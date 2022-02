Através do programa de vantagens da Nissei, é possível acumular créditos para usar nas próximas compras

Se é benefício que você deseja, então participe do novo Club Nissei de Vantagens. O programa da rede de farmácias Nissei concede ofertas exclusivas e promoções através de descontos e dinheiro de volta para utilizar em novas compras.

Para participar do programa de vantagens, é só realizar o cadastro – que pode ser feito no site ou ainda pelo aplicativo da farmácia, que está disponível na Apple Store e no Google Play.

A rede de farmácias Nissei sempre investiu na praticidade e na qualidade de vida dos seus clientes, seja com a localização estratégica de suas lojas ou com a disponibilização de serviços farmacêuticos.

O Club dentro do Club

O programa de vantagens da Nissei faz parte da campanha de relacionamento Club Nissei, que disponibiliza informações e dicas de bem-estar e saúde, através de um site exclusivo.

O Club também se divide nas seguintes modalidades: Club da Melhor Idade, com conteúdos e ofertas exclusivas para aposentados, pensionistas e quem tem mais de 55 anos, e o Club da Mulher – com atenção voltada para a saúde e qualidade de vida feminina.

Dinheiro de volta para as próximas compras

Um dos benefícios que os associados do Club Nissei de Vantagens usufrui é a Carteira Digital. Na compra de produtos de perfumaria e mercearia com o selo “Dinheiro de Volta”, é possível acumular créditos para utilizar nas próximas compras.

Como funciona:

Logo após finalizar a compra de seus produtos, o cliente conseguirá visualizar os valores do seu saldo de créditos na sua Carteira Digital. Isso pode ser feito no app da Farmácias Nissei.

A consulta também pode ser feita em qualquer farmácia Nissei, com um atendente. O valor poderá ser utilizado em compras futuras e, para isso, é preciso obedecer o valor mínimo de resgate, que é de R$ 5,00.

O prazo de utilização dos créditos da carteira é de 180 dias, a partir da data de cada compra.

Clique aqui e faça seu cadastro no Club Nissei de Vantagens e aproveite as ofertas!

Descontos em medicamentos

O desconto em medicamentos é um dos principais benefícios do programa de vantagens. Assim, o valor dos abatimentos vai aumentando gradualmente, de acordo com as regras de fidelização do Club.

Quem já faz parte do Club da Melhor Idade possui os melhores valores de desconto, que variam de acordo com a política comercial de cada loja.

Mais atenção à saúde

A Nissei levou para o Paraná o conceito de drugstore, ou seja, o conforto de encontrar em um único lugar medicamentos e produtos não medicamentosos, como artigos de higiene e beleza, alimentos e bebidas.

Além disso, a rede de farmácias disponibiliza uma série de serviços de saúde, para proporcionar ainda mais qualidade, inovação e um atendimento humanizado para seus clientes.

Os Serviços Avançados Nissei (SAN) são um bom exemplo disso. Isso porque eles ajudam as pessoas a cuidarem com mais atenção de sua saúde e a fazerem uso seguro dos medicamentos, de maneira fácil e acessível.

O SAN disponibiliza a aplicação de vacinas para toda a família, como pneumonia, herpes, febre amarela, dengue, gripe, entre outras. Além disso, é possível realizar testes laboratoriais que ficam prontos em minutos, exames de vitamina D, perfil lipídico, dengue, zika vírus e gravidez, entre outros.

Há 35 anos cuidando da saúde

Desde a abertura de sua primeira farmácia no ano de 1986, em Curitiba, a Nissei mantém o foco na qualidade do atendimento às necessidades dos seus clientes.

A rede é assim porque os clientes são a sua maior conquista. Por isso, o atendimento, o relacionamento, a transparência, os benefícios e as ofertas exclusivas são premissas levadas muito a sério.

São mais de 320 lojas convencionais espalhadas por mais de 80 municípios no Paraná, em Santa Catarina e em São Paulo, além de uma farmácia de manipulação e a Nissei MED, especializada na venda de medicamentos especiais.

Acesse agora o site do Club Nissei de Vantagens e descubra todas as vantagens disponíveis para você!