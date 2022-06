Uma autoestima elevada pode te ajudar a alcançar seus objetivos pessoais e profissionais

Você já olhou para uma pessoa e pensou: como ela consegue ser tão confiante? Como ser mais confiante como ela?

Pessoas confiantes costumam ser contagiantes, bem sucedidas, felizes e com energia capaz de incentivar outras pessoas a acreditarem em si mesmas também.

Por definição, autoconfiança é a convicção de que somos capazes de fazer ou realizar qualquer coisa.

Cuidado para não confundir com egocentrismo: uma pessoa autoconfiante acredita em si mesma e em suas habilidades para superar os desafios, mas reconhece que sempre é possível aprender com os erros e ser melhor.

Isso porque a autoconfiança é construída e desenvolvida diariamente. É preciso paciência, esforço e dedicação para mantê-la, e este é um trabalho que nunca termina. Assim como a autoestima, dizemos que a autoconfiança está em constante manutenção.

Pensando nisso, nós separamos 4 atitudes que você pode praticar hoje mesmo para se tornar uma pessoa mais confiante.

Exercite sua autoestima Seja mais gentil consigo mesma Corra atrás de informação e se especialize Aumente sua rede de contatos

Confira mais sobre cada uma delas.

1 – Exercite sua autoestima

Uma boa autoestima constrói crenças fortalecedoras sobre nós mesmos. Por exemplo, uma pessoa que sabe seu valor enfrenta os momentos de crise com muito mais tranquilidade do que alguém inseguro.

Isso acontece porque uma autoestima elevada influencia nossas escolhas de vida. Ela está fortemente relacionada à ideia que criamos de nós mesmos e o quanto nos respeitamos. Afinal, se sabemos o nosso valor, fica muito mais fácil reconhecer o que merecemos e o que queremos da vida.

Contudo, como dito anteriormente, assim como a autoconfiança, uma boa autoestima é construída diariamente. Ela pode fraquejar quando ouvimos críticas ou quando algo em que nos esforçamos não gera os resultados que desejamos.

Portanto, uma forma de melhorar a autoestima é lembrar que não existem pessoas boas em tudo: todos nós somos um equilíbrio entre nossas fraquezas e fortalezas. Às vezes nos focamos muito nas nossas dificuldades e nas críticas, e nos esquecemos que a autoestima é um processo pessoal e que é normal surgirem pedras no caminho.

Mas isso não pode impedi-la de seguir em frente, certo?

2 – Seja mais gentil consigo mesma

Um exercício interessante para descobrir se você está pegando pesado demais consigo mesmo é se perguntar se você diria à sua amiga o que diz a si mesma. Já reparou como nós temos o potencial para sermos nossa principal crítica e inimiga?

Muitas dessas críticas e pensamentos negativos podem dizer respeito sobre suas habilidades intelectuais, mas também sobre sua aparência física. A busca pelo corpo ideal pode adoecer e criar a falsa noção de que é preciso ter um tamanho, altura ou estilo específico para atingir seus objetivos.

Mas a verdade é que não existe um só tipo de beleza ou um padrão físico específico para cada profissão. Você pode ser o que quiser porque a beleza se manifesta de diferentes formas, e seu exterior não determina a sua beleza e o quão longe você chegará na vida.

Portanto, conquiste a autoconfiança investindo naquilo que faz você se sentir bonita. O autocuidado — físico e mental — exige que você seja gentil consigo mesma e que entenda que seu exterior e interior devem estar em harmonia para uma vida mais feliz e tranquila.

3 – Corra atrás de informação e se especialize

No começo deste texto falamos sobre a admiração que costumamos sentir de pessoas confiantes. Agora, falaremos sobre uma das características que mais diferenciam os autoconfiantes dos inseguros: eles falam com propriedade.

Se sentir autoconfiante em seu trabalho e em suas habilidades é muito mais fácil se você dedica um tempo para estudar sobre o assunto e buscar informações para saber exatamente sobre o que está falando.

Você comunicará melhor seus ideais e as pessoas acreditarão em você, porque reconhecerão que você está falando de algo que conhece.

Por isso, procure se especializar, faça cursos sobre suas áreas de interesse e tente reunir o máximo de informação possível para desenvolver sua carreira. Esteja aberta a novos conhecimentos, técnicas e abordagens. Dessa forma, terá mais segurança em si mesma.

4 – Aumente sua rede de contatos

Repare nas pessoas ao seu redor: quem conversa e cria laços apenas com seus semelhantes costuma encontrar dificuldades para pensar fora da caixa e aceitar as diferenças.

Por isso, procurar se relacionar com pessoas diferentes, com culturas distintas, é uma maneira de perceber que existem inúmeras vivências, realidades e modos de ver o mundo.

E, apesar de você ter seu público-alvo definido, ainda existirão pessoas diferentes dentro desse nicho e você terá que se relacionar com elas se quiser vender.

Por outro lado, fazer networking (estabelecer laços profissionais) ajuda você a se tornar referência para os seus colegas. Contar sobre seu trabalho e realizações e se mostrar genuinamente interessado pelas histórias de outras pessoas deixará uma marca positiva em cada colega com quem você conversar.

Você conhece a Fonzaghi?

Nos tópicos acima nós passamos quatro dicas práticas de como se tornar mais confiante, mas de nada adianta ter confiança em si mesma se você não tiver coragem para mudar de vida e percorrer seus sonhos.

A Fonzaghi é uma empresa de consignados no ramo de joias, lingeries, óculos, vestuário e produtos sensuais, que incentiva as consultoras a se tornarem donas do próprio tempo, a alcançarem a independência financeira e a realizarem seus sonhos,

Além disso, a Fonzaghi busca sempre auxiliar as consultoras a evoluir não somente profissionalmente, mas também no campo pessoal. No dia a dia, as incentiva a buscar conhecimento e a cuidar do corpo e da mente, porque sabem que a autoconfiança está diretamente ligada com a autoestima.

Ficou interessada? Então acesse nosso site e descubra mais sobre a empresa.