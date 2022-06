Com um bom planejamento financeiro e novas metas de vendas, você pode sair do sufoco mais rápido do que imagina

Se você não sabe como sair das dívidas, saiba que você não está sozinha. Segundo a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo (CNC), 77,7% das famílias brasileiras fecharam o último mês de abril com alguma pendência financeira.

Pensando nisso, separamos 5 dicas fáceis para você sair das dívidas e aprender um pouco mais sobre educação financeira no processo.

Vamos lá?

1 – Anote todos os seus gastos

Você já reparou como é fácil comprar no impulso? Na maioria das vezes, só percebemos quando o boleto chega.

Isso acontece porque, sem uma relação das suas despesas, fica muito fácil gastar mais do que ganhamos. Para evitar isso, a regra de ouro é anotar tudo o que você gasta.

Outra dica importante é centralizar suas anotações em listas de gastos fixos, gastos previstos e totalizar também suas dívidas, para que você não se perca ou se esqueça de nada.

Esse é o primeiro passo para saber como está a sua vida financeira neste exato momento, para onde seu dinheiro vai todo mês e o quanto você pode gastar sem ficar no vermelho.

2 – Faça planilhas de caixa

Essa dica é importante para quem é empreendedor e trabalha com vendas e prestação de serviços: manter controle sobre o fluxo de caixa é a principal maneira de acompanhar e analisar a situação financeira do seu negócio.

Para fazer essa planilha, você pode utilizar o Excel ou fazer à mão. Deve anotar as receitas e as despesas, fazendo a somatória final destes gastos. Também é importante priorizar seus pagamentos e suas dívidas, para ter certeza de que nada essencial está sendo deixado para trás.

Além de conseguir ter uma visão mais ampla da sua situação financeira, é por meio dessas planilhas que você descobrirá se seu negócio está gerando lucro ou prejuízo.

Afinal, em meio a tantas dívidas, às vezes você pode se confundir sobre o que está gerando o rombo no orçamento: estou gerenciando mal meu negócio, ou meus gastos que não estão permitindo que a conta feche todo mês?

3 – Busque se especializar em administração e financeiro

De uma coisa, temos certeza: ninguém nasce sabendo como administrar uma empresa. O que chamamos de talento para os negócios, na verdade, é a consequência de muito estudo, planejamento e organização.

A lógica é a mesma quando falamos sobre sair das dívidas. É preciso estudar sobre administração e educação financeira para saber a melhor maneira de agir com o dinheiro que você ganha e com aquele que você gasta. Dessa forma, você terá conhecimento de como sair das dívidas e de como evitá-las no futuro.

4 – Defina metas de vendas

Pode ser que, ao analisar todos os seus gastos e despesas, você descubra que consegue sair do vermelho fazendo cortes de gastos. E, apesar de ser importante economizar, não se conforme com o que você está ganhando hoje: sempre é possível crescer mais.

Para isso, definir metas de vendas semanais e mensais é uma boa maneira de aumentar seus lucros. Felizmente, você pode fazer uso de estratégias de marketing para atrair mais clientes, e trabalhar na sua Marca e Imagem pessoal para fidelizar seus consumidores.

5 – Explore todas as suas opções

Diferente do tópico anterior, o oposto pode ocorrer: depois de calcular e economizar, você chegou a conclusão de que precisa ganhar mais. O dinheiro que está ganhando hoje não é o suficiente para os gastos essenciais da sua família, e você precisa encontrar uma forma de fazer a conta fechar no final do mês.

Para isso, explore todas as opções disponíveis no mercado para se tornar independente financeiramente. Busque empregos em que você possa fazer uma renda extra e, a longo prazo, se tornar sua renda principal — tudo isso sem perder de vista o que é importante para você profissionalmente.

