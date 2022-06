Confira algumas ideias e sugestões de produtos fáceis de vender e com bom retorno financeiro

Ganhar dinheiro vendendo produtos é a realidade de muita gente. Talvez você ainda não tenha parado para pensar, mas existem vários itens do cotidiano que oferecem grande lucro para os vendedores.

Por isso, separamos 3 opções de nichos de mercado que têm alta demanda e grande potencialidade para gerar lucro rápido:

joias e semijoias; roupas íntimas; cosméticos.

Veja melhor cada um deles.

1 – Joias e semijoias

Sim, vender joias e semijoias é um excelente nicho de mercado para começar essa lista. Isso, porque são acessórios lucrativos e que exigem baixo investimento inicial, o que é ótimo para quem está entrando nesse universo e está tendo sua primeira experiência com empreendedorismo.

Além disso, se você escolher uma marca consolidada no mercado, estará vendendo acessórios com alta qualidade e que possuem garantia de fábrica. Isso significa que você terá mais confiança em vendê-los e aumentará suas chances de conquistar um público fiel, que acredita na sua mercadoria.

Por fim, seu meio atuação também é diverso: você pode vender presencialmente, pela internet ou em uma loja física.

Não esqueça que cada meio escolhido exigirá estratégias de venda diferentes e a vantagem disto é que você pode escolher a forma que mais se adapta à sua rotina e personalidade.

2 – Roupas íntimas

De maneira geral, vender roupas íntimas costuma trazer bom retorno financeiro para as revendedoras por uma série de razões.

A principal delas é que roupas íntimas são usadas por todas as mulheres, o que significa que há um público amplo para ser atingido. Com a estratégia e os produtos certos, você jamais ficará sem clientes.

Outro ponto bastante importante é que roupas íntimas têm um preço acessível tanto para a revendedora, como para quem vai comprar o produto. Dessa forma, o retorno financeiro costuma ser imediato.

Além disso, roupas íntimas estão ligadas ao bem estar, autoestima e sedução. A depender do seu tato com esses assuntos, é possível incrementar suas vendas oferecendo produtos eróticos, que também tem seu nicho específico no mercado.

Escolha quais produtos quer vender, defina o seu público-alvo e comece a traçar as suas estratégias de venda. | Foto: Shutterstock

Segundo o Portal Mercado Erótico, que acompanha os dados do setor, o número de empreendedores que atuam com produtos eróticos triplicou em 2020, em relação ao ano anterior. Em compensação, durante a pandemia, foi registrado um aumento de 50% nas vendas destes produtos, comprovando que o mercado está aquecido.

3 – Cosméticos

A exemplo das joias e roupas íntimas, cosméticos também são produtos que exigem baixo investimento inicial. Também costumam trazer retorno rápido e uma margem de lucro bastante atraente para as revendedoras.

Segundo dados publicados pela revista Forbes, o Brasil é o 4º maior mercado de beleza e cuidados pessoais do mundo. Isso inclui todos os cosméticos para cabelo, pele, perfumes e produtos para higiene bucal.

Em contrapartida, há várias pequenas marcas se posicionando em nichos específicos e usando as redes sociais para atrair clientes e lucrar com vendas on-line.

Afinal, o próprio segmento de cosméticos é variado. Você pode focar em peles maduras, produtos de beleza, skin-care ou para o corpo, como perfumes e hidratantes. Aqui o objetivo não é concorrer com as grandes do mercado, mas sim criar estratégias inteligentes e trabalhar com públicos-alvo específicos.

Você conhece a Fonzaghi?

A Fonzaghi é uma empresa de consignados no ramo de semijoias, lingeries, óculos, vestuário e produtos sensuais. São mais de 39 anos no ramo, provando que é possível não somente fazer uma grana extra — mas tornar a revenda de produtos a renda principal de inúmeras mulheres que escolhem os produtos Fonzaghi para mudar de vida.

Diferente de outras empresas do ramo, não há investimento inicial.

A Fonzaghi também fornece suporte às consultoras, com treinamentos, workshops e contadoria para auxiliá-las em seu negócio. Dessa forma, as mulheres têm a chance de alcançar independência financeira, visto que podem obter 100% de lucro sobre o produto, definindo os preços que mais fazem sentido para elas.

Ficou interessada? Então acesse nosso site e faça seu cadastro.