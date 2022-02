Pequenas atitudes podem fazer toda a diferença para quem mais precisa. Saiba como você pode começar a ajudar hoje mesmo

Com o distanciamento social e a crise em decorrência da pandemia da Covid-19, muitas pessoas estão precisando de ajuda e suporte, seja para cuidados com a saúde, higiene, mantendo o próprio negócio ou simplesmente ouvindo uma palavra de apoio. Pensando nisso, a Nissei lançou as Pílulas do Bem.

A proposta é incentivar todos a realizarem pequenas ações que podem fazer a diferença. Seja uma doação, uma visita ao asilo ou algum gesto de carinho com algum amigo ou familiar. Descubra como você pode começar hoje mesmo:

Ofereça ajuda para alguém que você encontrar hoje

Seja um idoso que precisa de ajuda com as compras do mercado ou alguém que está passando fome ou frio, existem muitas formas de fazer a diferença no dia de alguma pessoa. Pergunte aos seus vizinhos se alguém precisa de alguma ajuda ou fique atento à próxima oportunidade que surgir no seu dia.

Mantenha o contato mesmo online

Com o distanciamento social, muitas pessoas acabam ficando sozinhas, sejam idosos que moram sozinhos ou crianças que perderam o contato com coleguinhas da escola. Por isso, busque ligar para pessoas distantes ou se fazer presente mesmo que somente online.

ONGs e instituições locais estão sempre precisando de voluntários para ajudar com ações e serviços à comunidade. | Foto: Shutterstock

Ajude em alguma ação local

Com certeza, ONGs e instituições do seu bairro ou cidade trabalharam muito durante esse período de quarentena. Você pode ajudar, claro, doando roupas, alimentos ou kits Covid.

Caso não possa ajudar com itens ou dinheiro, lembre-se que todas essas ações também dependem de pessoas. Por isso, ofereça-se para ajudar na arrecadação e doação de itens ou até mesmo na divulgação online para que mais pessoas possam ajudar e serem ajudadas.

Incentive o negócio de seus amigos

Com a pandemia, o mercado de trabalho ainda está passando por diversas instabilidades. Muitas pessoas perderam o emprego e estão tentando novas alternativas para ter uma renda ou, ainda, pequenos negócios locais estão passando por dificuldades para se manterem abertos.

Por isso, não deixe de comprar de estabelecimentos e pessoas do seu bairro ou região. Você também pode ajudar a divulgar esses lugares e incentivar amigos e vizinhos a fazerem o mesmo.

Projetos sociais da Nissei

As Farmácias Nissei estão sempre envolvidas em diversas ações para ajudar a comunidade. Seja como ponto de doação para agasalhos e alimentos ou destinando parte de seus lucros para instituições sociais.

Amigos do HC

A rede de Farmácias Nissei juntou- se à Associação dos Amigos do HC para ajudar a amenizar os reflexos negativos da pandemia da Covid-19 na vida de cerca de 120 profissionais da linha de frente do Hospital de Clínicas da UFPR.

Alojados no Estádio Major Antônio Couto Pereira, no Alto da Glória, em Curitiba, médicos, enfermeiros e prestadores de serviço do Hospital receberam a doação de 3.200 itens de higiene e cuidados pessoais, arrecadados pela rede de farmácias.

Campanha SOS Litoral

Com o objetivo de arrecadar donativos para ajudar as comunidades do litoral paranaense, impactadas pelas fortes chuvas que atingiram a região em janeiro de 2020, causando grandes estragos, a Nissei realizou a campanha SOS Litoral.

Com a ação, foram coletados água, alimentos não perecíveis e produtos de higiene pessoal, como xampus, condicionadores, fraldas e pomadas para assaduras, entre outros itens, destinados para as cidades atingidas, com o apoio da Defesa Civil e das prefeituras.

Doação de álcool em gel

Um dos principais produtos para prevenção contra o novo coronavírus, o álcool em gel 70°, desde o início da pandemia, é de extrema necessidade para as equipes de saúde, entidades sociais e segurança pública.

Além disso, a rede de farmácias Nissei doou 5,3 toneladas de álcool, o que equivale a 6 mil litros do produtos, ao governo do estado do Paraná, para ser destinado às equipes de saúde, entidades sociais e segurança pública do estado.

Proteção contra o sol

Com o objetivo de ajudar no cuidado preventivo contra o câncer de pele, a Nissei distribuiu 3,4 mil unidades de protetor solar e loção pós-sol a oito instituições do Paraná, entre elas o Hospital Erasto Gaertner, o Hospital do Câncer de Londrina e a Secretaria de Saúde de Guaratuba.

Visite a Farmácias Nissei mais próxima para saber como ajudar.