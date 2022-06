O excesso de timidez tem efeitos negativos na vida profissional das pessoas, principalmente para quem trabalha com vendas

Vamos começar entendendo que ser tímido não é nenhum problema. O problema acontece quando essa vergonha se transforma em medo de falar em público ou pavor de conversar com pessoas desconhecidas. Aí, sim, é hora de descobrir como perder a timidez de uma vez por todas.

Felizmente, você clicou no artigo certo. Ao longo deste texto explicaremos o que é timidez, porque é tão importante perdê-la e como superá-la com dicas práticas.

Então, vamos lá!

O que é timidez e como reconhecer seus sinais

Resumindo a questão, timidez é uma emoção sentida pelas pessoas quando então junto de outras, sejam conhecidas ou não. Portanto, ficamos tímidos quando experimentamos algum grau de medo ou insegurança em situações sociais em que precisamos interagir.

As reações são muito diversas e variam de pessoa para pessoa: ansiedade, suor, tremedeira, gagueira, pânico, entre outras.

Geralmente, esse desconforto ou inibição surge diante do medo de errar, pavor em ser observado e de ser julgado pelo público que você está confrontando.

Porque é tão importante perder a vergonha?

Em meados de agosto de 2020, o Linkedin fez um levantamento em sua plataforma onde mostrou que as habilidades de comportamento são maioria entre as dez competências mais valorizadas por empregadores. De longe, a mais citada foi a habilidade da comunicação.

Principalmente para vendedores e demais profissões em que a fala ocupa papel central, ser um bom orador e um bom comunicador é fundamental para desempenhar um bom trabalho. Especificamente se você for uma vendedora, habilidades como persuasão e escuta ativa podem ser seu diferencial diante da concorrência.

Felizmente, a própria natureza do negócio de vendas já estimula o processo da perda da vergonha.

Como perder a vergonha: dicas práticas

Como dito anteriormente, a timidez é um padrão de comportamento que gera desconforto em situações sociais. A melhor maneira de vencê-la é enfrentando o problema.

No entanto, se você se desafiar sem nenhuma preparação, pode correr o risco de passar por situações traumatizantes e agravar a timidez. Então, sugerimos que siga nossas dicas e que, aos poucos, vá vencendo a vergonha.

1 – Acredite, de verdade, que você pode melhorar

O primeiro passo é se desfazer das crenças limitantes e confiar em você. Por vários motivos, você pode ter construído ao longo da vida a certeza de que é tímida e que isso é impossível mudar: é assim que eu sou, e sempre serei.

Felizmente, isso é mentira. Recentes estudos sobre o assunto descobriram que apenas 30% da timidez se deve à genética. O restante vem como uma resposta ao entorno, ou seja, o ambiente em que você cresceu e se desenvolveu moldou sua personalidade e suas características.

Essas características não são fixas. Portanto, embora seja difícil internalizar e desenvolver uma nova perspectiva sobre a timidez, é possível mudar e sentir menos vergonha e ansiedade em situações que exigem interações sociais.

2 – Se livre do perfeccionismo

Neste segundo tópico, talvez você já tenha entendido que é possível ser menos tímida e que esse não é um traço de personalidade imutável. Contudo, ficar presa à noção de perfeccionismo pode atrapalhar sua missão para ser menos tímida.

Por exemplo, você não precisa ser extremamente social, conversar com todas as pessoas ao mesmo tempo e ser alguém que você não é. Também não precisa colocar pressão em cima da sua fala e se pressionar para falar sem gaguejar, como se fosse uma especialista em oratória.

A verdade é que você não precisa agradar todo mundo e não deve se cobrar o impossível. Estabelecer padrões irreais de como você deve ser só afastará você do seu objetivo. Ao contrário, procure elaborar metas mais realistas e não se culpe caso as coisas não saiam exatamente como você planejou.

3 – Esteja aberto ao diferente

Outro ponto muito importante em sua busca para perder a vergonha é fazer conexões com pessoas diferentes, com visões de mundo, culturas e pensamentos diferentes dos seus.

A longo prazo, sair da zona de conforto traz inúmeras vantagens, como flexibilidade mental, aumento da sua capacidade de aprendizado e pode até mesmo aliviar sintomas depressivos. Isso, porque permanecer na zona de conforto não é exatamente confortável: é tedioso, solitário e, muitas vezes, estressante.

Além disso, ao aumentar suas conexões, você também estará criando uma base de apoio que é muito importante em momentos de crise e insegurança. Fazer amizade com quem acredita no seu potencial é um incentivo a mais para continuar enfrentando a timidez.

4 – Se conheça: exercite o autoconhecimento

Em sua jornada para ser menos tímida, você encontrará vários gatilhos que te deixarão com medo e insegura. Esses sentimentos são normais e, em determinado grau, importantes para protegê-la de situações desconfortáveis.

Por exemplo, se você se sente extremamente desconfortável quando precisa improvisar e não sabe direito do que está falando, então evite se colocar em situações em que sua opinião é solicitada antes que você possa se preparar previamente para isso. Ou melhor, para qualquer situação, conversa ou reunião, esteja preparada.

Afinal, não é porque você está buscando ser menos tímido que deixará de estabelecer limites para si mesmo ou recusar tudo aquilo que não considera saudável. Saber reconhecer os gatilhos e evitá-los também é uma etapa do autoconhecimento e uma maneira de ser menos tímida.

5 – Seja otimista!

Se manter otimista é essencial para se tornar uma pessoa menos tímida. Isso, porque em determinado momento você terá que testar na prática todas as dicas descritas aqui e precisará de muito pensamento positivo e coragem para enfrentar seus medos.

Por essa razão, é importante lembrar que a situação enfrentada jamais será pior do que as projeções desastrosas que o medo e a ansiedade criaram em sua mente. Ou seja, você pode até temer o pior, mas é provável que tudo ocorra bem.

Essa fé no futuro, acompanhada de boas doses de otimismo, é a nossa dica final.

Perca o medo e empreenda agora mesmo

A Fonzaghi, empresa de consignados no ramo de beleza, semijoias, roupas íntimas e produtos sensuais, realiza encontros com suas consultoras para escutá-las e ajudá-las a desenvolver as habilidade essenciais para a profissão.

Essa mentoria provoca mudanças tanto financeiras, como no autoconhecimento e no desenvolvimento pessoal das consultoras. Com o apoio certo, fica mais fácil diminuir a vergonha e procurar maneiras de ser menos tímida.

O que achou das dicas descritas neste artigo? Elas ajudaram você a ser menos tímida?

