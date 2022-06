Produzir mais em menos tempo é uma maneira de alcançar suas metas e objetivos profissionais

Produtividade é a habilidade de produzir mais em menos tempo. Muitos se perguntam como ser mais produtivo porque sabem que é uma maneira de melhorar seu rendimento e aproveitar melhor o próprio tempo.

E quando os esforços para ser mais produtivo geram resultados, cria-se um ciclo muito positivo entre esforço e resultado capaz incentivá-la a sempre seguir em frente.

Entretanto, existem vários desafios que impedem as pessoas de alcançarem o máximo da produtividade. Alguns desses desafios são contornáveis facilmente; outros demandam esforços diários e contínuos.

Se quer aumentar sua produtividade no trabalho, nos estudos ou na sua vida pessoal, temos uma boa notícia para você: a melhor maneira de conseguir isso é reconhecendo os principais vilões da produtividade.

Neste artigo, separamos os desafios mais comuns dessa jornada por alta performance e oferecemos dicas de como contorná-los.

Então, vamos lá?

1° Vilão: distração

Você acorda e sabe exatamente que horas precisa sair de casa para não se atrasar. Mas, perde alguns minutinhos checando suas mensagens, leva mais tempo do que deveria para escolher os sapatos e se distrai com o barulho que os vizinhos estavam fazendo no andar de cima. Conclusão: você sai atrasada de casa.

Essa manhã descrita acima pode ser fictícia, mas facilmente pode acontecer com qualquer uma de nós. Isso porque um dos vilões da produtividade é a quantidade de distrações que temos em nossa vida e a facilidade com que somos seduzidas por elas.

Uma das distrações mais famosas da vida moderna é o uso das redes sociais.

O levantamento divulgado pelas empresas WeAreSocial e Hootsuite mostrou que o brasileiro passa, em média, cerca de 3 horas e 42 minutos por dia nas redes sociais. Tal marca deixou o Brasil em terceiro lugar no ranking de países que mais consumiram redes sociais em 2021.

Além dessa distração, outras também são bem comuns: barulho, tarefas desnecessárias, cansaço e interrupções.

Portanto, uma maneira de evitar ser distraída é colocar limites no tempo em que usa as redes sociais e, quando estiver realizando alguma tarefa, pedir que as demais pessoas da sua família façam silêncio e respeitem seu espaço.

2° Vilão: procrastinação

Você é do time “Não deixe para amanhã o que você pode fazer hoje” ou do time “Não deixe para hoje o que você pode fazer amanhã”?

Brincadeiras à parte, nosso objetivo aqui não é demonizar a procrastinação. Até porque é muito importante saber reconhecer a hora de deixar uma ideia amadurecer antes de partir para a ação. Às vezes, fazer as coisas com pressa é ainda pior do que atrasar seus afazeres.

Mas, se você deixa tudo para o amanhã, pode estar correndo um alto risco de se tornar uma pessoa improdutiva. Isso porque procrastinadores são famosos por não concluírem suas demandas e terceirizarem suas responsabilidades, o que os tornam mal vistos por amigos, familiares e colegas de profissão.

Uma das maneiras de evitar a procrastinação é ter coragem para fazer todas as atividades que precisam ser feitas, mesmo as mais chatas. Somente com paciência você quebrará o ciclo da procrastinação e se tornará mais produtivo.

Também é importante diminuir os prazos, estabelecer metas e se presentear com recompensas. Por exemplo: “Se eu terminar essas 4 tarefas hoje a tarde, posso ir ao cinema assistir a estreia do meu filme favorito”

3° Vilão: desorganização

Por fim, é essencial que você seja uma pessoa organizada para que se torne alguém produtivo.

A razão é simples: a desorganização por natureza interfere no tempo que você leva para realizar suas atividades e, quanto mais tempo, menos produtiva você se torna.

Essa desorganização pode ser física (você nunca sabe onde estão suas anotações, suas planilhas, seus pertences profissionais) ou mental (tem dificuldade para se lembrar de compromissos, nunca sabe o que fazer primeiro, tem dificuldade para estabelecer prioridades).

Portanto, é óbvio dizer que a única maneira de combater a desorganização é procurar formas de ser mais organizada. Para isso, use todas as armas com as quais você está mais confortável: use e abuse de agendas, planners e aplicativos de celular que ajudam a organizar a rotina.

Estabeleça seus objetivos de vida, metas e prioridades e, se preciso, as anote. Tente manter uma boa rotina de sono, tenha lugares específicos para estudar e trabalhar e faça planejamentos semanais para ajudá-lo a não se esquecer dos compromissos.

Ser uma pessoa organizada é ainda mais importante se você está à frente de várias atividades distintas, como cuidar da casa, atender aos filhos e manter sua vida profissional aquecida.

