliente.

Exatamente por isso, a promoção de aniversário foi a maneira encontrada para marcar tantos anos de atividade junto daqueles que estão presentes na história da rede de farmácias.

A promoção de aniversário sorteou R$ 350 mil em prêmios para seus clientes. Foram cinco carros Renault Kwid 0 km, 10 iPhones mini e 20 Smart TVs Samsung de 50 polegadas.

As Farmácias Nissei têm a disponibilidade em seu DNA e, por isso, os colaboradores estão sempre prontos para atender a sua necessidade.

A rede é assim porque os clientes são a sua maior conquista. Por isso, o atendimento, o relacionamento, a transparência, os benefícios e as ofertas exclusivas são premissas levadas muito a sério.

Além das mais de 300 lojas convencionais, a rede Nissei também disponibiliza uma farmácia de manipulação de medicamentos, e a Nissei MED, uma farmácia de especialidades, que trabalha exclusivamente com medicamentos especiais, destinados aos pacientes de doenças crônicas e de alta complexidade.

Tanto a farmácia de manipulação como a Nissei MED funcionam em Curitiba, mas conseguem atender aos mais de 80 municípios nos quais a rede está presente.

