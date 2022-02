Cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com adoção de hábitos saudáveis

Em outubro, a cor rosa ganha destaque em todo o mundo, como forma de alertar as mulheres sobre a importância da prevenção do câncer de mama.

A campanha Outubro Rosa é um movimento global, que acontece todos os anos com o objetivo de conscientizar a sociedade sobre o tipo de tumor maligno mais frequente entre as mulheres.

No Brasil, o INCA (Instituto Nacional de Câncer) alerta que esse tipo de câncer é o mais frequente entre as mulheres, nas quatro regiões do país.

Apesar disso, os tratamentos evoluem cada vez mais, possibilitando mais qualidade de vida e a cura das pacientes. Além disso, o Outubro Rosa desempenha importante papel no enfrentamento dessa doença.

Um movimento de todos

A cada ano, a campanha Outubro Rosa ganha mais força e suporte de empresas como a Nissei. Isso porque a rede de farmácias paranaense entende que essa é uma luta de toda a sociedade, não apenas das mulheres.

Assim, ações de prevenção ganham cada vez mais destaque, o que é fundamental para estimular a participação de todos no controle do tipo de câncer mais comum entre as mulheres.

Anualmente, a Farmácias Nissei promove diversas ações de apoio à causa, tanto nas mais de 300 lojas físicas como em suas plataformas digitais.

Por que a prevenção é importante?

Receber o diagnóstico de uma doença como o câncer de mama não é nada fácil. Não são apenas mudanças físicas que acontecem com a paciente, mas também psicológicas, abalando, inclusive, sua autoestima.

Por isso, a prevenção é tão importante. De acordo com o INCA, cerca de 30% dos casos de câncer de mama podem ser evitados com a adoção de hábitos saudáveis, tais como:

Praticar uma atividade física regularmente;

Ter uma alimentação saudável;

Conseguir manter o peso corporal adequado;

Evitar o consumo de bebidas alcoólicas;

Consultar o médico regularmente;

Realizar o autoexame.

O propósito do Outubro Rosa é justamente esse, alertar a sociedade sobre a importância da prevenção. Assim, para contribuir com isso, a Nissei realiza diversas ações no mês de outubro.

A rede de farmácias promove a divulgação de conteúdos e dicas em seu site e nas redes sociais, e também ilumina suas lojas com uma luz rosa. Assim, sempre que alguém passar em frente vai lembrar da importância da campanha.

A importância do diagnóstico precoce

O câncer de mama, quando detectado nas fases iniciais, possibilita maior chance de tratamento e cura. Por isso, o autoexame e a mamografia (principalmente para mulheres a partir dos 40 anos) são tão importantes.

Algumas mulheres ainda têm o receio de realizar o toque das mamas, mas isso precisa ser quebrado, até porque boa parte dos casos de câncer de mama são descobertos nessa hora.

Sendo assim, o autoexame pode ser realizado no banho ou na hora de trocar de roupa. Ele é bem simples e pode ser feito da seguinte maneira:

Coloque uma das mãos atrás da cabeça;

Em seguida, use os dedos da outra mão para tocar a mama;

Realize movimentos circulares, iniciando no mamilo e estendendo-se até a axila.

Mas atenção, o autoexame não substitui a visita ao médico. Por isso, não abra mão das consultas e exames de rotina e, caso encontre algo suspeito, marque uma consulta imediatamente.

Cuidados com a saúde da mulher

O cuidado com o bem-estar e a qualidade de vida feminina não é uma preocupação exclusiva do mês de outubro nas farmácias Nissei, mas ela se faz presente no ano inteiro.

O Club da Mulher Nissei é um exemplo disso. Além de ter acesso a informações e dicas de saúde importantes, as participantes contam com benefícios como descontos em medicamentos e ofertas exclusivas.

Assim, durante o Outubro Rosa, a marca intensifica ainda mais suas ações de conscientização, orientação, além de lançar ofertas exclusivas voltadas para os cuidados com a saúde feminina, tanto em suas lojas físicas como na loja virtual.

Sempre existe uma Nissei perto de você. Clique aqui e descubra!

Há 35 anos cuidando da saúde da mulher

Desde a abertura de sua primeira farmácia no ano de 1986, em Curitiba, a Nissei mantém o foco na qualidade do atendimento às necessidades da mulher.

A rede é assim porque os clientes são a sua maior conquista. Por isso, o atendimento, o relacionamento, a transparência, os benefícios e as ofertas exclusivas são premissas levadas muito a sério.

São mais de 320 lojas convencionais espalhadas por mais de 80 municípios no Paraná, em Santa Catarina e em São Paulo, além de uma farmácia de manipulação e a Nissei MED, especializada na venda de medicamentos especiais.

Além disso, os clientes contam com a comodidade do e-commerce, do Club Nissei de Vantagens e do Serviço de Atendimento Nissei (SAN), com realização de exames, vacinas e testes.

Acesse agora o site da Farmácias Nissei e aproveite as ofertas exclusivas para a saúde da mulher!